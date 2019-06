Lo bueno El Nubia Red Magic 3 tiene una pantalla pensada para videojuegos, un tamaño más grande, un espacio 'gaming' mejorado, doble bocina, buen sistema de ventilación y un buen rendimiento.

Lo malo No es resistente al agua, no tiene la posibilidad de aumentar el almacenamiento, ni tampoco NFC. Su cámara no es la mejor del mercado.

Conclusión El Nubia Red Magic 3 es un buen teléfono para gamers, siempre y cuando la imposibilidad de aumentar el almacenamiento o su cámara regular no sean un problema para ti.