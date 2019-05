Nos encontramos en el momento en el que los celulares son cada vez más repetitivos y solo crecen en número de cámaras. Todo parece indicar que es momento de un cambio. Las pantallas flexibles podrían ser la solución para aportar algo diferente, pero ¿a qué precio? Además, el Samsung Galaxy Fold sufrió sus primeros problemas y aún no se pone a la venta. en busca de este refresco, hemos probado un panel flexible incrustado en una pulsera: se trata de una mutación entre reloj inteligente y celular llamado Nubia Alpha.

Este "celular" de la submarca de ZTE fue presentado inicialmente durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles en Barcelona en febrero, pero ahora ya está disponible para su venta. El gran problema presenta, de buenas a primeras, es que, a pesar de la pulsera quiere convertirse en tu celular principal, es imposible que lo sea en la versión que se encuentra a la venta en occidente por diversas razones que te iré contando durante este análisis.

Angela Lang/CNET

Especificaciones Nubia Alpha

Pantalla de 4.01 pulgadas, flexible

Procesador Snapdragon Wear 2100

1GB de RAM

8GB de almacenamiento

Cámara de 5 megapixeles, 82 grados, f/2.2

Sensor de frecuencia cardíaca

Resistencia al agua

Sensor de control de gestos

Batería de 500mAh con carga rápida

Correa de acero en colores negro y oro

Conectividad mediante Bluetooth y Wi-Fi

Angela Lang/CNET

Diseño

El Nubia Apha tiene una correa de acero inoxidable que se puede ajustar con facilidad a la muñeca. A partir de ahí, presenta una gran pantalla alargada de 4.01 pulgadas, en la que puedes leer mensajes, correos electrónicos, etcétera.

Alrededor de la pantalla encontramos la cámara en un lateral y el sensor de gesto del otro. En la parte trasera, encontramos el sensor de frecuencia cardíaca y el conector de carga. En el lateral derecho también tenemos dos botones que nos sirven para retroceder y para encender o apagar la pantalla. Por cierto, este dispositivo cuenta con un monitor del sueño, aunque no es exactamente fácil dormir con él puesto.

Cuando te pones este celular-pulsera en la muñeca se siente grande, aunque realmente puedes llegar a acostumbrarte. Algo que no me gustó es que el panel se ensucia con facilidad, por lo cual en ocasiones tienes una gran pantalla llena de huellas en tu muñeca que no luce tan atractiva como debería.

A esto, hay debe sumarse que su enorme pantalla podría ser un tanto innecesaria, ya que no hay forma de que puedas usarla toda al mismo tiempo. ¿El motivo? La parte del panel que queda hacia afuera de tu cuerpo es difícil de leer —tendrías que retorcerte la muñeca. Puedes deslizar hacia arriba el contenido, pero realmente no necesitas esa parte del panel, porque casi nunca es visible.

Definitivamente su diseño futurista será el mayor atractivo cuando salgas a la calle, aunque su utilidad quede en entredicho.

Funcionamiento

El Nubia Alpha fue concebido por la empresa para convertirse en un teléfono con un formato diferente. Sin embargo, la versión que se vende en Occidente no tiene incluida la tarjeta e-SIM que sí posee la versión de China, por lo cual no puede conectarse a redes. A esto debemos sumar que el sistema operativo Alpha OS no tiene una tienda de aplicaciones, por lo que no puedes instalar Spotify, WhatsApp, Instagram o el app de entrenamiento que prefieras.

Dicho esto, el celular-pulsera debe conectarse mediante Bluetooth —y también puede conectarse a Wi-Fi— a un teléfono para poder recibir toda tu información e incluso permitirte hacer y recibir llamadas desde su gran pantalla, la cual, sin embargo, es muy poco práctica a la hora de escribir ya que las letras están aglomeradas por número, como en los celulares de la década de los 90.

Entonces, ¿qué consigues si compras en Nubia Alpha? En su gran pantalla tendrás la posibilidad de escribir mensajes de texto y responder los mensajes entrantes. No tiene un app de correos, aunque sí te permite ver notificaciones de tu servicio si la configuras de ese modo; además, podrás ver las notificaciones de aplicaciones como Instagram, Facebook o WhatsApp.

A esto debemos sumar un sensor de gestos, que tiene del lado izquierdo, aunque funciona a medias ya que cuando colocas el dedo en la parte superior, el dispositivo no necesariamente ejecuta las tareas para mover los menús que le estás pidiendo. Normalmente no hace nada o debes acercarte tanto que terminas tocando la pantalla.

Angela Lang/CNET

El reloj funciona con menús verticales. Si giras a la izquierda una primera vez, tenemos el menú de servicios, que incluye los apps propias para llamadas, mensajes, galería, cámara. Si deslizas de nuevo a la izquierda encuentras el menú deportivo, en el que se puede indicar la actividad física que estás realizando, medir frecuencia cardíaca y revisar en general las variables de salud.

Por último, encontramos un menú con varias aplicaciones. Una de ellas es música, aunque para usarla debes descargar canciones en tu celular y colocarla a través del app Nubia Wear en el Nubia Alpha. También encontramos alarma, clima, buscar celular y un app de calendario que puede tomar la información del que tengas configurado en el celular.