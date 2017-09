Qué tanto te gusta el nuevo Nokia Steel depende de una pregunta: ¿Qué tan inteligente te gusta que sean tus relojes?

Es técnicamente un smartwatch - es un reloj y se conecta a tu teléfono para el seguimiento de la aptitud básica. Pero no podrá contestar llamadas, recibir mensajes o correos electrónicos. Ni siquiera tiene una pantalla, como probablemente has notado. Esas que ves ahí son manecillas físicas reales del reloj. Si deseas esas características en un wearable, este no te va a interesar.

Pero tal vez no te gusta la apariencia de los Fitbit y los Samsung Gear del mundo. O tal vez los encuentras demasiado molestos para cargar y solo quieres seguimiento de fitness básico en un accesorio elegante que no atrae demasiada atención. Si es así, el Nokia Steel puede ser lo que buscas.

Parece un reloj de pulsera regular, pero agradable, que es lo suficientemente flexible para usar un día en la playa o una noche en un restaurante. Viene en blanco y negro, y su precio es de US$130. No es exactamente nuevo, pues es una especie de relanzamiento del Withings Activite Pop. Eso es una especie de problema: El Activite Pop fue lanzado en 2015, y no hay mucho nuevo en esta versión de Nokia.

Rastreo de 'fitness' sutil

El seguimiento de actividad física del Steel no es tan completo como la mayoría de otros wearables. Contará tus pasos y la distancia recorrida y puede estimar las calorías que quemas durante el ejercicio, más tu gasto total de la energía para el día. Es sólo un útil rastreador de ejercicio para caminar, correr y, al ser resistente al agua a 50 metros, nadar. Eso significa que aquellos de ustedes que prefieren hacer cardio en un ciclo o máquina elíptica están fuera de suerte.

A diferencia de otros monitores, poca de esa información se muestra en el dispositivo en sí. Hay un dial que te indica el porcentaje de tu objetivo de pasos que has caminado hasta ahora, pero todo lo demás está en la aplicación de Health Mate de Nokia. Health Mate te permite comparar tu actividad con amigos, siempre y cuando también usen dispositivos Nokia o Withing. También te otorgará insignias al alcanzar ciertos hitos, como caminar 42 kilómetros, que (la aplicación me informa) es "la distancia de un maratón".

Agrandar Imagen Ian Knighton/CNET

Health Mate funciona con Google Fit para el seguimiento de los datos; MyFitnessPal para el conteo de calorías y RunKeeper y Nike + para un seguimiento más rápido. Vas a querer vincular a las aplicaciones en ejecución, ya que la aplicación de Steel y Health Mate no pueden realizar un seguimiento de los tiempos de ejecución. La aplicación es también el hogar de todo el ecosistema de productos Nokia, ya que también se utiliza con las pesas inteligentes de Nokia y Withings.

Nokia también está dispuesto a ayudarle a mantener un registro de tu sueño, con un rastreador que te dirá cuánto tiempo duermes, el tiempo total de cuánto tiempo estuviste en la cama, cuánto tiempo te tomó llegar a dormir y cuántas veces te despertaste Al igual que el gasto de calorías, es realmente más una estimación, ya que he despertado sin que el reloj lo registre.