HMD Global ha estado trabajando desde el lanzamiento de la nueva generación Nokia en lograr una posición en el mercado de teléfonos móviles que le devuelva a la marca los primeros lugares de ventas. El Nokia 7 Plus es uno de esos dispositivos con los que la empresa intenta escalar posiciones en un momento en el que las marcas chinas con precios bajos abundan por todas partes.

Si bien es cierto que sus teléfonos son bonitos y atrevidos, uno de los elementos que consideramos más importantes en el Nokia 7 Plus es que no sólo llega con el sabor más reciente de Android, sino que además pertenece al programa Android One, que le permitirá tener actualizaciones más rápidas bajo una interfaz prácticamente pura.

Pero... ¿puede el Nokia 7 Plus y sus buenas especificaciones hacerse un nombre y meterse en tu bolsillo?

Especificaciones Nokia 7 Plus

Pantalla: 6 pulgadas



Resolución: 2,160x1,080 pixeles



Procesador: Snapdragon 660

RAM: 4GB

Almacenamiento: 64GB, ampliables mediante microSD

Cámara principal: 12 megapixeles f/1.75 + 13 megapixeles f/2.6

Cámara frontal: 16 megapixeles

Sistema operativo: Android 8.0 Oreo

Conectividad: 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac, NFC, lector de huellas

Peso: 183 gramos

Precio

El Nokia 7 Plus tiene un precio de 375 euros en España. La empresa no ha anunciado su disponibilidad en Estados Unidos ni México.

Diseño

El Nokia 7 Plus es un dispositivo grande de 6 pulgadas, que está diseñado en aluminio 7000 lo que le hace sentirse muy sólido cuando lo tienes en la mano. Sus bordes en color cobre y otros elementos decorativos alrededor de la cámara, por ejemplo, le hacen un teléfono bonito pero al mismo tiempo sencillo, que no tiene pretensiones de parecer lujoso.

La cámara doble está dispuesta de forma vertical y el sensor de huellas está ubicado en la parte trasera. A diferencia de otros teléfonos de la temporada como el Honor 10 o el OnePlus 6, el Nokia 7 Plus no ha prescindido de sus bordes frontales, aunque tampoco agrega una ceja o muesca en la parte superior, un alivio para los detractores de este diseño tan en boga.

Aunque el teléfono es grande no se siente demasiado pesado en tu mano, y algo que es interesante es que no es resbaladizo cuando lo tienes en tu mano.

Desempeño

El Nokia 7 Plus tiene un procesador Snapdragon 660 con 4GB de RAM. Este chip es uno de los más comunes de la gama media y en este dispositivo no decepciona. En nuestras pruebas el teléfono ha tenido un buen comportamiento, permitiéndonos utilizar la multitarea sin problema y opciones como Picture in Picture mientras utilizábamos un procesador de texto o navegábamos por Internet sin mayor inconveniente.

Este teléfono incorpora Android 8.0 Oreo y pertenece al programa Android One, lo que técnicamente le permitirá recibir las novedades del sistema operativo más rápido que la mayoría de los dispositivos.

Con un precio encajado en la gama media, encontrar dispositivos comparables con el Nokia 7 Plus en coste y en rendimiento se ha hecho cuesta arriba mientras realizábamos este análisis. Por un precio de 375 euros, este teléfono se encuentra en el mismo rango de precio del LG G6 del año pasado y posee un rendimiento similar, mientras que el Moto Z3 Play con un precio superior es ligeramente menos potente que el dispositivo de HMD Global.

Si hablamos de la batería, este equipo incorpora una de 3,800mAh. En nuestras pruebas, su comportamiento ha sido excepcional, con una duración de más de un día y medio. A continuación una comparativa de nuestras pruebas de laboratorio con otros dispositivos.