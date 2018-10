El Nokia 7.1 promete ser el rey de la gama media

Josh Miller/CNET

OK. HMD Global ha lanzado otro teléfono con ceja. Pero no, no vamos a juzgarle por eso, porque hemos aprendido que los teléfonos con lengüeta sacrifican parte del borde para dejarnos ver más, y en el caso del Nokia 7.1, su pantalla agrega una ventaja adicional: es capaz de aprovechar su tamaño y resolución para convertir videos con definición estándar a una mejor calidad, tan buena como HDR10.

El Nokia 7.1 mejora la versión que conocimos el año pasado bajo el nombre Nokia 7, que no tenía ceja y tampoco cámara doble. En esta ocasión este dispositivo incorpora un diseño más bonito y prodigioso de vidrio con bordes metálicos, y que se siente robusto en la mano, aunque tiene una apariencia más bien delicada.

Este teléfono tiene buenas especificaciones y una cámara doble que le pone a la moda con otros dispositivos por un precio que es muy inferior al de los Galaxy S9 ( ) o S9 Plus, dos teléfonos de referencia en el ecosistema Android en este momento.

Especificaciones Nokia 7.1

Pantalla: 5.84 pulgadas con ceja, relación de aspecto de 19:8 con HDR

Cámara principal: Lente doble de 12 megapixeles (f/1.8) y 5 megapixeles (f/2.0) con óptica Zeiss

Cámara frontal: 8 megapixeles (f/2.0) con modo retrato y efecto "bothie" renovado

8 megapixeles (f/2.0) con modo retrato y efecto "bothie" renovado Procesador: Snapdragon 636, 40 por ciento más rápido que el 630

Snapdragon 636, 40 por ciento más rápido que el 630 Almacenamiento: 32/64GB

32/64GB RAM: 3/4GB RAM

3/4GB RAM Sistema operativo: Android Oreo (puro), actualización a Pie en noviembre

Android Oreo (puro), actualización a Pie en noviembre Batería: 3,600mAh

Las novedades del Nokia 7.1

El Nokia 7.1 viene en dos colores, plata (acero brillante) y negro (azul medianoche). A esto debemos sumar que su cámara doble es una novedad para esta línea de productos y que incorpora no sólo modo retrato sino también más novedades como la opción de que las bothies -- la opción que te permite usar ambas cámaras al mismo tiempo, puedan emitir en directo y también la de agregar filtros y efectos para hacerlo todo más divertido.

Algo interesante es que debido a que su pantalla tiene tecnología HDR, HMD ha incorporado una opción que te permite pasar videos de definición estándar a videos HDR10, algo que en nuestras pruebas preliminares durante la presentación de los dispositivos dio como resultado mucho más brillo en las nuevas escenas, y mayor definición de los pequeños detalles.

Y aunque tiene novedades, el Nokia 7.1 no tiene resistencia al agua y al polvo como para tirarte a la piscina con él. Es IP52, por lo cual sólo puede resistir salpicaduras.

Precio y disponibilidad

El Nokia 7.1 se venderá a partir del 5 de octubre en periodo de compra adelantada en Estados Unidos y llegará el 28 de octubre a Amazon, Best Buy (el línea) y B&H. En las tiendas de Best Buy llegará el 4 de noviembre. La versión local será de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento y costará US$349.

En Europa estarán disponibles en algunos países la versión de 3GB+32GB que costará 319 euros y la de 4GB+64GB que costará 349 euros.

Reproduciendo: Mira esto: Nokia 7.1: Un gama media bueno, bonito y completo