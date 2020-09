El Nokia 5.3 es un celular que por un precio económico nos da cuatro sensores en la cámara trasera y una experiencia de Android puro que le ponen en competencia con teléfonos como el Moto G Fast, los Moto G8 Plus y también el TCL 10L.

8.0 Nokia 5.3 $199 en Amazon $240 en HSN Lo que nos gusta Pantalla grande

Buena calidad de sonido

Android 10 puro

Cámaras buenas

Posee puerto para audífonos

Tiene sensor de huellas

Buena duración de batería Lo que no nos gusta La calidad de la pantalla no es la mejor

Pero... ¿por qué deberías decidirte por el celular de Nokia?

César Salza / CNET en Español

Características Nokia 5.3

Pantalla: 6.55 pulgadas; resolución de 1,600x720 pixeles; 268ppp

Procesador: Snapdragon 665

Almacenamiento: 64GB, ampliable mediante microSD hasta 512GB

RAM: 3GB, 4GB o 6GB

Cámara principal: 13 megapixeles f/1.8; 2 megapixeles de profundidad; 5 megapixeles gran angular; 2 megapixeles macro

Cámara frontal: 8 megapixeles, f/2.0

Batería: 4,000mAh, sin carga rápida o inalámbrica

Sensor de huellas trasero

Con puerto para audífonos

Incluye NFC.

Sin resistencia al agua

Conectividad: 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac; GPS/AGPS

Precio y disponibilidad

El Nokia 5.3 tiene un precio de US$199 en Estados Unidos, 5,999 pesos en México y 219 euros en España.

Diseño

El Nokia 5.3 es un celular de plástico. De buenas a primera se siente un poco simple, pero su aleación de elementos lo hacen un teléfono que se ensucia con menos facilidad que otros de vidrio, y que se siente muy resistente cuando lo tienes en tus manos.

Sus esquinas curvas lo hacen simple de sostener en la mano, e incluso de utilizarlo solo con una. Su pantalla es grande, de 6.55 pulgadas, y aunque tiene un poco más de bordes de lo que me gustaría, sigue teniendo suficiente superficie para que sientas que merece la pena ver películas o videos en ella.

La parte superior frontal tiene la cámara en forma de gota, y en la parte inferior hay un borde un poco más grueso que lleva la palabra "Nokia", que no fue de mi entero gusto, porque es algo que cada vez pasa más de moda. Sin embargo, en la parte trasera encontramos el sensor de huellas colocado de forma estética debajo de la cámara de forma redondeada, y que sobresale solo un poquito del cuerpo del teléfono.

En la parte superior encontramos el puerto para audífonos y en la inferior el puerto USB tipo C de carga y también la bocina.

Algo interesante es que este celular tiene en su lateral izquierdo un botón para Google Assistant, que puede ser inhabilitado en los ajustes del celular, mientras que del derecho el botón de encendido tiene una luz, que puede servir para notificarte correos o mensajes. Además de ese lado también están los típicos botones de sonido.

El teléfono viene en colores negro, dorado y azul.

César Salza / CNET en Español

Algo que me gustó del Nokia 5.3: Su sonido

Un detalle que me gustó de este teléfono es que a pesar de tener una sola bocina, esta nos da un sonido alto y robusto. Se encuentra en la parte de abajo, de forma tal que si estás viendo un video en formato horizontal, no colocarás tu mano sobre ella.

Además, el teléfono tiene RadioFM, algo que poco vemos en los celulares hoy en día. Eso sí, deberás utilizar unos audífonos para poder disfrutar de esta opción

Algo que no me gustó del Nokia 5.3: Carga lenta

Aunque entiendo que el celular es económico, me habría gustado que tuviera cierta carga rápida o un mejor cargador, pero nada de esto sucedió. Incorpora un simple cargador de 5 vatios, que tarda casi dos horas en completar totalmente la batería.

César Salza / CNET en Español

Procesamiento: Rápido y eficiente

El Nokia 5.3 tiene el mismo procesador del Moto G Fast, por ejemplo, el Snapdragon 665, y en nuestras pruebas de laboratorio comparándolo con ese teléfono tuvieron un resultado muy cercano. Yo probé una unidad con 4GB de RAM, aunque Nokia vende también versiones de 3GB y 6GB.

Jugando Asphalt 9, el celular se sintió ligero, y no sentí que las transiciones fuesen lentas, aunque sí me sirvió para darme cuenta de que la calidad de los colores de la pantalla no es la mejor, algo lógico cuando vemos que su resolución es solo HD Plus.

En ningún momento sentí que el celular estuviera lento o pesado.

Pruebas de rendimiento Nokia 5.3 1,502 5,519 23,746 Moto G Fast 1,500 5,104 24,882 Moto G Power 1,514 5,634 24,969 Moto G8 Plus 1,535 5,683 23,509 Moto G7 Plus 1,330 4,590 19,423 Xiaomi Redmi Note 8 1,497 5,673 24,275 Xiaomi Mi A3 1,517 5,583 23,454 Moto G Stylus 1,504 5,068 24,623 TCL 10L 1,464 5,473 23,216 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (Unlimited) Nota: Barras más largas representan mejor desempeño

Batería

El Nokia 3.5 tiene una batería de 4,000mAh que en mis pruebas logró llegarme al final del día, y a la mañana siguiente aún tenía el 20 por ciento, utilizando WhatsApp, Instagram, alguna videollamada y tomando fotografías.

En las pruebas de laboratorio el Nokia 5.3 sacó buena nota, cuando le comparamos con su competencia más cercana.

Pruebas de batería

Batería Duración Nokia 5.3 4,000mAh 21:34 Moto G Fast 4,000mAh 15:30 Moto G Power 5,000mAh 11:32 Moto G Stylus 4,000mAh 16:00 Moto G8 Plus 4,000mAh 2:50 Moto G7 Plus 3,000mAh 17:02:00 Xiaomi Mi A3 4,030mAh 18:15 Xiaomi Redmi Note 8 4,000mAh 22:25 Huawei Y9 Prime 4,000mAh 15:26

César Salza / CNET en Español

La cámara del Nokia 5.3 da un buen resultado

Cuando compras un celular de menos de US$200, no esperas que su cámara sea muy potente. Sin embargo este año los fabricantes se han puesto las pilas para darnos un buen conjunto de sensores, que aunque no necesariamente son los mejores, logran darnos una experiencia decente en el resultado.

El Nokia 5.3 tiene una cámara principal de 13 megapixeles con apertura de f/1.8; otra de 2 megapixeles de profundidad, un sensor de 5 megapixeles gran angular y uno de 2 megapixeles macro.

El aspecto más negativo de la cámara es no contar con un zoom óptico, algo que no esperamos en este tipo de dispositivos. Su zoom digital al ser utilizado a 3x pixela las imágenes, así que no es una buena idea tomar fotos con zoom.

César Salza / CNET en Español

Sin embargo, las fotos de paisajes son bonitas, y el sensor gran angular no está mal, aunque sí deformará un poco los extremos.

César Salza / CNET en Español

Como puedes ver en la fotografía superior, el Nokia 5.3 puede capturar buenas fotos macro y además con efecto borroso de fondo bien recortado, algo que aunque simple, algunos celulares no hacen correctamente.

César Salza / CNET en Español

El teléfono también hace buenas fotos retratos de personas, e incluso las fotografías sin el modo bokeh se ven muy bien. Además, este celular tiene modo noche, y aunque no es perfecto, sí puede ayudarte un poco a aclarar algunas escenas, como verás a continuación.

César Salza / CNET en Español

César Salza / CNET en Español

La cámara frontal por su parte es de 8 megapixeles con apertura f/2.0, y en mis pruebas las fotos lucen bien sin ser extremadamente bonitas. El teléfono tiene la opción de foto con fondo borroso, aunque nada más.

César Salza / CNET en Español

Conclusiones

El Nokia 5.3 me dio una experiencia de Android completa y sin capas de terceros, y además logró sacar un buen provecho de su capacidad de procesamiento. Jugar Asphalt 9 en un celular económico puede ser toda una proeza, por el rendimiento tanto general como gráfico, y sin embargo el teléfono se comportó bien en mis pruebas.

Dicho esto, lo que menos me gustó en general fue la calidad de la pantalla, por sus colores un tanto opacos. Sin embargo, la experiencia general con el teléfono es buena, incluso para escuchar música sin audífonos, tomarte selfies con tus amigos o hacer fotos nocturnas. De hecho, mis pruebas de batería revelaron que el teléfono sobresale a su competencia, por lo cual es sin dudas una buena opción a considerar.

Probé la cámara del Moto G Fast y vi las fotos del Moto G8 Plus, y me atrevo a decir que la calidad el juego de sensores del Nokia 5.3 te va a dar una mejor experiencia general, tanto en sitios bien iluminados como en aquellos que no lo son tanto. Además, Este celular llega de una vez con Android 10, y Nokia asegura que está preparado para recibir Android 11, aunque se espera que los Motorola tengan el mismo destino, ya que también tienen Android casi puro.