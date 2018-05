Nokia 5.1, 3.1, 2.1: los nuevos teléfonos económicos ya están aquí

Nokia estrena tres nuevos dispositivos por debajo de los 200 euros. Se trata de los Nokia 5.1, 3.1 y 2.1, que pretenden competir en precio y especificaciones con teléfonos económicos que ya hemos probado como el Motorola Moto G6 ($286.89 en Amazon.com) o incluso el Alcatel V3.

Estos teléfonos no pretenden ser los más importantes de la temporada, simplemente tienen lo esencial para quienes buscan dispositivos económicos y no algunas características premium como carga inalámbrica, o cámaras frontales con reconocimiento facial.

El Nokia 5.1 incluye almacenamiento ilimitado en Google Fotos

En esencia el Nokia 5.1 es un teléfono de 5.5 pulgadas muy parecido a la versión del año pasado, aunque en este caso crece la pantalla y la resolución, para tener un panel largo con ratio de visibilidad de 18:9. A esto debemos agregar que viene con Android One, una versión pura del sistema operativo, que incluye actualizaciones por parte de Google.

Uno de los detalles que ha cambiado con respecto al año pasado es el sensor de huellas, que ha pasado de la parte inferior a la de atrás, para dejar espacio una pantalla más grande y que casi va de borde a borde. El teléfono viene en dos versiones, de 16GB y 32GB e incorporar carga ilimitada de fotos a tamaño real en Google Fotos.

Este dispositivo se venderá a partir de junio. El teléfono de 16GB costará 189 euros o US$221 y el de 32GB costará 219 euros o US$255.

Características Nokia 5.1

Pantalla: 5.5 pulgadas, 443ppp, ratio de 18:9

Cámara principal: 16 megapixeles

Cámara frontal: 8 megapixeles

Procesador: Mediatek 6755 de ocho núcleos

Almacenamiento: 16GB o 32GB

RAM: 2GB o 3GB

Sistema operativo: Android 8.0 Oreo (Android One)

Sensor de huellas: Sí, trasero

Colores: Cobre, azul y negro

Nokia 3.1: económico y de tamaño medio

Este dispositivo tiene características inferiores al anterior. Tiene una pantalla más pequeña de 5.2 pulgadas. Tiene bordes de aluminio y cubierta trasera de plástico. Posee Android One y a diferencia del teléfono del año pasado, tiene un procesador de ocho núcleos en vez de uno de cuatro.

Viene en una versión de 16GB que costará 139 euros (US$162) y otra de 32GB que costará 169 euros (US$197). Se espera que lleguen en julio al mercado.

Características Nokia 3.1:

Pantalla: 5.2 pulgadas con ratio de 18:9

Procesador: Mediatek 6750 de ocho núcleos

Cámara principal: 13 megapixeles

Cámara frontal: 8 megapixeles con gran angular

Almacenamiento: 16GB o 32GB

Sistema operativo: Android 8.0 Oreo (Android One)

Nokia 2.1: más económico y con más batería

El último de los tres teléfonos es el Nokia 2.1. Aunque podría parecer que este será el teléfono más pequeño de los tres, no lo es. Tiene una pantalla de 5.5 pulgadas y tiene la mayor batería de los tres teléfonos, de 4,000mAh, que promete durar al menos dos días.

Eso sí, este teléfono es el más económico de los tres y no tiene Android One, sino de Android Go, la versión más sencilla del sistema operativo para teléfonos con especificaciones técnicas limitadas.

El precio del Nokia 3.1 es de 115 euros (US$134) y saldrá a la venta en julio.

