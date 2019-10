La Nintendo Switch Lite no es la segunda generación de la Nintendo Switch lanzada en 2017. La nueva y "pequeña consola" en realidad es una ligera revisión con (casi) el mismo diseño, con (casi) el mismo catálogo de juegos que su hermana mayor, pero a un precio más atractivo y con un hardware que se siente más robusto.

Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La Nintendo Switch Lite sacrifica la conectividad a un televisor. Pero eso no te debe importar.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Nintendo Switch Lite: Características importantes

Pantalla de 5.5 pulgadas (720p)

Dimensiones: 91.1x208x13.9mm

Peso: 275 gramos

No tiene conexión al televisor

No cuenta con modo de tableta

Acceso a juegos de Nintendo Switch compatibles con el modo de juego móvil

Compatible con juego en línea y local con otras Nintendo Switch Lite o Nintendo Switch

Los mandos de la Nintendo Switch Lite no se pueden quitar, pero es compatible con Joy-Con inalámbricos (se venden por separado)

No ofrece retroalimentación de vibración

Nintendo Switch Lite: Precio y disponibilidad

La Nintendo Switch Lite ya se puede comprar en Estados Unidos por un precio de US$199 (en la página de Nintendo) y por alrededor de 5,999 pesos en México (en Amazon México). La consola está disponible en color amarillo, turquesa y gris.

Nintendo Switch Lite vs Nintendo Switch

Comparativa

Nintendo Switch Lite Nintendo Switch Pantalla 5.5 pulgadas (LCD) 6.2 pulgadas (LCD) Resolución 1,280x720 1,280x720 Procesador Nvidia Tegra (hecho a pedido) Nvidia Tegra (hecho a pedido) Almacenamiento interno 32GB 32GB Expansión de almacenamiento Hasta 2TB Hasta 2TB Conectividad Bluetooth 4.1, NFC, puerto 3.5mm, puerto USB-C Bluetooth 4.1, cable LAN (en modo TV), HDMI, audio 5.1, puerto 3.5mm, USB-C Conexión a TV No Sí Batería 3-7 horas 2.5-6.5 horas (modelo HAC-001) / 4.5-9 horas (modelo HAC-001(-01)) Capacidad de batería 3,570mAh 4,310mAh Carga completa de batería Unas 3 horas (según Nintendo) Unas 3 horas (según Nintendo) Compatibilidad con Joy-Con Sí, se venden por separado Sí, se incluye un par Vibración No Sí, HD Rumble Dimensiones 208x90x14mm 238.8x101.6x14mm Peso 277 gramos 399 gramos (con Joy-Con conectados) Precio US$199 US$299

Diseño: más pequeño, pero mejor construido

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La Nintendo Switch Lite es ligeramente más pequeña que la Nintendo Switch. Si tienes una Nintendo Switch en casa, imagina la sin uno de sus Joy-Con y ese sería prácticamente el tamaño que de la Nintendo Switch Lite completa. Es por ello que la Nintendo Switch Lite está pensada para usarse mientras vas camino a la escuela, al trabajo o estás atorado en el tráfico (pero ni siquiera pienses en jugar mientras conduces).

El menor tamaño de la Nintendo Switch Lite viene con algunos sacrificios que no echarás de menos y tampoco son tan drásticos: la batería es de menor tamaño (3,570mAh vs 4,310mAh en el Nintendo Switch) y la pantalla también es más pequeña (5.5 pulgadas vs 6.2 pulgadas). Es como comparar el tamaño de pantalla entre un iPhone 7 Plus y prácticamente un iPhone 11. El cambio no es tan drástico y de igual forma la pantalla de la Nintendo Switch Lite sigue siendo muy cómoda para jugar e interactuar con el sistema.

La batería, un apartado del que hablaremos más a detalle abajo, aunque puede ser un problema "en el papel", en la práctica ofrece lo suficiente para la mayoría de ocasiones en las que vas a jugar.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Pero lo que ha sacrificado la Nintendo Switch Lite viene bien recompensado con un diseño que, a mí gusto, se siente mejor construido que el Switch original. Los colores no solo lo hacen ver mucho más llamativo, más bonito y más juguetón, sino que el hardware ha mejorado en puntos necesarios, sobre todo gracias a la desaparición de los Joy-Con en la Nintendo Switch Lite.

La Nintendo Switch, por su capacidad de conectar y desconectar físicamente los Joy-Con (los mandos de control), se podía sentir que se movían mientras sujetabas la consola en su modo portátil. Se podía sentir cómo, a pesar de tener un seguro que no los deja salirse, los Joy-Con podían moverse involuntariamente debido al movimiento natural de cuando estás jugando. Esta experiencia está solucionada en la Nintendo Switch Lite gracias a que no hay Joy-Con y los controles son parte del mismo cuerpo.

La sensación del hardware es muy buena. Nintendo ha colocado unos acabados bien coloridos (disponible en azul turquesa, gris y amarillo) que va muy bien con el alma de esta consola. Mi favorito es el turquesa y es el que por suerte tenemos como unidad de análisis. El color no es brillante, más bien un tono mate que le va muy bien y de la mano con la sensación un tanto rugosa de la consola, es perfecta para ofrecer un agarre cómodo y suave.

El hardware se siente resistente y listo para meterse en una maleta y que se convierta en tu compañero de viaje. Lo único que me preocupa es que la pantalla podría llegar a rayarse si se mueve de un lugar a otro sin una protección. Nintendo no es una compañía conocida por tener pantallas resistentes a rayones y peor aún si se toma en cuenta que es una consola portátil y en un maletín puede entrar en contacto con llaves, plumas, libretas, computadoras y, por supuesto, polvo.

Más allá de un cuerpo más pequeño, controles sujetos al cuerpo y una batería de menor capacidad, la Nintendo Switch Lite se mantiene con la misma distribución y el mismo lenguaje de diseño de la Nintendo Switch. Tiene una entrada para el cartucho de juego de Nintendo, un apartado especial permite insertar una tarjeta SD de almacenamiento (de hasta 2TB) y sigue con la entrada de USB-C —que me salva en muchas ocasiones porque con un cargador que lleve puedo cargar casi todos mis dispositivos.

Probablemente el otro cambio drástico en diseño ha sido en el control del lado izquierdo. Ahora encontramos un D-Pad (como se conoce a los cuatro botones para jugar) con un diseño del tipo cruz, contrario al D-Pad izquierdo en la Nintendo Switch que era de cuatro botones. La Nintendo Switch Lite ahora tiene un D-Pad derecho con botones y un D-Pad izquierdo de cruz, contrario al Nintendo Switch que tiene los dos D-Pad de botones. El cambio podrá ser agradecido por los usuarios que rieran un D-Pad de cruz o que quieran tener la decisión de qué tipo de D-Pad utilizar.

Batería: duración aceptable

Nintendo, al reducir las dimensiones de la Nintendo Switch Lite, tuvo que reducir también el tamaño de la batería de esta consola. Pero eso no ha sido una mala noticia ya que la duración que tiene es aceptable.

La Nintendo Switch Lite tiene una batería de 3,570mAh que, según Nintendo, te ofrecerá entre tres y siete horas de juego, dependiendo del título que estés disfrutando y de otras variantes, como el brillo o la cantidad de volumen. En mis pruebas de uso regular rara vez llego a exprimir toda la batería.

Mientras estoy en casa casi, siempre conecto la Nintendo Switch Lite a la corriente; y cuando estoy en la calle la batería me dura lo suficiente como para jugar en el transporte público o entre reuniones. Normalmente la batería me puede durar un día completo (tomando en cuenta que no juego todo el tiempo, sino en el tiempo muerto de mi agenda).

Obviamente, si me aventuro a un viaje en avión de unas cinco, ocho o más horas, la Nintendo Switch Lite posiblemente no me rinda con una sola carga de batería y ahí echarás de menos una batería de mayor tamaño y duración. Pero creo que para el 80 o 90 por ciento de escenarios, la batería te ofrecerá un excelente desempeño.