Nintendo

Nintendo acaba de poner tu infancia en una pequeña cajita - sí, otra vez.

La consola Super Nintendo de 1991 ha renacido como un adorable sistema de juego en miniatura. Se llama "Super NES Classic Edition" o "Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System" si vives en Europa -- pero puedes llamarla SNES Classic para abreviar. Llegará el 29 de septiembre por unos US$80 o el 5 de octubre en Japón.

Aquí está todo lo que sabemos sobre el próximo asalto de Nintendo a nuestra cuenta bancaria.

¿Qué es?

La SNES Classic es una pequeña re-creación del Super Nintendo Entertainment System de 1991 - conocido como Super Famicom en Japón -- que fue sin duda la pieza central de una era dorada en los juegos.

Solo que en lugar de una caja de tamaño portátil que lleva grandes cartuchos de juego de plástico, la nueva SNES Classic cabe en la palma de tu mano y viene con 21 juegos incorporados. Y en lugar de conectarse a una TV CRT pesada con RCA y viejos cables coaxiales la SNES Classic tiene un puerto HDMI para canalizar audio y vídeo a tu televisión HD moderna.

¿Podré comprarme una?

Cuando Nintendo redujo la NES original el año pasado, encontrar una fue increíblemente difícil. No esperes que las cosas serán ahora mucho más fáciles.

Buenas noticias: Nintendo dijo a GameSpot y Kotaku que "producirá significativamente más unidades de la Super NES Classic Edition de las que trajo con NES Classic Edition".

Malas noticias: Nintendo sugirió fuertemente que seguirá siendo un producto de edición limitada con frases como: "En este momento, no tenemos nada que anunciar con respecto a posibles envíos más allá de este año" y "nuestros esfuerzos a largo plazo están enfocados en ofrecer grandes juegos para la Nintendo Switch y continuar creando impulso para esa plataforma, además de servir a los más de 63 millones de propietarios de los sistemas de la familia Nintendo 3DS".

Prefiero el 'look' PAL/Japanese Super Famicom, con botones de colores

Entonces tendrás que comprar la tuya en Europa. ¡Mírala!

Nintendo

Esos 21 juegos incluidos... ¿son buenos?

Oh, sí. Están entre los mejores juegos de la librería Super Nintendo, y algunos de ellos (Super Metroid y The Legend of Zelda: Link to the Past, por ejemplo) aún se mantienen como algunos de los mejores juegos jamás realizados.

Esta es la lista completa:

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III (known as Final Fantasy VI in Japan and by many fans)

F-Zero

Kirby Super Star

Kirby's Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Super Mario World 2: Yoshi's Island

Estados Unidos y Europa obtendrán exactamente los mismos juegos, aunque Japón tiene una lista ligeramente diferente: Cambia EarthBound, Punch-Out, Castlevania y un juego Kirby por Fire Emblem: Mystery of the Emblem, Super Soccer, Panel de Pon (que es Tetris Attack en países de habla inglesa) y The Legend of the Mystical Ninja.

Nintendo

¿Hay algunos juegos que faltan?

Absolutamente: la SNES tenía una enorme lista de juegos y no todos están aquí.

Para empezar, no vas a encontrar Chrono Trigger, Final Fantasy IV, Pilotwings, Earthworm Jim, Donkey Kong Country 2 o 3, Actraiser, Harvest Moon, Tetris Attack, Super Bomberman, Mega Man X2, Shadowrun, Ogre Battle o Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time en la SNES Classic.

Agrandar Imagen Nintendo

¿Hay modo multijugador?

Dos controladores con cable SNES vienen en cada paquete, a diferencia de la NES Classic que sólo vino con uno. Tú no tendrás que comprar un segundo control - aunque puedes conectar un control de la Wii o Wii U Classic Controller si no necesitas la sensación de retro.

Nintendo dice que Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Mario Kart, Contra III The Alien Wars y Secret of Mana tienen modo multijugador, y esperamos que Super Mario World, Donkey Kong Country, ambos juegos Kirby y EarthBound también lo tengan.

Solo veo puertos SNES en la consola. ¿Dónde se conectan los controles?

"Para una apariencia auténtica, la parte delantera del sistema incorpora una cubierta que está diseñada para parecerse a los puertos del control de la Super NES original. La tapa se pliega hacia abajo para revelar los puertos reales del control, que son del mismo tipo utilizado por la NES Classic Edition", dijo Nintendo a CNET.

¿Qué tan largos son los cables del control? En la NES Classic son tan cortos, que hay que pegarse frente a la TV

Nintendo dice que el cable mide aproximadamente 5 pies de largo... definitivamente una mejora frente a los 3 pies que mide el cable del control de la NES Classic original. Aun así, no es para nada tan largo como el de 8 pies de la SNES original.

Nintendo

¿Puedo usar un control inalámbrico?

Difícil de decir. Con la NES Classic, los fabricantes de terceros se acercaron para proporcionar controles inalámbricos como el Nyko Miniboss ... pero cuando Nintendo abandonó abruptamente la NES Classic, muchos de esos controles quedaron inútiles, abandonados en los estantes de las tiendas.

¿Quizás? Depende de lo mal que se quemaron esas empresas periféricas.

¿Funcionan esos botones físicos?

Hemos preguntado - aunque si es algo como la NES Classic, los controles deslizantes Power y Reset deben ser completamente funcionales.

También puedes notar un pequeño espacio para un indicador de alimentación LED en las fotos de Nintendo.

Solo 21 juegos: ¿puedo descargar más?

Esperamos que Nintendo tenga un mecanismo para hacer esto posible, pero ese no fue el caso con la NES Classic de antes. Sin embargo, estamos seguros que los hackers encontrarán la manera de hacerlo.

Como ya es costumbre, estaremos muy pendientes para traerles más detalles tan pronto los conozcamos.