Arlo Audio Doorbell: Timbre inteligente para complementar cámaras de seguridad

Netgear

Netgear sigue expandiendo su portafolio de dispositivos para la casa inteligente y el más reciente de todos es un timbre inteligente, el cual lleva el nombre de Arlo Audio Doorbell.

A diferencia de otros timbres inteligentes como el Nest Hello ( ), el Arlo Audio Doorbell no te envia una simple notificación al celular cuando alguien timbra, sino que en realidad llama al teléfono para que puedas hablar directamente con quien toca, de manera más natural. Si no contestas, quien esté en tu puerta tendrá la posibilidad de dejar un mensaje de voz.

Netgear

Arlo Audio Doorbell integra un micrófono y bocina para permitir esta comunicación contigo y si tienes algunas de sus cámaras se seguridad, como las Arlo Pro 2, el timbre se integra para que si alguien está frente a tu puerta puedas tener una imagen en vivo de lo que está sucediendo.

Por el momento, Arlo Audio Doorbell no ofrece un modelo con cámara integrada como el Nest Hello, sino que está enfocado en ser más que todo una extensión del ecosistema de cámaras de seguridad que ha lanzado la empresa.

El Arlo Audio Doorbell se conecta directamente a los dos cables tradicionales que encuentras en la mayoría de casas modernas para conectar timbre, pero requiere de dos baterías AA.

Por otra parte, Netgear también tiene el Arlo Smart Chime, un accesorio que reemplaza el sonido de tu timbre actual y se conecta a cualquier enchufe de tu casa. La principal ventaja de esto es que permite extender el sonido del timbre para que lo puedas escuchar en todas partes, ya que sabemos que en ocasiones el timbre no se escucha igual en todas las habitaciones.

Precio y disponibilidad

El Arlo Audio Doorbell y el Arlo Smart Chime estarán disponibles este otoño, pero su precio no ha sido anunciado.

Arlo Audio Doorbell: Características

Resistencia a nieve, lluvia y calor



No requiere cable de electricidad, ya que usa baterías



Incluye siete días de grabación almacenada en la nube



Te permite ajustar el sonido del timbre, el volumen y más



Tiene modo de no molestar