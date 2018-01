Nest Secure es el primer sistema de alarma de la subsidiaria de Google y llega con el fin de complementar el portafolio de seguridad de la empresa que se ha enfocado principalmente en cámaras y detectores de humo (y de óxido de carbono).

Nest pronto planea lanzar un timbre inteligente (Nest Hello) y una cerradura inteligente (Nest Yale Lock). Los termostatos inteligentes son los productos más conocidos de la empresa.

Nest Secure es más costoso (US$499) que otros sistemas de alarma para casa de Adobe (desde US$299), iSmartAlarm (US$199) y SimpliSafe (US$229), pero tiene un diseño más atractivo y su app es muy simple y fluido.

Tyler Lizenby/CNET

El sistema de alarma de seguridad para casa más parecido es probablemente Samsung Smartthings ADT Home Security (que tiene un precio de US$549), pero que presenta un diseño más tradicional y menos estético.

Al igual que otros sistemas parecidos, Nest no requiere del pago de una mensualidad para poderlo utilizar (monitoreo de terceros), pero tiene diferentes opciones de suscripción que extienden sus funciones.

En general, Nest Secure se ve bien, funciona como lo esperarías de una alarma, es fácil de usar, se integra al ecosistema de dispositivos de Nest para extender sus funciones y la simplicidad del app de Nest hace que sea un placer de usar.

Sin embargo, esto no significa que sea el mejor sistema para todos y carece de funciones que otros sistemas tienen, como integración con asistente de voz (ni siquiera sirve con Google Assistant), no es compatible con IFTTT y no tiene la opción de comunicarse con dispositivos de otras empresas para activar otras funciones o rutinas (por el momento).

Nest Secure: Precio

Nest Secure está disponible con un precio de US$499 por el paquete inicial que ofrece un Nest Guard, dos Nest Detect y dos Nest Tag.

Sin embargo, Best Buy y Nest ofrecen US$100 de descuento para los usuarios que compren ese mismo paquete más la cámara Nest Cam Outdoor, reduciendo el precio a US$498, en vez de US$548.

Asimismo, T-Mobile y Nest ofrecen US$200 de descuento al comprar el kit de Nest Secure, más una Nest Cam, suscripción con Nest Aware (para poder ver las grabaciones de la cámara por 10 días) y conectividad celular con una pago inicial de US$20, pagos mensuales de US$20 y US$15 por el servicio de conectividad celular (que incluye a Nest Aware).

Además, puedes extender la cantidad de sensores que tienes en tu sistema de alarma:

Nest Detect: US$59 cada uno.



Nest Tag: US$25 cada uno.

También puedes adquirir conectividad celular 3G/LTE para el sistema por US$5 mensuales o US$50 al año.

1 :14 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Alarma de seguridad con monitorización de MONI

La alarma para casa de Google y Nest no necesita de una suscripción para funcionar, pero si quieres tener monitorización y no solo recibir una notificación en tu celular puedes contratar a MONI. El servicio incluye que alguien se comunique contigo para saber si todo está bien o para que llame a la policía,

MONI ofrece tres planes para los usuarios de Nest Secure:

US$24.99 mensuales con un contrato a tres años.



US$29.99 mensuales con un contrato a un año.



US$34.99 mensuales sin contrato.



MONI ofrecer servicio de monitorización profesional las 24 horas al día, pero en esta ocasión no lo hemos probado.

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

Nest Secure: Características, componentes, funciones y rendimiento

Nest Secure tiene cuatro componentes importantes en la actualidad:

Nest Guard: Centro de la alarma de seguridad

Nest Guard es el centro de control del sistema de alarma que integra un teclado y botones para activar o desactivar la alarma.

Además, Nest Guard integra diferentes sensores que detectan cuando una persona se acerca para encender el teclado y botones alrededor del teclado para ingresar el código o para activar la alarma.

El teclado no siempre está iluminado, pero el teclado se enciende cuando seleccionas el modo al que quieres cambiar o te acercas a el aparato cuando tiene la alarma activa.

Tyler Lizenby/CNET

Nest Guard integra una sirena con un sonido de 85 decibeles, conexión a Wi-Fi y la posibilidad de conectarlo a servicios celulares 3G/LTE. Se conecta a la electricidad, pero tiene una batería de respaldo.

Por otra parte, al activar la alarma, Nest Guard te permite desde el app configurar la duración de la cuenta regresiva cuando te vas de casa o cuando llegas y abres la puerta.

Nest Guard es relativamente compacto. Sus botones se sienten sólidos.

Aunque puedes ver desde el app los mensajes de alerta, Nest Guard también tiene un ícono para mostrarlos.

Además, cuando se abre una puerta y se enciende la alarma, el sistema te indica a través de voz qué es lo que ha sucedido. Inclusive, te dice cuánto tiempo tienes para salir y qué puerta fue abierta. El sonido es suficientemente fuerte y la alarma suena con potencia (si no contratas un servicio de monitorización solo suena y recibes notificaciones, pero si tienes servicio de monitorización suena, recibes notificación y el servicio te intentará contactar antes de llamar a la policía).

Sin embargo, es lamentable que Nest Guard y el sistema no ofrezcan la posibilidad de activar un sonido cuando se abre una puerta (función chime), algo que otros sistemas sí ofrecen.

Nest Detect: Sensor inteligente

Nest Detect es un sensor de movimiento que puede detectar cuando, por ejemplo, se abre una puerta o ventana.

El sensor se comunica con Nest Guard para mantener tu casa segura e integra un botón que te permite desactivar la alarma temporalmente si vas a salir de tu casa.

Además, Nest Detect tiene luz para iluminarte en la noche, así que si caminas cerca se encenderá para evitar que te tropieces con algo. Inclusive, te da la opción de seleccionar el nivel de la luz entre bajo, medio y alto; no esperes que el alto ilumine como un bombillo tradicional -- tan solo sirve como guía.

El sensor logra detectar movimiento hasta a 4.5 metros de distancia. Durante mis pruebas cumplió sin muchos problemas. Sin embargo, dependiendo de si lo usas como un sensor de puerta o no, el imán que permite el contacto para que identifique si se abre o no la puerta puede bloquear un poco la visibilidad lateral.