El Motorola Razr 2020 o Motorola Razr plegable marca el regreso de la reconocida serie de celulares que revolucionó al mundo hace 16 años con el modelo Razr V3, que tenía un diseño delgado y diferente.

Apariencia de un sucesor del Razr

Se cierra prácticamente sin dejar espacio en medio

Se vuelve más compacto al estar doblado

Cámara se queda en el promedio

Costoso

Batería por debajo del promedio

Solo eSim y compatibilidad limitada

Esta nueva versión mantiene las características básicas de un celular delgado con estilo de flip phone, pero ahora integra una pantalla flexible en la mitad que permite disfrutar mejor toda clase de contenido, mientras que trae las funciones de un celular moderno.

Este es apenas el tercer teléfono plegable de una marca reconocida, y el primero que ha introducido un diseño que solo se dobla por la mitad para hacerlo más compacto —a diferencia de los otros, que que buscan convertirse en una tableta como el Galaxy Fold y el Huawei Mate X.

El Motorola Razr llegó después de los dos teléfonos mencionados, pero al igual que ellos tuvo retrasos y eso, sin duda, lo perjudicó de manera importante —se iba a anunciar inicialmente en julio, pero no fue sino hasta octubre. Además, la preventa iba a comenzar en diciembre, pero se atrasó hasta enero de 2020.

Por esta razón, sus especificaciones de gama media se desactualizaron y, poco después, llegó el Galaxy Z Flip, que es mucho más completo y tiene mejores especificaciones, mejores cámaras, un menor precio y una bisagra que resulta ser más útil ya que sirve como soporte o trípode integrado. Inclusive, el Galazy Z Flip trajo la interfaz y algunas nuevas funciones que llegan también con el Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20.

El celular de Motorola ofrece un diseño más impresionante por la nostalgia que genera y porque logra doblarse sin que quede prácticamente nada de espacio en medio; sin embargo, su pantalla se siente de baja calidad, mientras que sus especificaciones y desempeño dejan mucho que desear.

El Motorola Razr plegable representa, más que todo, un paso importante para la industria y los teléfonos plegables con un diseño atractivo para la implementación de tecnología flexible, pero no un paso a favor de los usuarios ya que el Galaxy Z Flip ofrece mucho más y también un celular tradicional puede ser mejor con un costo hasta de US$700 menos.

Puedes también conocer cómo se desarrolló el Motorola Razr, mirar sus prototipos y un poco 'detrás de cámaras' aquí.

Motorola Razr: Características y especificaciones



Pantalla principal: 6.2 pulgadas (OLED)

Resolución: 2,142x876 pixeles (374ppp)

Pantalla secundaria: 2.7 pulgadas (OLED) protegida con vidrio Gorillas Glass

Resolución: 600x 800 pixeles (370ppp)

Procesador: Snapdragon 710 de ocho núcleos

RAM: 6GB

Almacenamiento: 128GB

Cámaras traseras: 16 megapixeles con apertura de f/1.7 y un sensor de tiempo de vuelo (ToF)

Cámara frontal: 5 megapixeles

Batería: 2,510mAh (dividida en dos)

Carga rápida: TurboPower de 15 vatios

Resistencia al agua: No tiene certificación, pero Motorola promete que si tiene cierta resistencia superior a la de los Moto G7 y G8

Lector de huellas: Frontal (en la quijada)

Carga inalámbrica: No

NFC: Sí

Ranura microSD: No

SIM: Solo eSIM y aunque llega exclusivamente para Verizon en Estados Unidos, tiene la compatibilidad con otros operadores si es desbloqueado por Verizon

Tamaño: 172x72x6.9-14mm (desplegado) / 94x72x14mm (doblado)

Peso: 205 gramos

Precio y cuándo se puede comprar



El precio del Motorola Razr 2020 es de US$1,499 y está disponible solo en versión con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Los interesados podrán comprar el Motorola Razr en Verizon, al igual que algunas tiendas de Walmart y Motorola.com en Estados Unidos.

El nuevo Razr llegará a algunos países europeos, al igual que algunos países de América Latina, Asia y también Australia en un futuro.

Lo que viene en la caja del Motorola Razr

El Motorola Razr

Manuales e instrucciones de seguridad

Cable de carga (USB-C a USB regular) cubierto en tela

Adaptador de carga de 15 vatios (15W)

Audífonos USB-C con cancelación de ruido activo y con cable cubierto en tela

Adaptador de audífonos regulares (3.5mm) a USB-C

Cubierta interna que almacena los manuales, audífonos, adaptador de audífonos, cable de carga y adaptador de carga que puede funcionar como estuche para tus gafas

La caja sirve también como stand (o soporte) del celular

Diseño: Un celular tradicional que se vuelve más pequeño



El Motorola Razr 2020 tiene un cuerpo de aluminio muy elegante que también lo hace sentirse sólido en la mano.

A pesar de ser un celular plegable, no se siente tan grande o grueso como el Galaxy Fold o el Huawei Mate X lo cual es algo positivo.

Aún así, el Motorola Razr plegable no es tan compacto o liviano como el Razr V3 —la primera versión presentada en julio 2004.

Este nuevo Motorola Razr sigue siendo un flip phone o celular flip con un cuerpo delgado cuando está abierto que se caracteriza también por una quijada gruesa. El sentimiento de abrir y cerrar el dispositivo también es parecido al de celular flip tradicional, a pesar de ser un celular más grande y de que en la parte interna tiene una pantalla flexible

Sin embargo, la bisagra no ofrece tanta fluidez como para permitir que abrir y cerrar el celular genere el mismo "clic" de aquel Razr de 2004.

La parte trasera baja está compuesta de plástico y permite sostenerlo con seguridad en la mano. La parte trasera superior, en donde está la pantalla externa, la cámara principal y otros sensores, está cubierta con vidrio Gorilla Glass 3D.

Algo interesante es que este vidrio, Gorilla Glass 3, no es el más reciente de Corning y cae en los extremos con una leve curvatura, mientras que sube hasta donde está ubicado el lente.La cámara, igualmente, está protegida por su propio lente, pero es peculiar ver que una pieza de vidrio ha sido doblada en dos direcciones diferentes.

Vale la pena dejar en claro que esa cámara principal sobresale del cuerpo del dispositivo y a primera vista podría parecer hasta un ombligo.

En general, el Motorola Razr se siente bien en la mano y no parece un teléfono demasiado extraño que busca identidad —como pasa con el Galaxy Fold y el Huawei Mate X. Sin embargo, es fascinante que tenga una pantalla flexible, además de que su bisagra es muy diferente a la que ofrecen los otros teléfonos plegables que hemos conocido al momento.

Bisagra: Un cierre plano sin romper la pantalla

La bisagra es uno de los componentes más importantes del Motorola Razr ya que es la encargada de permitir que el celular se pueda doblar en cualquier momento y debe durar años.

A diferencia de las bisagras del Galaxy Fold y Huawei Mate X —que es tradicional por lo que principalmente se encarga de que giren múltiples partes para permitir que los dispositivos se doblen—, la bisagra del Motorola Razr además tiene componentes que se deslizan para permitir que, por primera vez, tengamos un celular con pantalla que doblado queda plano y deja apenas un milímetro entre las dos partes empalmadas.

Motorola

Para lograr esto, la bisagra tiene diferentes placas de metal, resortes y hasta imanes que permiten que la pantalla se pueda mover y doblar sin romperse. De esta manera, cuando cierras o abres el teléfono, la pantalla se deslizará levemente de la parte inferior hacia adentro y afuera de la quijada.

Asimismo, cuando el celular está abierto hay dos placas de metal que no solo sirven de apoyo en la parte media para permitir que la pantalla esté más plana, sino que también ofrecen resistencia.

Cuando se cierra el Motorola Razr, las placas de metal se mueven levemente para dar espacio a que la parte media de la pantalla se doble cuando el celular está cerrado por completo, aunque esto significa que la pantalla del Rarz no está totalmente adherida al cuerpo del celular, así que preocupa la durabilidad a largo plazo.

De esta manera, Motorola logra que el celular cerrado quede plano y se disminuya el espacio entre las partes empalmadas —lo que no pasa con el Galaxy Fold o el Galaxy Z Flip. El doblez o la curva que generan las dos pantallas empalmadas es muy similar, pero la curva que genera el Razr no es visible al estar cerrado, lo que es genial.

Vale la pena tener en cuenta que las pantallas flexibles no pueden plegarse por completo (180 grados) en la actualidad debido a que podrían romperse o generar una marca permanente en la pantalla que dañaría los pixeles.

Algo para tener en cuenta es que la bisagra genera fuertes sonidos cuando estás doblando el celular; puede perderse el sonido cuando hay ruido ambiental, pero sin duda es fuerte y preocupa un poco ya que no suena con la solidez con la que me gustaría y como lo percibí con la unidad de preproducción.

Asimismo, con las semanas de uso intenso que sometí al celular, la bisagra se ha soltado un poco para hacer que sea menos estable cuando el teléfono está abierto, por lo que se ladea un poco con el movimiento o hasta se inclina un poco.

Pantalla flexible que se siente de baja calidad

Al doblar el celular, la pantalla se despega uno o dos milímetros para evitar fricción, pero eso también hace que los componentes del teléfono queden expuestos a las partículas (polvo, mugre y agua). Inclusive, al usar el celular fue posible ver entre la pantalla y el borde de metal un poco los componentes internos del dispositivo.

Uno de los problemas que tuvo inicialmente el Galaxy Fold fue que se le podían meter partículas bajo la pantalla y la dañaban, así que es preocupante ese espacio en el Razr.

Otro problema que tuvo el Galaxy Fold fue que hubo gente que quitó la capa superior de plástico de la pantalla, algo que afectó el funcionamiento correcto del dispositivo.

Motorola dice que aprendió de la experiencia con las pantallas de plástico del Droid Turbo 2 para que eso no pasara con el Motorola Razr. La empresa asegura que esa capa de plástico está totalmente integrada en la pantalla, al igual que la capa de metal y las otras partes para que todas sean simplemente una parte. Todos estos componentes son pegados con seguridad durante el proceso de fabricación y son cortados como una sola pieza para luego llegar al celular. En teoría, no hay manera de que el usuario quite por sí mismo esa capa.

El problema esta en que con el uso la pantalla se siente demasiado ondulada o hasta arrugada porque no solo se siente el pliegue medio, sino también pliegues adicionales que generan las placas inferiores.

Asimismo, si el brillo no está muy alto el tono de la pantalla en color blanco no es el más apropiado porque termina teniendo un tono amarillo o azul. Además, es difícil ver la pantalla a plena luz del día porque no es la más brillante, se ensucia con más facilidad y también se notan manchas en la pantalla, como de aceite.

Desempeño: Bueno, pero no sobresaliente

En cuanto al desempeño, el Motorola Razr 2020 cumple con la tarea al ofrecer una buena experiencia en el uso general.

Es claro que su procesador Snapdragon 710, que está acompañado de 6GB de RAM, no es el más potente del mercado, pero navegar por la interfaz y abrir apps es rápido.

En comparación con otros celulares que tienen procesadores más avanzados, en el uso básico es difícil notar una diferencia, aunque en ocasiones el celular de Motorola puede demorarse en abrir apps si ya tienes muchas aplicaciones abiertas o con videojuegos. Además, muchas veces la cámara se toma su tiempo para enfocar y tomar algunas fotos.

Justo esto fue lo que demostraron las pruebas de rendimiento.

Pruebas de rendimiento: Motorola Razr 1,842 5,899 2,840 Galaxy Z Flip 3,584 10,539 6,701 Galaxy Fold 3,493 11,125 7,719 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Slingshot Unlimited (unlimited) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Cámaras: La gran debilidad

El Motorola Razr tiene en total tres cámaras, una frontal (interna) de 5 megapixeles y en la parte exterior (tapita) encuentras una cámara de 16 megapixeles con apertura de f/1.7, que está acompañana por un sensor de tiempo de vuelo (ToF).

Esto suena un poco lamentable, teniendo en cuenta que muchos celulares ya tienen al menos dos, tres o cuatro cámaras principales que ofrecen diferentes perspectivas.

Dicho esto, en el Motorola Razr hay un modo de noche, modo de retrato y el celular tiene la capacidad de tomar fotos de manera automática cuando las personas retratadas sonríen.

Sin embargo, aunque la cámara principal del Motorola Razr plegable logra tomar buenas fotos en buenas condiciones, en situaciones de malas condiciones las fotos pierden naturalidad porque sobreprocesa las imágenes y en situaciones con luz limitada está muy por debajo de celulares de alta gama.

En cuanto a la cámara frontal, los resultados son promedio, suficientemente buenos para compartir en redes sociales, pero nada sobresaliente.

Duración de batería:

No considero que la duración de la batería sea lo más decepcionante o lamentable del Motorola Razr 2020 ya que a pesar de la capacidad de 2,510mAh es poca, en el uso diario sorprende ya que superó las expectativas con esa clase de batería.

En el uso regular, logré que la batería durara el día laboral, lo que no es sobresaliente, pero no está muy lejos del promedio. Diría que, en general, está un poco por debajo del promedio, pero al menos dura lo suficiente para no tener una experiencia frustrante.

En nuestra prueba de reproducción continua de video, la batería del Motorola Razr 2020 duró 13 horas, lo que lo pone por debajo del Galaxy Z Flip, que logró 15 horas, y muy por debajo de las 21 horas que registró el Galaxy Note 10 Plus. Sin embargo, no fue muy diferente al resultado de 12 horas y 51 minutos que obtuvo el Moto G7.

Conclusión

El Motorola Razr 2020 representa el regreso nostálgico de uno de los celulares más importantes de la historia y trae con ello una bisagra sobresaliente y un concepto de diseño que posiblemente incentivará a que muchos celulares flexibles lo utilicen.

Sin embargo, su precio de casi US$1,500, mientras tiene las especificaciones generales de un teléfono en el rango de menos de US$500, lo hacen difícil de recomendar. Además, es cierto que se puede doblar por la mitad, pero ese es todo el beneficio que ofrece la flexibilidad —mientras que la flexibilidad en un celular como el Galaxy Z Flip ofrece otras cosas como la posibilidad de usar el cuerpo del dispositivo como un soporte.

Asimismo, el Galaxy Z Flip tiene mejores especificaciones, es más barato (US$1,380), tiene mejores cámaras, mejor duración de batería y se siente como un celular más resistente.

Por supuesto, la ventaja del Motorola Razr 2020 es la nostalgia que genera, una pantalla externa que es más útil y una impresionante bisagra que permite que el celular quede plano al cerrarse, casi sin dejar espacio en medio.

Dicho esto, el Motorola Razr 2020 representa un importante paso para la industria porque muestra cómo es posible implementar la tecnología de flexibilidad en celulares de manera diferente a lo que habíamos visto hasta el momento con el Galaxy Fold y el Huawei Mate X. Aún así, considero que la funcionalidad de un teléfono que puede convertirse en tableta ofrece más beneficios, aunque por el momento esa implementación está más cruda y necesita maduración para ser una opción sólida en el mercado.