Este año tuve la fortuna de probar los tres Motorola One de la firma de alas de murciélago: el Motorola One Vision enfocado en la fotografía nocturna; el Motorola One Action con su cámara súper estable y gran angular… y ahora el Motorola One Zoom, el modelo más equipado de los tres y que también tiene un precio superior.

El Motorola One Zoom destaca por varios aspectos: un diseño alargado con cámara en el bisel superior en forma de gota, lector de huellas en pantalla, cámara de cuatro lentes que ofrece entre ellos un potente zoom y un lente gran angular; una batería de buena duración y pantalla AMOLED. El teléfono parece tener bastante como para conquistar la gama media-alta, pero eso se queda solo en la apariencia.

Motorola One Zoom: características importantes

Pantalla AMOLED 6.26 pulgadas

Lector de huellas en pantalla

Procesador Snapdragon 675 de ocho núcleos

Android 9.0 Pie

Almacenamiento de 128GB con opción de microSD de hasta 512GB

4GB de RAM

Batería de 4,000mAh

Cámara de cuatro lentes con la principal de 48 megapixeles

Cámara frontal de 25 megapixeles

Bluetooth 5.0

NFC

USB-C con carga rápida (15W)

Precio de 10,999 pesos

Cuerpo mate con acabado que repele la grasa de las huellas

Motorola One Zoom: precio y disponibilidad

El Motorola One Zoom ya está a la venta en varios países incluyendo México donde se puede comprar por 10,999 pesos y en España, por 429 euros.

Comparativa: Motorola One Zoom vs Motorola One Action vs Motorola One Vision

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Los tres Motorola One de este año son muy parecidos pero a la vez tan diferentes. El Zoom se enfoca en el diseño más premium de los tres, con las mejores especificaciones y características únicas —como el lector de huella en pantalla—, pero también lo hace el más caro de la familia.

El Motorola One Action, por otro lado, tiene una cámara de 117 grados estabilizada para grabar video horizontal teniendo el teléfono en modo vertical (también puede grabar video con sus otras cámaras pero en formato regular y además no está estabilizado). Esta es una función exclusiva de este celular y que no encuentras en otros Motorola One.

El Vision en cambio está enfocado en fotografía nocturna. Motorola colocó funciones de software para mejorar las imágenes que se toman de noche y CNET en Español lo catalogó como una excelente alternativa al Pixel 3A y en países donde este último no se puede comprar.

Échale un ojo a la comparativa de estos celulares aquí, abajo:

Motorola One Zoom vs Motorola One Action vs Motorola One Vision

Motorola One Zoom Motorola One Action Motorola One Vision Pantalla 6.39 pulgadas (AMOLED) 6.3 pulgadas (21:9) 6.3 pulgadas (21:9) Resolución 2,340x1,080 2,520x1,080 2,520x1,080 Densidad de pixeles 403ppp 432ppp 432ppp Sistema operativo Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Procesador Snapdragon 675 (ocho núcloes: 2x2.0GHz; 6x1.7GHz) Exynos 9609 (ocho núcleos, 2.2GHz) Exynos 9609 (ocho núcleos, 2.2GHz) Almacenamiento 128GB 128GB 128GB Expansión de almacenamiento Sí, hastas 512GB Sí, hastas 512GB Sí, hastas 512GB Cámara trasera 48 megapixeles (ƒ/1.7) + 8 megapixeles (ƒ/2.4) + 16 megapixeles (ƒ/2.2) + 5 megapixeles (profundidad) Cámara principal: 12 megapixeles, ƒ/1.8; Cámara de profundidad: 5 megapixeles; Cámara de acción: 117 grados, ƒ/2.2 48 megapixeles (ƒ/1.7) y 5 megapixeles (ƒ/2.2) Cámara frontal 25 megapixeles (ƒ2.0) 12 megapixeles (ƒ/2.0) 25 megapixeles (ƒ/2.0) RAM 4GB 4GB 4GB Batería 4,000mAh 3,500mAh 3,500mAh Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Resistente al agua Sí, a salpicaduras Sí, a salpicaduras Sí, a salpicaduras Lector de huellas Sí, en pantalla Sí, trasero Sí, trasero Reconocimiento de rostro Sí, básico Sí, básico Sí, básico Carga inalámbrica No No No Características importantes Lector de huellas en pantalla, cuatro cámaras, espalda resistente a huellas, cámara en bisel superior Pantalla de delgados biseles, Android casi puro, carga rápida, puerto USB Tipo C, pantalla frontal en pantalla, cámara trasera triple con grabación de video horizontal de gran angular, tiene puerto de audífonos Pantalla de delgados biseles, Android casi puro, carga rápida, puerto USB Tipo C, pantalla frontal en pantalla, cámara trasera de 48 megapixeles, tiene puerto de audífonos Tamaño 158x75x8.8mm 160.1x71.2x9.15mm 160.1x71.2x8.7mm Peso 190g 176g 180g Precio 10,999 pesos / 429 euros 7,999 pesos / 279 euros 9,999 pesos / 299 euros

El Motorola One Zoom también se distingue por ser el único de esta familia en tener cuatro cámaras en la espalda, cámara frontal en bisel, lector de huellas en pantalla y un procesador fabricado por Qualcomm, a diferencia del Action y Vision que tienen el chip de Samsung.

El Motorola One Zoom tiene un diseño despampanante

Aunque es familiar del Vision y Action, el Zoom no se parece en mucho y las diferencias se empiezan a notar desde el cuerpo que es más rechoncho en el Zoom (aspecto 19:5:9) que en el Action o Vision (aspecto 21:9). El Zoom tiene, por ejemplo, la cámara frontal en el bisel superior mientras que sus hermanos la tienen en un orificio en la esquina superior izquierda de la pantalla. El lector de huellas también los hace muy distintos, pues el Zoom lo tiene integrado en la espalda y sus parientes lo tienen en la espalda.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Otra gran diferencia es el acabado de la espalda. El Action y Zoom son de vidrio brillante que se traduce en un imán para las huellas. El Zoom, por su parte, tiene un acabado mate espectacularmente bello que, además de lucir bien, evita que la parte trasera del teléfono esté llena de huellas.

Lo cierto es que el teléfono es muy guapo, sobre todo la espalda (el frontal es básicamente idéntico a cualquier otro teléfono de la gama alta). El acabado lo hace brillante pero no mucho como un espejo como los celulares con vidrio brillos. Además, el centro en vertical del Zoom es como un color más claro que los costados, así que también tiene un efecto visual con la luz que es atractivo.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Siguiendo con la espalda encontramos un enorme arreglo de cuatro cámaras en donde Motorola optó por colocar los cuatro lentes y, contrario a lo que se hubiera pensado, colocó ahí el logotipo de la empresa, dejando al flash doble tono fuera de dicho recuadro. Este logo de la empresa, curiosamente, me recuerda a las MacBook de hace años que prendían la manzana cuando se encendía la pantalla. En el Zoom la M de la espalda se enciende cuando lo estás usando — un efecto bonito pero nada útil.

El resto del diseño es bastante normal: todo el costado es de aluminio en un acabado mate similar al de la espalda; el frontal tiene un bisel algo grueso sobre todo teniendo en cuenta que la pantalla es AMOLED. Además, como ya dijimos, la cámara frontal está en el bisel y no en forma de orificio en pantalla. En el marco inferior está el puerto de audífonos justo a un lado del puerto USB-C. La bocina está, curiosamente, en el bisel superior.

El diseño me ha gustado bastante. A pesar de sus 6.39 pulgadas y peso de 190 gramos, el teléfono es fácil de manejar y es bastante cómodo de sostener en una mano, aunque la parte superior representa algo de problema si quieres usarlo con una sola mano.

Quizá el único punto que no me convence del todo es la cámara frontal. Me hubiera gustado más que Motorola homologara la experiencia en sus tres Motorola One de 2019 y pusiera la cámara frontal en el Zoom en un orificio en la parte alta. El aspecto de la pantalla también la hubiera preferido de 21:9, pero es fácil de acostumbrarse y de manejar con el aspecto más gordito del Zoom.

Tenemos lector de huellas en pantalla

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Otra de las distinciones entre el Zoom y sus hermanos es el lector de huellas. Los tres lo tienen, pero solo el Zoom lo integra en la pantalla. Me gusta la implementación del lector en pantalla y aunque no todos son igual de rápidos para leer el dedo, es una buena alternativa a la erradicación del sensor biométrico en cualquier otra parte del cuerpo, sobre todo en la espalda o en el bisel inferior.

Sin embargo, en el Zoom la experiencia no es muy buena. La lectura de huella suele tardar mucho más que en otros teléfonos e incluso lo siento mucho más lento que en lectores de huella en el bisel o espalda de la gama media o gama baja. El Xiaomi Mi 9 SE —un teléfono con el que vamos a comparar mucho al Zoom— cuesta alrededor de 2,000 pesos (unos US$104) menos que el Zoom, pero tiene un lector en pantalla mucho más rápido.

El lector del Zoom no es que se sienta lento, suele tardar entre uno o dos segundos, dependiendo del estado de limpieza de la huella y pantalla. Pero el Mi 9 SE suele hacer esta experiencia mucho más rápida. Si lo que Motorola quería era deshacerse del sensor en la espalda y en la frente, quizá lo que pudo haber hecho es colocarlo en el marco lateral derecho, donde normalmente se ubican los botones de encendido y de volumen —y donde algunas fabricantes están colocando el lector.

Es una buena idea el lector en pantalla, pero quizá se pudo mejorar en tecnología o quitar/acelerar los efectos para dar la sensación de un desbloqueo más rápido.

Otro aspecto que afecta a la experiencia del lector de huellas es cuando el teléfono está sobre una superficie, lo elevas para desbloquearlo y la pantalla no se enciende para mostrar el espacio donde se coloca el dedo para lectura biométrica. Debes de esperar a que la pantalla encienda o tienes que apretar el botón lateral de encendido de pantalla.

El desempeño pudo ser mejor

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Motorola One Zoom también tiene un procesador diferente. Mientras que el Vision y Action, tienen un chip fabricado por Samsung, el Zoom cuenta con uno de Qualcomm, el Snapdragon 675.

La sensación en el uso cotidiano es muy parecido entre los tres teléfonos, nada que excuse el aumento de precio del Zoom al Vision o al Action (el más barato de los tres). Además, también cuenta con 4GB de RAM que se me hace poco para los poco más de 10,000 pesos que cuesta el celular. Otros teléfonos con un precio inferior tienen entre 6 y hasta 8GB de memoria RAM como los ya mencionados Nova 5T, Honor 20 o el Xiaomi Mi 9 SE.

Lo cierto es que el desempeño en el uso cotidiano está bastante bien y es aceptable, solo que en ocasiones se llega a ralentizar un poco. Los momentos donde más siento la lentitud del teléfono es en la cámara: su procesador Snapdragon 675 y los 4GB de RAM parece ser poco poder para sacar fotos de retrato o cambiar rápidamente entre las diferentes cámaras. En juegos de vez en cuando también se llega a sentir algo lento al ejecutarlos por primera vez o si se tiene mucho tiempo sin jugarlos.

Pruebas de desempeño Motorola One Zoom 3802 6580 23963 Motorola One Action 1633 5612 24627 Motorola One Vision 1604 5496 24372 Huawei Nova 5T 3311 9658 36319 Moto G8 Plus 1535 5683 23509 Honor 20 3275 9644 36786 Xiaomi Mi 9 SE 1895 6011 35011 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (Unlimited) Nota: Las barras más largas significan mejor desempeño

Pagar 10,000 pesos o más por 4GB de RAM y un procesador como el 675 me parece algo excesivo. 6GB de RAM y una versión del chip de Qualcomm más potente hubiera sido bien. Otra opción hubiera sido bajar el precio del teléfono entre unos 8,000 o 9,000 pesos. Y es ahí cuando este teléfono puede valer la pena: cuando baje de precio o tenga alguna promoción.

En la tabla (arriba) de pruebas de desempeño, el Motorola One Zoom vence a sus hermanos, vence al Moto G8 Plus y vence al Xiaomi Mi 9 SE, al menos en las pruebas de Geekbench (porque en las gráficas de 3DMark pierde frente a casi todos, excepto a los otros teléfonos de Motorola). A los teléfonos que no vence en prueba de Geekbench es a los Huawei Nova 5T y Honor 20 (dos teléfonos que son prácticamente iguales) y eso que son casi del mismo precio (su diferencia es de unos US$50).