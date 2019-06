El día en que Motorola anunció el Motorola One Vision, un buen amigo lo describió como una excelente alternativa a los Pixel 3A y Pixel 3A XL de Google — sobre todo porque en México y otros países estos celulares no llegan de forma oficial. Ese amigo lo describió como una "analogía tonta", pero desde entonces su descripción resonó en mi cabeza y al final de mi prueba con el Motorola One Vision, no puedo evitar darle la razón.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Precio y disponibilidad

El Motorola One Vision está disponible en las regiones en donde Motorola está despuntando: América Latina y España. El teléfono no llegará a Estados Unidos y Canadá, al menos no por ahora.

El Motorola One Vision en México cuesta 9,999 pesos (unos US$500).

El Motorola One Vision en España (y otras partes de Europa) tiene un precio de 299 euros.

Motorola One Vision: Características y especificaciones

Pantalla de 6.3 pulgadas

Resolución de 2,520x1,080

Procesador Samsung Exynos 9609 (ocho núcleos de 2.2GHz)

4GB de RAM

128GB de almacenamiento (con ranura microSD de hasta 1TB)

Batería de 3,500mAh (carga rápida Turbo Power de 15 vatios)

Resiste solo salpicaduras

Cámara trasera de 48 megapixeles con OIS y segunda cámara de 5 megapixeles

Cámara frontal de 25 megapixeles

Sonido con tecnología Dolby

Dimensiones de 160.1x71.2x8.7mm

Peso: 180g

Un diseño maduro

Motorola ha adoptado diseños despampanantes este año. Para prueba está el flamante Moto G7 Plus en el tono rojo vibrante; y ahora el Motorola One Vision, un cuerpo alargado con pantalla de 6.3 pulgadas que se ve increíble en sus dos colores disponibles: azul y café moca.

La unidad de análisis de CNET en Español es en color azul (mi preferido entre los dos, aunque el moca también luce bastante bien). Los dos One Vision están construidos de vidrio con Gorila Glass 3 para ofrecer una mayor duración ya que al estar hecho de vidrio puede ser susceptible a rayones tanto en la pantalla como en su espalda.

Lo cierto es que el teléfono se siente bien construido y bastante cómodo a pesar de su tamaño mayor a las 6 pulgadas. De hecho, este teléfono lo siento sumamente cómodo de tener en una sola mano y también de tener en el bolsillo. ¿Por qué? Su pantalla tiene un aspecto de 21:9 que lo hace menos ancho y más alto que casi cualquier otro teléfono que hay en el mercado.

Más adelante abordaré el tema de la pantalla y su uso con este curioso aspecto, pero en tema de diseño y ergonomía el One Vision ofrece una grata experiencia de uso y manejo.

El acabado es despampanante, a pesar de que su precio de 10,000 pesos (o alrededor de US$500 según el tipo de cambio) no lo hace barato. Tampoco es un teléfono caro como un iPhone o un Galaxy. A pesar de ello, el diseño es increíblemente bonito, se ve bien construido y no da ninguna sensación de ser un teléfono con materiales baratos o de mala construcción, a excepción de todo el marco que a pesar de estar pintado en el mismo color que la espalda, es de aluminio y rompe con lo que hubiera sido una mejor experiencia de haber sido un cuerpo unibody.

El diseño también tiene una gran novedad en el portafolio de Motorola: no hay notch y la cámara frontal está presente en forma de orificio en la esquina superior izquierda, una característica poco vista en el mercado y por primera vez en un teléfono de Motorola. El One Vision es el primer teléfono que uso por tanto tiempo con este tipo de cámara y sigo prefiriendo un notch bien hecho, pero veo cierto beneficio en este tipo de orificios sobre todo si está bien implementado — algo que el Motorola One Vision no tiene.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El orificio de la cámara es redondo (otros son más ovalados, como el del Galaxy S10 Plus), por lo que ocupa bastante de la parte alta de la pantalla, además de que deja un ligero espacio entre el bisel y la parte alta de la cámara. Esto causa que las notificaciones o las aplicaciones no optimizadas para este tipo de diseños coloque una enorme barra que quita espacio útil. Este tipo de acciones afectan a la experiencia pues el chiste de una pantalla con delgados biseles es aumentar el tamaño útil de la pantalla, pero en este caso el espacio útil se reduce al tener que colocar un marco negro —e inútil— en la parte superior de la interfaz.

La buena noticia hablando solo de la parte frontal es que Motorola eliminó una de mis principales críticas al diseño de sus previos celulares: un innecesario y grueso bisel en la quijada del teléfono para colocar el nombre de la marca. El Motorola One Vision —y los Moto G7— han comenzando a eliminar esta mala práctica que al final trae beneficios para un bisel más delgado y más pantalla (o, al contrario, la reducción del cuerpo del celular).

Por último en el apartado frontal, el Vision no tiene notch ya que la cámara frontal está integrada en la pantalla pero sí tiene un muy pequeño corte en el bisel para el auricular. No molesta y la mayor parte de tiempo pasa desapercibido.

El contorno de aluminio da espacio a varias sorpresas gratas: los tradicionales botones para subir y bajar el volumen y encender el dispositivo están presentes con una ubicación fácil de alcanzar; en la parte alta hay un solo orificio que es el puerto tradicional de audífonos de 3.5mm; el lado izquierdo esconde la bandeja de tarjeta SIM y espacio para una tarjeta SD y en la parte inferior están los orificios para hacer sonar la bocina y el puerto USB-C.

Pasando a la espalda de vidrio, está el lector de huellas —también fácil de alcanzar— con la M de Motorola, la cámara doble está ubicada en una esquina en formato vertical y en la parte baja, casi llegando el filo del celular, está la leyenda de Android One indicando que se trata de un celular con poco software preinstalado ajeno al que Google manda.

El teléfono es bastante cómodo de usar, su diseño y acabado lo hacen atractivo y definitivamente es una mejora considerable tomando en cuenta el Motorola One (a pesar de que Motorola dice que no se trata de una segunda generación de ese celular). El Motorola One tuvo un acabado que lo hacía sentir un poco más barato (aunque al final de cuentas sí llegó al mercado con un precio inferior al que ahora tiene el Vision) y su acabado general era más sencillo.

El Motorola One Vision, aunque la compañía diga que no son familia directa, sí demuestra una maduración con respecto al Motorola One. El diseño mejoró en todos sentidos y eso no puede ser más que agradecido.

Una pantalla muy única

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La pantalla en el Vision es única en su clase, pocos celulares tienen una relación 21:9 que es utilizada por su formato más "cinematográfico". Debido a este aspecto, Motorola presume de que el Vision es un teléfono hecho para ver videos, películas o cualquier tipo de contenido multimedia — hasta fotos panorámicas. Es bastante cómodo ver contenido en la pantalla, aunque no soy muy fan de ver videos, series o películas en un móvil (prefiero una tableta).

Entiendo que Motorola se enfoque en hacer una pantalla de este estilo debido al alto consumo de video desde dispositivos móviles y hacerlo es cómodo, pero yo prefiero hacerlo en una pantalla más grande como el de las tabletas. Además, me hubiera gustado ver que el sonido en este teléfono fuera envolvente (surround) para que la experiencia de ver videos fuera mejor. El teléfono tiene audio Dolby y suena bastante bien, pero el envolvente hubiera sido aún mejor.

El aspecto 21:9 es muy agradable y es fácil de acostumbrarse viniendo desde un 18:9 como la mayoría de los celulares actualmente. De hecho, cuando paso del Vision al iPhone XS Max —mi teléfono principal— siento una sensación muy similar a cuando usaba un teléfono 18:9 y luego pasaba al ahora extinto aspecto 16:9 que era más regordete.

La experiencia (casi) pura de Android

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Si hay algo que aplaudo de Motorola es seguir siendo fiel a su estilo de usar un sistema operativo muy poco modificado con apenas una suite de —muy útiles— aplicaciones llamado Moto sin atiborrar de bloatware (o aplicaciones basura) y tampoco precargar aplicaciones de terceros. El Vision, al ser un teléfono del programa Android One, tiene aún menos modificaciones del sistema operativo.

Una de mis quejas de algunas fabricantes en Android, como Huawei (y algo que digo a fondo en el análisis del Honor 10 Lite) es la plétora de aplicaciones que existen en sus celulares y que muchas de las cuales no son útiles y solo estorban quitando espacio útil que puede ser destinado a archivos que sí quieren tener los usuarios. Motorola, y en especial en el Vision, apenas si tiene aplicaciones preinstaladas ajenas a los apps de Google. Y esto me encanta.

La primera vez que enciendo el celular, sacado de la caja, el teléfono tiene apenas un puñado de aplicaciones; de hecho, apps como Google Play Movies o Google Play Music no vienen instaladas. Un total de 23 aplicaciones son las que están instaladas en el dispositivo (e incluso menos si no se toma en cuenta un app que instala mi operadora).

Las aplicaciones preinstaladas que no son de Google son Telcel (de mi operadora), Moto, Dolby Audio y listo. Tres aplicaciones y el resto es la mera oferta de servicios de Google. Dejando todo el espacio interno, casi los 128GB prometidos restando el espacio utilizado por el sistema operativo, para los archivos del usuario.

Pero más allá del espacio, la experiencia es sumamente limpia.

No es necesario entrar en lo bueno que es Android Pie en su experiencia más pura, pero el sistema operativo es bastante fluido y se siente ligero a pesar de tener "apenas" 4GB de RAM y un procesador que podría verse aplastado por sus rivales con algo un poco mejor. Sin embargo, al ser una versión tan ligera y tan pura, el uso del celular es bastante fluido.

Las pizcas de modificaciones de Motorola son bastante buenas, por lo que las recibo con los brazos abiertos — y las recomiendo. Las acciones Moto permiten hacer una captura de pantalla al tocar la pantalla con tres dedos, tiene una función propia de navegación con un botón en la quijada del celular, algo que me gusta más que la opción nativa de Google en Android; también se puede encender la linterna al girar el celular dos veces o activar la cámara al girar el celular rápidamente.

Motorola pone un motor de Samsung

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Motorola no se caracteriza por colocar el procesador más rápido que pueda encontrar, eso queda claro con cada nuevo celular que lanza al mercado y las críticas comienzan a llegar debido a que el procesador puede tener menos velocidad que la de un teléfono chino. Sin embargo, el procesador está tan bien aprovechado por el liviano software que la experiencia es bastante buena sin sentir casi nunca lentitud o que el teléfono se llegue a atragantar. Y digo casi nunca porque llega a suceder, sobre todo en la cámara aunque en ocasiones muy puntuales.

El desempeño del Vision es aceptable, muy de acuerdo con lo que se puede esperar con su procesador Exynos 9609 con velocidad 2.2GHz. Representantes de Motorola México, durante una entrevista con diferentes medios, dijo que el chip Exynos de Samsung fue la mejor opción para lo que querían hacer con el Vision pero sin mencionar si habrá más celulares de la firma con motor surcoreano. Lo que es cierto es que el desempeño, al menos en un corto plazo de uso de dos semanas, ha sido bastante respetable.

De hecho, el desempeño en el Vision es un poco mejor que el del Moto G7 Plus —con procesador Snapdragon de Qualcomm— y que me gustó bastante. Es por ello que no simplemente hay que hacer caso al procesador y sus cifras, sino que también es importante pensar en la experiencia que se puede ofrecer en caso de tener un sistema operativo tan ligero y bien adaptado.

Todo el tiempo, ya sea ejecutando algo tan sencillo como ver los más recientes tuits o navegar en Instagram, se siente un teléfono capaz y completo, sin problemas de desempeño. Al jugar mis títulos preferidos como Crossy Road o Alto's Odyssey el desempeño también es bastante aceptable. Quizá el único momento que he notado algo de lentitud es al exigir mucho trabajo a la cámara. Y en serio digo mucho. Al tomar fotografías en ráfaga o al intentar cambiar rápidamente entre el modo normal y modo retrato, la cámara tiende a demorarse. Igualmente, en el modo ráfaga siento que las fotos se toman algo lento, sobre todo comparándolo con otros celulares aunque tampoco afecta mucho a la toma de fotografías (y logré tomar algunas bastante buenas con la ráfaga del celular).

Batería

Motorola también se ha visto criticada por colocar baterías con capacidad inferior a los 4,000mAh; en el caso del Vision encontramos la cámara de 3,500mAh, muy a la par de otros gama media y superior a casi toda la familia de los Moto G7, excepto claro al Moto G7 Power.

En los resultados controlados de CNET en Español, el Motorola One Vision duró en promedio 19 horas con 31 minutos, superando a los Pixel 3A, a los Moto G7 (excepto al Power) y a otros teléfonos como el Honor 8X, iPhone XR y poniéndose a la par de un Huawei Mate 20 o el Galaxy Note 9. Hay que tener en cuenta que el buen desempeño del Vision en estas pruebas es el balance entre un procesador de mediano poder y una batería de relativo buen tamaño. El Moto G7 Power, una batería que es fácil de envidiar, dio 23 horas y 10 minutos en las mismas pruebas.

Duración de batería Teléfono Batería (mAh) Duración Moto One Vision 3,500mAh 19 horas y 31 minutos Pixel 3A 3,000mAh 16 horas y 15 minutos Pixel 3A XL 3,700mAh 19 horas Pocophone F1 4,000mAh 18 horas y 12 minutos Motorola One 3,000mAh 13 horas y 50 minutos Moto G7 Plus 3,000mAh 17 horas y 2 minutos

En el uso cotidiano, normalmente desconecto el celular a las 7 de la mañana y cerca de las 10 de la noche el teléfono ya tiene 15 por ciento de batería. Esto es con un uso regular y de uso normal como mi teléfono principal. Para eso de las 9 o 10 de la noche el teléfono tiene ese porcentaje restante y ya me dio poco más de 4 horas de pantalla encendida.

Haciendo un balance entre las pruebas y el desempeño regular, concluyo que la batería resultará suficiente para durar todo un día para la mayoría de usuarios. La buena noticia es que el Vision es compatible con la carga TurboPower de Motorola e incluye un cargador de 15W que la compañía asegura que carga 7 horas de energía con 15 minutos conectado a la electricidad.

Fotografía: Night Vision a la gama media… más o menos

Motorola promete mucho con su primer celular con 48 megapixeles en la espalda, la misma del Moto Z4. Además, la cámara frontal es de 25 megapixeles. Para las personas que creen que más pixeles es sinónimo de buenas fotografías, están en un error. En la operación que como resultado arroja buenas e impecables imágenes está algo más que el número de megapixeles.