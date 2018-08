Motorola One Power: Una serie de celulares Android con diseño de iPhone X

Agrandar Imagen Motorola

Si bien Motorola presentó el Moto Z3 como su nuevo teléfono insignia, también decidió apostar por una nueva visión en su cartera de productos con el Motorola One Power, un teléfono anunciado semanas después del Z3 pero que es igual de interesante por su diseño à la iPhone X y ejecutar la versión Android One de Android Oreo.

A primera vista, el Motorola One Power es un celular que se parece mucho al iPhone X, con una ceja (o notch) grande en su pantalla, biseles relativamente pequeños y una doble cámara trasera vertical que está inclinada hacia el borde derecho superior de la parte trasera del celular. Hay una versión más pequeña llamada Motorola One, pero que comparte el diseño del Power.

El Moto One Power puede incluso ser controlado a través de gestos, algo similar a lo que Apple ha integrado en su último iPhone y que Motorola ha experimentado desde el Moto Z3 Play.

El Motorola One Power no es un celular tan de alta gama como el Moto Z3, sino que más bien está enfocado hacia la gama media del mercado. Esto significa que estos dos celulares no compiten entre sí, pero el Motorola One Power sí está en territorio del Moto Z3 Play.

Sin embargo, la gran diferenciación está en que el Motorola One Power no es un celular modular como el Z3 Play, así que no es compatible con ninguno de los Moto Mods. Lo atractivo de ambos One es su diseño novedoso con lengüeta y también por ejecutar una versión sin modificaciones de Android.

El Motorola One Power forma parte del programa Android One de Google, así que aunque no notes muchas diferencias en la interfaz en comparación con el Z3 Play porque Motorola usa una interfaz prácticamente pura en sus celulares, el One Power recibiría teóricamente actualizaciones de Android más rápidas, similar al Moto X4 Android One.

Motorola One Power: Precio y características importantes



Pantalla de 6.2 pulgadas (2,246x1,080 y densidad de pixeles de 402ppp)

Procesador Snapdragon 636



32GB o 64GB de almacenamiento (microSD de hasta 256GB)

3GB o 4GB de RAM

Cámara trasera de 16 megapixeles y 5 megapixeles

Cámara frontal de 12 megapixeles

Batería de 5,000mAh



Puerto USB tipo C

Lector de huellas en la espalda

Carga rápida de 15W

Bluetooth 5.0

Precio por confirmar

Llegará a Europa, América Latina y Asia en próximos meses



Motorola One: Precio y características importantes



Pantalla de 5.9 pulgadas (2,160x1,080 y densidad de pixeles de 409ppp)

Procesador Snapdragon 625

4GB de RAM

64GB de almacenamiento (microSD de hasta 256GB)

Cámara trasera doble de 13 megapixeles y 2 megapixeles

Cámara frontal de 8 megapixeles



Batería de 3,000mAh

Puerto USB tipo C

Lector de huellas en la espalda

Carga rápida de 15W

Bluetooth 5.0

Precio de 299 euros o unos US$340

Llegará a Europa, América Latina y Asia en próximos meses

