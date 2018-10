El Motorola One podría ser el celular más parecido al iPhone X (y iPhone XS) que he visto hasta la fecha — y vaya que hay muchos de donde escoger.

Este teléfono, que tiene una versión con mejores características llamada Motorola One Power, fue anunciado por la marca filial de Lenovo desde agosto y empezó a llegar a México, España y otras regiones de Asia a partir de octubre.

Se trata de un celular peculiar por su diseño tan parecido al iPhone X, pero también por contar con muy pocas modificaciones de Motorola a nivel software. El Motorola One (y también su hermano más poderoso) son parte del programa Android One, la iniciativa de Google de desplegar una modificación de su sistema operativo hecho para dispositivos de gama media.

Los teléfonos con Android One son teléfonos gama media que facilita la recepción de actualizaciones de Android, parches de seguridad y asegura menos bloatware (o aplicaciones duplicadas) de los fabricantes — que normalmente no son muy utilizadas, ocupan espacio útil y muchas veces no se pueden eliminar.

Motorola One: Características importantes

Pantalla de 5.9 pulgadas HD+ (1,440x720), densidad de pixeles de 275 ppp

Procesador Snapdragon 625 (ocho núcleos de 2.0GHz)

4GB de RAM

64GB de almacenamiento interno, compatible con microSD de hasta 256GB

Android 8.1 (Android One)

Batería 3,000mAh

Cámara trasera: 13 megapixeles + 2 megapixeles

Cámara frontal: 8 megapixeles

Puerto USB Tipo C

Bluetooth 4.2

Carga rápida, 15W

Lector de huellas en espalda

NFC

Peso: 162g

Dimensiones: 72.2x149.9x7.97mm

Precio: México: 7,999 pesos España: 299 euros

El mercado de Android One, rivales directos del Motorola One

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Motorola One no tendrá fácil la tarea de conquistar al mercado interesado en estos celulares Android One. Google ofrece en su página más de 20 diferentes celulares tan solo de este programa, del que destacan celulares como el Moto X4, el Nokia 8 Sirocco, Xiaomi Mi A2 y el Nokia 7.1.

El Motorola One podría ser interesante para los fanáticos de la marca o para aquellos que buscan un celular con tintes de iPhone XS (aunque el Mi A2 Lite también parece), pero su precio está sobre otros teléfonos del mismo programa, sobre todo tomando en cuenta el precio del teléfono en México, en donde por 8,000 pesos se pueden conseguir celulares tan buenos como el reciente Huawei Mate 20 Lite que cuesta 7,499 pesos y tiene más bondades como una pantalla de mejor resolución, un procesador más rápido y también un diseño con sensación más premium.

Pero no hay que irse tan lejos para encontrar un mejor teléfono con precio similar que el Motorola One. El Nokia 7.1, que estará disponible más adelante este octubre (US$349), tiene una batería ligeramente más grande, la cámara trasera es 12+5MP, tiene el chip Snapdragon 636 que es mejor que eel del One, y al menos la cámara principal también tiene mejor resolución y su pantalla está optimizada para contenido HDR.

El Moto X4, con precio de lanzamiento de US$399 (aunque por el tiempo que ha pasado desde su lanzamiento quizá ya sea más barato) también es una buena alternativa. El X4 es resistente al agua, tiene un cuerpo con diseño de vidrio 3D, tiene una pantalla un poco más anticuada (aspecto 16:9) pero con mejor resolución; el procesador es el Snapdragon 630 que también es más poderoso que el del One.

Diseño: novedoso — y copión

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Motorola One es un teléfono muy atractivo y se acopla perfecto al diseño de la mayoría de celulares que hemos visto durante todo este año — de hecho, durante mi análisis estuve utilizando también el iPhone XS Max y de vez en cuando me confundo porque con la pantalla apagada y hacia arriba ambos lucen prácticamente iguales.

El Motorola One tiene una pantalla de 5.9 pulgadas y gracias a sus delgados biseles (aunque la quijada sí que es un poco grande para dar espacio a la marca Motorola) se siente muy pequeño, ligero y cómodo, perfecto para utilizarse con una sola mano.

El teléfono también se siente un tanto frágil, sobre todo porque si bien tiene el acabado del iPhone XS, no se siente robusto y denso como el teléfono de Apple. Es duro comparar un teléfono como el iPhone con el gama media Motorola One, pero el alto parecido lo hace inevitable.

En el bisel superior se esconde un sensor de luz, el altavoz y la cámara frontal de 8 megapixeles. El bisel inferior no ha cabido más que la leyenda de Motorola. El bisel es negro sin importar el color del teléfono (hay versión en negro y blanco).

El marco del teléfono tiene un acabado platinado que no me termina de gustar porque lo hacer verse como un teléfono barato. El marco no tiene cortes (que Apple sí utiliza para potenciar las redes inalámbricas del teléfono), algo que hace ver más limpio el contorno. Eso sí, espera que tus huellas se queden impresas cada que sostengas el celular en tus manos.

El marco es bastante limpio — en el lado izquierdo solo está la bandeja para la tarjeta nanoSIM y una tarjeta microSIM; en el lado derecho están los botones de volumen y el botón de encendido y apagado. En la parte alta del marco está el puerto de audífonos y en la parte inferior hay dos hileras de orificios para el puerto USB Tipo C que da gusto verlo en un celular gama media.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La parte trasera es muy limpia y me gusta bastante. El logo de alas de murciélago de Motorola está acoplado en la parte alta cerca de las cámaras traseras, y es en el mismo logo donde se esconde el lector de huellas como ya ha pasado en otros teléfonos de Motorola.

Las cámaras traseras están separadas, no unidas en una misma placa como el iPhone u otros teléfonos que han optado por colocar sus cámaras traseras en formato vertical. El flash está en medio de ambas cámaras. Por último, la marca Android One se ubica en la parte media inferior, por debajo de algunas insignias y certificados que ensucian un poco el diseño, pero apenas si se pueden ver.

El Motorola One es bonito, fácil de utilizar con una mano y tiene un diseño que se influencia sin miedo de otros teléfonos, pero que asegura que no se verá anticuado en un par de años (como pasa con el Moto X4, por ejemplo, que es un buen teléfono a pesar de los años, pero que con su diseño ya se ve anticuado).

Desempeño y batería

Cuando realicé las pruebas de rendimiento del Motorola One, me quedé sorprendido que lo hice más veces más que las que normalmente hacemos al analizar un producto. En las pruebas de rendimiento el celular ofrece un desempeño pobre, digno de un celular de la gama baja — y su precio lo coloca junto a otros gama media que lo superan fácilmente en las pruebas.

El teléfono utiliza el procesador Snapdragon 625 con ocho núcleos y eso debería ser suficiente, pero el celular parece un Moto G6 Play con un lavado de cara, y ese teléfono también fue una desilusión por tener un diseño muy bello, pero un desempeño que no estaba a su altura. El Motorola One tiene ligeramente un mejor desempeño que el Moto G6 Play, pero la decepción es similar porque en ambos casos esperaba más de su desempeño.