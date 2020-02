El Motorola One Macro es el teléfono más debilucho de los Motorola One de 2019, pero no te desanimes: el teléfono cumple en los rubros de diseño, desempeño y sobre todo en duración de batería según nuestras pruebas y uso mixto en el día a día.

Motorola One Macro

Lo que nos gusta Diseño juvenil

Batería muy duradera

Puerto USB-C y entrada para audífonos Lo que no nos gusta Poco parecido a otros Motorola One

Competidores ofrecen mejor desempeño por el precio

No tiene NFC

El Motorola One Macro es parte de una extraña estrategia de Motorola de lanzar varios teléfonos de la misma familia (la serie One) en un mismo año pero en diferentes momentos. Y estos lanzamientos separados tienen algo de lógica, pues aunque comparten el nombre, cada uno de los teléfonos ofrece algo diferente: el Motorola One Vision se enfoca en la fotografía nocturna; el Action en la grabación de video; el Zoom en ser el insignia de la familia; el Hyper en una cámara mecánica y el Macro en la fotografía de objetos muy pequeños.

Hablemos del Motorola One Macro y de todo lo que puede ofrecer.

Motorola One Macro: características importantes

Pantalla de 6.2 pulgadas (aspecto 19:9)

Resolución 1,520x720 (densidad de pixeles 270ppp)

Sistema operativo: Android 9.0 Pie

Procesador Mediatek MT6771 Helio P70 (8x2GHz)

Almacenamiento de 64GB

Entrada para tarjeta SD de hasta 512GB

Cámara trasera: Triple: 13 megapixeles (ƒ/2.0) + 2 megapixeles (ƒ/2.2) + 2 megapixeles (ƒ/2.2)

Cámara frontal: 8 megapixeles (ƒ/2.2)

4GB de RAM

Batería 4,000mAh

Resistente a salpicaduras

Lector de huellas trasero

Peso de 186g

Precio y disponibilidad

El Motorola One Macro ya está a la venta en México, España y otros países. Su precio sugerido es de 5,499 pesos (unos US$280) o 159 euros en España.

El One Macro no tiene un diseño similar al de su familia

El Motorola One Macro es, sin duda, el teléfono de la familia One de 2019 con el diseño más sencillo de todos. Pero eso no quiere decir que esté mal construido o que se sienta barato. El Motorola One Macro ofrece un diseño que es bonito, que se siente cómodo y sus dimensiones lo hacen fácil de sostener.

Me hubiera gustado ver que todos los Motorola One de 2019 hubieran tenido el mismo diseño en cuanto la aproximación del tipo de pantalla frontal, materiales, aspecto de pantalla y espalda. Así se sentiría un ambiente de familiaridad en una gama de celulares que, a pesar de no parecerlo, sí son una familia.

El Macro, por ejemplo, tiene una pantalla frontal de 6.3 pulgadas con aspecto 19:9 a diferencia de los One Vision o Action que tienen una pantalla del mismo tamaño pero con aspecto 21:9 que lo hace un poco más alargado. El Macro, además, tiene una cámara frontal con forma de gota en el bisel superior, a diferencia de otros modelos Motorola One del año pasado que tienen cámara en pantalla o cámara mecánica (como el Hyper).

El Motorola One Macro sí se siente como el más sencillo de la familia Motorola One de 2019, pero eso no es algo negativo. El teléfono tiene un precio mucho más económico que los otros One y Motorola consiguió un precio accesible gracias justamente a un diseño más sencillo, una pantalla sin orificio de cámara y menores especificaciones.

El Motorola One Macro es vistoso, se siente muy bien en una sola mano y aunque no ganará como el más guapo de la familia, no se trata de un teléfono feo y más bien sí será capaz de robar miradas, sobre todo en su versión morada. (Motorola también tiene una versión un poco más sobria en color azul).

La pantalla, sorpresivamente, tiene una resolución de apenas 1,520x720. Si tenemos en cuenta que el Macro compite con el Redmi Note 8 por tener precios prácticamente idénticos (una diferencia de unos US$20) y que este tiene una resolución de 2,340x1,080. En el uso no me parece que la pantalla del Macro sea mala o que no muestre bien el contenido, pero si vas a pagar unos US$300 por un celular, esperarías que la resolución no fuera tan baja.

El rendimiento es bastante bueno

El Motorola One Macro podrá ser el más económico de la familia, pero no por eso debe ser considerado debilucho. De hecho, el rendimiento en pruebas acordes lo colocan con cifras no tan inferiores a las conseguidas por su familia y es incluso casi idéntico a lo conseguido por el Moto G8 Plus.

Pruebas de rendimiento Motorola One Macro 1380 5122 18467 Motorola One Vision 1604 5496 24372 Moto G8 Plus 1535 5683 23509 Redmi Note 8 1497 5673 24275 Huawei Y9 Prime 1533 5510 15995 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3D Mark Ice Storm Unlimited Nota: Barras más largas significan mejor desempeño.

En el uso el Macro se muestra potente y competente, capaz de ejecutar rápidamente las tareas básicas de abrir Twitter, Spotify, Facebook o Instagram; con lo suficiente para hacer un cambio fluido entre los diferentes modos de foto y justo para jugar videojuegos demandantes.

El Macro no es un teléfono para pasar horas jugando, pero si lo quieres para pasar un buen rato y tener un teléfono capaz de cumplir con lo más básico, el Macro es más que suficiente. Es sorprendente que el Macro, con su relativamente bajo precio, sea capaz de dar un buen rendimiento en comparación con otros de la gama de Motorola. Y aquí hay algo de espacio para agregar que Motorola no se distingue por ofrecer el mejor rendimiento en las gamas que compite.

La batería, justo como con el tema de rendimiento, también sorprende de lo bien que lo hace. En las pruebas conducidas por CNET en Español, la duración de batería fue de 30 horas y 10 minutos, una cifra increíblemente grande aunque fácil de excusar tomando en cuenta la calidad de pantalla, la RAM y el procesador del dispositivo.

Duración de batería

Capacidad Duración Motorola One Macro 4,000mAh 30 horas y 20 minutos Motorola One Action 3,500mAh 19 horas y 15 minutos Motorola One Vision 3,500mAh 19 horas y 31 minutos Motorola One Zoom 4,000mAh 19 horas y 25 minutos Motorola One Hyper 4,000mAh 26 horas 21 minutos

¿Pero qué tal la batería en la vida real? La verdad es que estuvo muy bien. El Macro tuvo lo suficiente para durar alrededor de un día y medio o hasta dos. El uso que le doy a los celulares es entre regular y demandante, sobre todo en los primeros días de uso cuando descargo mis aplicaciones, configuro mis cuentas y descargo mis archivos. El Macro en ningún momento se arrugó y me sorprendió tener batería para por lo menos dos días.

Duración de batería

Capacidad Duración Motorola One Macro 4,000mAh 30 horas y 20 minutos Moto G8 Plus 4,000mAh 26 horas y 50 minutos Huawei Y9 Prime 4,000mAh 15 horas y 26 minutos Redmi Note 8 4,000mAh 22 horas y 25 minutos

El Motorola One Macro me demostró ser un teléfono con una buena duración de batería y un buen rendimiento, con lo suficiente para un usuario promedio y quizá para usuarios un poco más exigentes. Si se quiere un teléfono que no sea tan llamativo pero que tenga buena batería y un buen rendimiento, el Macro es una excelente opción.

La cámara es buena sin ser increíble

El tema de fotografía, quizá uno de los rubros más importantes en los teléfonos actuales, es una experiencia agridulce en el Macro. Encontramos un sistema que toma buenas fotografías. No será el mejor gama media pero no te va a dejar con las peores fotos.

El sistema que encontramos en el Macro es el siguiente:

Lente principal de 13 megapixeles (apertura ƒ/2.0)

Lente de profundidad de 12 megapixeles (ƒ/2.2)

Lente macro de 2 megapixeles (ƒ/2.2)

Lente para medición de Tiempo de Vuelo (ToF)

Las fotografías que puede tomar el Macro con el lente principal son aceptables, especialmente en escenas de iluminación estándar como un día soleado en exterior. El problema, como casi con cualquier gama media, es en la noche o con poca iluminación, cuando el lente tiene fallas al no tener un sensor tan potente como para lograr mejores imágenes en esas condiciones.

Con buenas condiciones, el Macro y su lente principal de 13 megapixeles toma fotos buenas. Los colores son naturales y poco exagerados; la saturación es baja así que obtendrás imágenes apegadas a la realidad. Los detalles también son buenos y el trabajo en imágenes a contraluz también es bastante bueno. Mientras que tengas buena iluminación, las fotografías serán buenas y aceptables.

Ahora bien, con el lente macro la historia es un poco extraña. El chiste de tomar fotografías macro es estar muy, pero muy cerca del objeto que quieres fotografías — posiblemente una flor, el detalle de la nariz de tu perro o un insecto. Sin embargo, tomar una foto con el lente macro es complicado por varias cosas.

El primer detalle del lente macro es que el autoenfoque es lento. Enfocar el objeto, que debemos tener en cuenta es muy pequeño, es muy complicado de conseguir. Tienes que tener muchísima paciencia para conseguir la imagen correcta, pues toma en cuenta que si se trata de una foto a una flor, posiblemente el viento la mueva; si es de un perro, igualmente el movimiento natural del can complicará la foto.

El autoenfoque te hará tomar fotos macro repetidas y que luego verás que quedaron mal. Y el segundo problema tiene algo de relación, pues el lente no tiene ningún tipo de estabilización. Entonces, si tomamos en cuenta un enfoque lento y una nula estabilización en el lente macro, debemos considerar que tomar fotos de esta forma es algo complicado y se necesita de paciencia.

Motorola One Macro vs. el resto de familia Motorola One

Es fácil diferenciar entre todos los Motorola One de 2019. Si no quieres gastar mucho, quieres un teléfono Motorola por la confianza en la marca y el tema de batería es lo más importante, el Macro es tu mejor opción. Pero si quieres un diseño más atractivo y que se sienta más premium, una cámara en pantalla y, ya sea el Vision por sus mejoras en fotografía nocturna, o el Action por su cámara gran angular para video, el Macro es el contendiente más débil de entre los tres.

No cuento el Motorola One Zoom o el Motorola one Hyper porque son teléfonos que superan los 10,000 pesos (casi US$500) y ofrecen ya sea una cámara mecánica o una cámara de un potente zoom, así como pantalla OLED y diferencias más notables que los hace definitivamente mejores.

Comparativo Motorola One 2019

Motorola One Macro Motorola One Action Motorola One Vision Motorola One Zoom Motorola One Hyper Pantalla 6.2 pulgadas (19:9) 6.3 pulgadas (21:9) 6.3 pulgadas (21:9) 6.39 pulgadas (AMOLED) 6.5 pulgadas Resolución 1,520x720 2,520x1,080 2,520x1,080 2,340x1,080 2,340x1,080 Densidad de pixeles 270ppp 432ppp 432ppp 403ppp 396ppp Sistema operativo Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Procesador Mediatek MT6771 Helio P70 (8x2GHz) Exynos 9609 (ocho núcleos, 2.2GHz) Exynos 9609 (ocho núcleos, 2.2GHz) Snapdragon 675 (ocho núcloes: 2x2.0GHz; 6x1.7GHz) Snapdragon 675 (ocho núcloes: 2x2.0GHz; 6x1.7GHz) Almacenamiento 64GB 128GB 128GB 128GB 128GB Expansión de almacenamiento Sí, hastas 512GB Sí, hastas 512GB Sí, hastas 512GB Sí, hastas 512GB Sí, hasta 1TB Cámara trasera Triple: 13 megapixeles (ƒ/2.0) + 2 megapixeles (ƒ/2.2) + 2 megapixeles (ƒ/2.2) Cámara principal: 12 megapixeles, ƒ/1.8; Cámara de profundidad: 5 megapixeles; Cámara de acción: 117 grados, ƒ/2.2 48 megapixeles (ƒ/1.7) y 5 megapixeles (ƒ/2.2) 48 megapixeles (ƒ/1.7) + 8 megapixeles (ƒ/2.4) + 16 megapixeles (ƒ/2.2) + 5 megapixeles (profundidad) Doble: 64 megapixeles (ƒ1.8) + 8 megapixeles Cámara frontal 8 megapixeles (ƒ/2.2) 12 megapixeles (ƒ/2.0) 25 megapixeles (ƒ/2.0) 25 megapixeles (ƒ2.0) Motorizada, 32 megapixeles (ƒ2.0) RAM 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB Batería 4,000mAh 3,500mAh 3,500mAh 4,000mAh 4,000mAh Conectividad 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC No Sí Sí Sí Sí Resistente al agua Sí, a salpicaduras Sí, a salpicaduras Sí, a salpicaduras Sí, a salpicaduras No Lector de huellas Sí, trasero Sí, trasero Sí, trasero Sí, en pantalla Sí, trasero Reconocimiento de rostro Sí, básico Sí, básico Sí, básico Sí, básico No Carga inalámbrica No No No No No Características importantes Lente macro para objetos cercanos, duración de batería duradera, cámara triple, almacenamiento expandible, carga rápida Pantalla de delgados biseles, Android casi puro, carga rápida, puerto USB Tipo C, pantalla frontal en pantalla, cámara trasera triple con grabación de video horizontal de gran angular, tiene puerto de audífonos Pantalla de delgados biseles, Android casi puro, carga rápida, puerto USB Tipo C, pantalla frontal en pantalla, cámara trasera de 48 megapixeles, tiene puerto de audífonos Lector de huellas en pantalla, cuatro cámaras, espalda resistente a huellas, cámara en bisel superior Cámara trasera principal de 64 megapixeles; cámara trasera mecánica de 32 megapixeles; diseño distintivo Tamaño 157.6x75.4x9mm 160.1x71.2x9.15mm 160.1x71.2x8.7mm 158x75x8.8mm 161.8x76.6x8.9mm Peso 186g 176g 180g 190g 210g

Optar por el Macro sobre el Vision o Action debe ser cuestión de dinero. Si el presupuesto es bajo, el Macro es una excelente opción; pero si el dinero no es un problema tan grande, quizá el Vision o Action sean mejores opciones por tener más almacenamiento nativo, mejor diseño y cámaras un tanto mejoradas. Eso sí, ningún otro Motorola One tiene la batería tan duradera como la del Macro.

Motorola One Macro vs. Redmi Note 8

Xiaomi es una de las fabricantes que está haciendo muy bien las cosas en la gama media, fiel a su estilo de fabricante chino: cobrar menos que sus rivales y al mismo tiempo ofreciendo lo mismo, o más.

El Redmi Note 8, con un precio de 6,000 pesos (unos US$310), demuestra justamente eso. Cuesta ligeramente más que el Macro, pero ofrece mejores características como una cámara de mejor calidad, un diseño mucho mejor y un software que no ofrece la experiencia casi pura de Motorola, pero que sí tiene algunas funciones a rescatar a nivel software.

El Note 8 vence al Macro en todos los aspectos, excepto la duración de batería. El Note 8 tiene un mejor procesador, una pantalla muchísimo mejor, cámara triple pero con su sensor principal de 48 megapixeles y la frontal sencilla de 25 megapixeles. Como quien dice, el Note 8 gana y se lleva de calle al Macro.

Motorola One Macro vs. Huawei Y9 Prime (2019)

A diferencia de Xiaomi, enfrentar al Macro frente al Huawei Y9 es positivo para Motorola. Huawei enfrenta una complicada situación con Google así que no se puede asegurar su futuro y recibiendo actualizaciones de Android y teniendo acceso a los servicios de Google.

El Macro, además, es un mejor teléfono en diseño, en fotografía, duración de batería y rendimiento. El precio, aunque similar al momento en que ambos celulares llegaron al mercado, el Y9 podría costar menos que el Macro, pero la diferencia (que no debe ser mucha), seguramente es fácil de excusar y optar por el Macro.

Motorola One Macro vs Moto G8 Plus

Motorola sorprendió con la presentación del Moto G8 Plus en diciembre de 2019, a pesar de tener en ese mismo año los Moto G7 y la familia Motorola One. El Moto G8 Plus es apenas 1,000 pesos (unos US$50) más caro que el Macro, y a pesar de eso tienen un rendimiento parecido, pero con ciertas diferencias como mejores cámaras, una batería casi del mismo tamaño y un diseño que sí se siente mejor y más parecido a los otros One.

Yo optaría por el Moto G8 Plus sobre el Macro, porque siendo el lente de fotografía cercana la única gran diferencia de este último, no es una gran característica como para quererlo.

Motorola One Macro: conclusión

La estrategia de Motorola para los Motorola One de 2019 no fue mi favorita en la historia de la empresa. A lo largo del año hicieron los lanzamientos de una familia completada casi al cierre de 2019 con un total de cinco diferentes modelos con pocas diferencias internas, grandes cambios en diseño pero con poca razón de ser.

La estrategia de estos Motorola One me recordó tanto al año en que Motorola lanzó diferentes versiones del Moto G5 que lanzó un G5, un G5S y hasta un G5 Plus, con pocas diferencias que en lugar de ayudar al consumidor, lo atiborran de opciones casi idénticas.

Motorola bien pudo reducir en dos o hasta tres modelos la familia Motorola One de 2019, o al menos lanzar todos los modelos al mismo tiempo, así los usuarios podrían compararlos al mismo tiempo. Pero en cambio hay muchas diferencias de diseño entre esos celulares. Motorola ha excusado esta estrategia diciendo que los Motorola One no son una familia y que por eso no tienen que parecerse, y aunque eso es cierto, tampoco hay mucha razón para ver tantos modelos tan parecidos.

El Motorola One Macro, al igual que el Hyper o el Action, es uno de los teléfonos que yo hubiera optado por no lanzar. Su precio está bien pero si tomas en cuenta la cercanía con el Moto G8 Plus o con otros rivales como el Redmi Note 8, pierde un poco de razón de ser. Y si tomamos en cuenta el poco tiempo de diferencia entre el lanzamiento del Macro y del G8 Plus, encontramos otra vez el empalme entre celulares de Motorola que se parecen mucho en especificaciones y precio.

Quizá Motorola pudo ahorrarse el lanzamiento y jugarse todo con los otros cuatro integrantes de la familia Motorola One. Pero el Motorola One Macro está aquí y no podemos hacer nada más que analizar su existencia. Se trata de un buen teléfono, equilibrado y con una cámara macro que no es tan buena o funcional como para querer comprarlo. Seguramente todo este 2020 veremos más teléfonos con cámara macro, pero a mí me gustaría ver que se ofrecen mejores sensores normales y sensores gran angular de buena calidad, antes que agregar un lente tipo macro que puede ser mucho menos usado.

No quiero ser malentendido, el Motorola One Macro es un teléfono que disfruté usar y que estoy seguro hará feliz a sus usuarios. Pero si el lente macro es lo único diferente y recordamos que sus resultados no son del todo placenteros, por ese dinero —o quizá algo más— se puede comprar un Moto G8 Plus, o un Redmi Note 8 que destaca mucho más.