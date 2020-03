Motorola inicia con el pie derecho su participación entre teléfonos con cámaras mecánicas. El Motorola One Hyper es un gran teléfono bien balanceado en diseño, funciones, rendimiento, cámaras y precio. Quizá el único problema de este celular es la corta o larga vida del mecanismo en la cámara frontal.

8.2 Motorola One Hyper Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Android 10 casi sin modificaciones

Buen desempeño

Pantalla sin ceja o cortes

Buena duración de batería Lo que no nos gusta La cámara mecánica genera dudas

Sin carga inalámbrica o resistencia al agua

La cámara trasera no es muy funcional

Motorola One Hyper: características importantes

Pantalla de 6.5 pulgadas



83.7 por ciento de pantalla

Resolución de 2,340x1,080 (396ppp)

Android 10

Snapdragon 675

128GB de almacenamiento (entrada para tarjeta SD de hasta 1TB)

Cámara trasera de 64 megapixeles + 8 megapixeles (para video) y función de tiempo de vuelo

Cámara frontal motorizada de 32 megapixeles

4GB de RAM

Batería de 4,000mAh

NFC

210g

161.8x76.6x8.9mm

Motorola One Hyper: precio y disponibilidad

El Motorola One Hyper ya está a la venta en México, España y otros países. En México, el Hyper tiene un precio de 8,499 pesos (unos US$430), mientras que en España cuesta 299 euros.

El Hyper es un teléfono atractivo

Lo primero que resalta en el Hyper es, sin duda, su diseño. Estamos frente al que es, posiblemente, el teléfono de Motorola con los biseles más reducidos y es sorprendente porque no se trata de un teléfono de gama alta (una categoría que ha sido fríamente abandonada por la empresa). El Hyper cuenta con un 83.7 por ciento de pantalla, un campo bastante amplio (aunque hay teléfonos con biseles más delgados) gracias a su cámara mecánica o retráctil —de la que hablaremos más adelante— que se muestra y esconde en el marco superior y permitió a Motorola adelgazar los biseles.

La cámara mecánica y los biseles delgados dan pie a un teléfono de 6.5 pulgadas que es algo grande, pero no tanto como para hacerlo incómodo de usar. Gracias a lo delgados de sus biseles, el Hyper es fácil de utilizar incluso con una sola mano. Cabe bien en un bolsillo y aunque tiene un peso de 210 gramos, su sensación de robustez lo hace un celular cómodo.

Los 210 gramos puede resultar bastante al tomar en cuenta que un peso por encima de los 200 gramos ya es algo a considerar. El Hyper es el más gordito de toda la familia. Pero este peso de más son fáciles de excusar y, como dije, en lugar de sentirse pesado, al tomar en cuenta su rendimiento, el teléfono se siente muy capaz de cumplir con creces en todo lo que quiera el usuario. Viendo su ficha técnica, el Hyper parece estar pasadito de peso, pero se compensa con sus especificaciones.

En cuanto al diseño como tal, el Hyper no se parece a ningún otro teléfono de Motorola. Obviamente encontramos el logo de la empresa, pero de ahí en fuera parece como si hubiera sido ideado por alguien totalmente ajeno. Y esto no es algo malo, el teléfono es atractivo; simplemente que la parte trasera no coincide con ningún otro Motorola One y tampoco con otro celular de la firma.

Esa misma parte trasera es, quizá, lo más peculiar. El Hyper tiene una cámara vertical como si estuviera sujeta al marco superior y en la que se incluye la leyenda de los 64 megapixeles en la cámara principal (y único lente en la parte trasera para las fotos). La cámara vertical también tiene una línea en ese mismo formato que se extiende hasta la parte inferior del celular. Esta línea vertical que es del largo del celular es punteada y no le veo mucho sentido de ser y quizá sin ella el diseño se habría visto un poco más limpio.

En la parte inferior, encontramos el puerto USB-C y tres orificios para una bocina que suena bien aunque nada del otro mundo. En el lado opuesto, en la parte superior, está el espacio donde se oculta la cámara frontal y a un lado está el orificio para los audífonos.

La cámara mecánica: pros y contras

El Hyper es la muestra de que Motorola no se quiere ver lenta frente a sus rivales chinos que están apostando por estas cámaras mecánicas que se ocultan en el bisel y solo aparecen cuando son necesarias. En el Hyper, el funcionamiento de la cámara es acorde a lo que uno podría esperar: tarda alrededor de un segundo en aparecer en cuanto se aprieta el botón de cámara frontal; lo mismo le toma ocultarse y en caso de que el teléfono se resbale y caiga al suelo, el Hyper es capaz de detectarlo y esconde la cámara para protegerla del golpe con el suelo.

Tengo una relación de amor-odio con estas cámaras, pues si bien entiendo que son buenas para evitar el uso del controvertido notch o lengüeta en el bisel, no me gusta que su presencia signifique sacrificar le reconocimiento facial, qiue es actualmente mi método biométrico favorito en celulares. Además, y aunque las empresas se desvivan en prometer una larga vida para estas cámaras, es preciso mencionar que durante su uso pueden verse afectadas por polvo o cualquier otro elemento. Y agrega, sin contar que su mecanismo puede fallar, un aspecto a considerar conforme pasa el tiempo.

Habrá gente que prefiera tener la cámara frontal escondida, pues es la que menos se usa. Así que se mantiene oculta a menos que se necesite y permite tener una pantalla más grande con biseles más delgados, además quita la preocupación (para los más paranoicos) de que alguien les pueda ver con esa cámara frontal.

El rendimiento está bien, nada sorprendente

Motorola, como lo digo en cada una de mis reseñas de un teléfono de la marca, no es una empresa que se distinga por querer brillar al colocar el mejor procesador para la gama. En realidad, Motorola prefiere que todo funcione bien y de forma equilibrada. El Hyper es una prueba de esa ideología.

Con el procesador Snapdragon 675 (de ocho núcleos, seis a 1.7GHz y dos a 2.0GHz), acompañado de 4GB en RAM, el Hyper no será el más potente de la gama media-alta, pero sin duda tiene lo necesario para las tareas cotidianas y para mantener una sensación de fluidez al usar el teléfono.

Pruebas de rendimiento Motorola One Hyper 2359 6509 27205 Motorola One Macro 1380 5122 18467 Motorola One Action 1633 5612 24627 Motorola One Vision 1604 5496 24372 Motorola One Zoom 3802 6580 23963 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3DMark Ice Storm Unlimited) Nota: Barras más largas significan mejor desempeño.

Los juegos que normalmente utilizo, siendo Call of Duty: Mobile el más demandante; y las aplicaciones cotidianas como Twitter, Apple Music, Instagram o Spark, así como la cámara, siempre respondieron bien con el procesador.

Usar el celular es fácil. Nada que reprochar en esta área. Siento que el teléfono tiene un rendimiento prácticamente idéntico al que experimenté con el Zoom (de hecho, comparten el procesador) y apenas un poco más rápido que los Action y Vision. El Hyper, eso sí, es mucho más rápido en la ejecución y la sensación de fluidez que el Macro.

Pruebas de rendimiento Motorola One Hyper 2359 6509 27205 Motorola One Zoom 3802 6580 23963 Huawei Y9 (2019) 1533 5510 15995 Xiaomi Redmi Note 8 1497 5673 24275 Oppo A9 (2020) 1516 5596 23099 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (Unlimited) Nota: Barras más largas significan mejor desempeño.

Excelente duración de batería

Motorola lleva haciendo varios teléfonos con una excelente duración de batería —tanto en uso cotidiano como en las pruebas controladas de CNET en Español.

El Hyper es un teléfono que usé como cualquier otro teléfono que pruebo como un dispositivo principal. Durante el uso cotidiano el teléfono me llegó a durar todo un día completo, desde que lo desconecté a las 6 de la mañana, hasta las 11 de la noche, el teléfono nunca se rindió y tampoco me preocupó si podía o no llegar al final del día.

El teléfono me cumplió con todo lo que le pedí y la batería aguantó bastante bien. En este apartado me gustaría resaltar el trabajo de Motorola optimizando su batería con todo el sistema ya que gracias a las pocas modificaciones que hace al sistema, Android no se siente pesado sino bastante ligero debido a la ausencia de modificaciones en software y también hace que la batería se pueda extender.

Durante las pruebas bajo control de CNET en Español, el Hyper ofreció una duración de batería de 26 horas y 21 minutos. El resultado no fue el mejor de entre los Motorola One (el Motorola One Macro tuvo un resultado de 30 horas), pero tampoco fue el peor, al superar las 19 horas que consiguieron los Motorola One Vision y Motorola One Action.

En comparación con otros celulares con los que lo comparamos en el análisis, el Hyper también salió bien parado consiguiendo ser el mejor entre el Motorola One Zoom, Huawei Y9 Prime (2019), Oppo A9 (2020) y Xiaomi Redmi Note 8. En el uso cotidiano también me dio una buena experiencia de uso frente a los mismos rivales.

Prueba de batería

Capacidad Duración Motorola One Hyper 4,000mAh 26 horas 21 minutos Motorola One Zoom 4,000mAh 19 horas y 25 minutos Huawei Y9 Prime 4,000mAh 15 horas y 26 minutos Redmi Note 8 4,000mAh 22 horas y 25 minutos Oppo A9 2020 5,000mAh 19 horas y 52 minutos Motorola One Macro 4,000mAh 30 horas y 20 minutos

Las cámaras toman buenas fotografías

Sorprendentemente, la cámara trasera del Hyper toma fotos bastante decentes. Los colores y la definición en escenas de buena iluminación quedan bastante bien. Las escenas de contraluz también resultan muy bien y en ocasiones con poca luz las fotos quedan aceptables.

Lo que no me gusta mucho de la cámara en el Hyper es la falta de diversificación. Encontramos un lente gran angular que solo sirve para video, y aunque existe la posibilidad de tomar fotos, es algo complejo y el proceso agrega pasos innecesarios para conseguir fotos con ese lente.

Aunque Motorola anuncia el Hyper como un teléfono de tres lentes, uno es para la cámara principal, un segundo para el video gran angular y un tercero no sirve puesto que es para la función tiempo de vuelo o Time of Flight. Quiero ver que este 2020 Motorola coloque el lente gran angular, pero que se pueda utilizar para tomar fotografías.

La cámara del Hyper es buena y me sorprende su desempeño para el precio —rango donde no es muy común encontrar cámaras que se desempeñen positivamente. Sin embargo, el Hyper también carece en funciones por la falta de lentes más funcionales.

Motorola One Hyper vs. el resto de su familia

El Hyper es, sin duda, el Motorola One más interesante de toda la familia anunciada en 2019. El Motorola One Zoom también es digno de admirar, pero quizá el Hyper es mucho más peculiar por su cámara mecánica. El Hyper es el teléfono más poderoso de todos y tiene todo para ser considerado el mejor de entre toda la familia.

El precio, asimismo, lo convierte en la mejor opción, pues a 8,500 pesos, es más barato que el Motorola One Vision (10,000 pesos) cuando llegó al mercado y tiene un precio similar que el resto de sus hermanos (excepto el Macro, que es el más barato y sencillo de todos).

La única razón para no preferir el Hyper por encima de sus rivales es el dinero. Si el presupuesto es corto, quizá el Vision sea una mejor opción; pero si el presupuesto es flexible y se puede costear cualquiera de los Motorola One, el Hyper sí es lo mejor que el dinero puede comprar.

Motorola One Hyper vs Huawei Y9 Prime (2019)

El Hyper no es el primer teléfono en el mercado con una cámara frontal mecánica; algunas empresas, sobre todo las chinas, ya lanzaron modelos de este tipo. El Huawei Y9 Prime es un ejemplo de esto. Sin embargo, el Prime no fue y no es tan buen celular como lo es el Hyper, por lo que optar por el teléfono de Motorola es muy sencillo.

El Hyper puede ser unos US$50 más caro que el Prime, pero vale más la pena. Tiene hardware más reciente, una versión de Android más reciente, con cambios ligeros al sistema y no tiene ningún tipo de problema con Estados Unidos que pueda poner en peligro su futura recepción de software oficial de Google.

Motorola One Hyper vs. Xiaomi Redmi Note 8

El Redmi Note 8 es un excelente teléfono que me ha gustado muchísimo, pero en esta ocasión no tiene lo suficiente como para vencer al Hyper.

El teléfono de Motorola tiene un diseño más atractivo, un procesador un pelo más potente, los mismos 4GB de RAM, mejor duración de batería (en uso diario y en pruebas controladas) y una cámara mecánica. El Note 8 tiene a su favor únicamente las cuatro cámaras en la espalda y todas funcionales para tomar fotografías, y también el precio que es unos US$50 menos que el Hyper.

Sin embargo, el Hyper ya tiene Android 10 casi sin modificaciones, es posible que reciba primero las actualizaciones del software y Motorola es una marca que se ha ganado la confianza de los usuarios. Sumando los puntos positivos de Motorola, el Hyper suena como una mejor opción.

Motorola One Hyper vs. Oppo A9 2020

Motorola tendrá que defender su presencia en regiones como América Latina ante la (segunda) llegada de Oppo a México y otras regiones de la zona. Oppo desembarca en México con un nuevo celular, el A9 2020, y ya está en pruebas en CNET en Español.

Aunque el A9 tiene ligeras especificaciones por debajo del celular de Motorola, serán dos teléfonos que sin duda estarán en la mente del consumidor.

El Hyper vence al A9 en casi todos sus aspectos y aunque el A9 tiene un precio menor, el teléfono de Motorola tiene mejor pantalla, Android 10, un procesador más rápido, una cámara mecánica de más pixeles y también tiene la confianza que tienen los consumidores en la marca. El A9 tiene una batería más grande (5,000mAh vs 4,000mAh), pero en las pruebas de CNET en Español el teléfono de Motorola salió mejor parado.

Conclusión

El Motorola One Hyper, no les voy a mentir, me dejó un buen sabor de boca. Se trata de un teléfono que no es muy caro, que está bien balanceado en precio y especificaciones, y que además tiene una cámara mecánica que sí, para los más paranoicos podrá generar dudas, pero que ofrece una tecnología interesante que podrá gustar a varios usuarios lo suficiente como para comprarlo.

Tengo pocas quejas con el Hyper, como la ausencia de carga inalámbrica, resistencia al agua y la corta o larga vida del mecanismo de la cámara frontal, así como una cámara trasera que es más ruido que nueces. Otra de mis quejas, aunque esto es más hacia Motorola en sí, es la rara estrategia que llevó a cabo con la familia Motorola One. La empresa no se cansa de decir que los Motorola One son teléfonos que no son familia, por lo que permite a Motorola lanzarlos a placer. Sin embargo, un usuario común tendrá que compararlos cuando vaya a comprar un nuevo celular y entonces pensará que son al menos parecidos. Esta estrategia de 2019 genera cierta complejidad a la hora de elegir un Motorola One, algo que se pudo evitar si Motorola hubiera optado por lanzarlos al mismo tiempo y sin tanta similitud entre todos.

Fuera de esa queja, el Motorola One Hyper es un gran teléfono. Tiene la cámara novedosa, tiene un buen rendimiento, pantalla de buena resolución y de delgados biseles, la confianza que Motorola ofrece, especificaciones suficientes para el uso diario y un precio entendible y que además es probable que ya se encuentre por debajo del precio inicial.