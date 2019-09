La familia Motorola One parece ser, a pesar de ser tan joven (su primera versión surgió en 2018), una marca que llegó para quedarse. Motorola sorprendió este año con el Motorola One Vision enfocado en la fotografía, sobre todo nocturna; y ahora lo vuelve a hacer con el Motorola One Action, un teléfono especializado en video con varios trucos por mostrar.

Motorola One Action: precio y disponibilidad

El Motorola One Action tiene un precio de 7,999 pesos (unos US$400) y ya se puede comprar en México y otros países de América Latina. El Action tiene un precio de 2,000 pesos menos que el Vision, a pesar de tener características similares. Motorola dijo que el Action llegaría a EE.UU. por un precio inferior a los US$300.

Óscar Gutiérrez/CNET

Motorola One Action: Características importantes

Pantalla de 6.3 pulgadas (2,520x1,080) y densidad de pixeles 432ppp

Procesador Exynos 9609

128GB de almacenamiento

Expansión de almacenamiento de hasta 512GB

Cámara trasera: 12 megapixeles con apertura ƒ/1.8; sensor de profundidad de 5 megapixeles; cámara de acción ultra amplia de 117 grados y apertura ƒ/2.2

Cámara frontal de 12 megapixeles

4GB de RAM

Batería no extraíble de 3,500mAh

No es resistente al agua y tampoco al polvo (certificación IPX2)

Lector de huellas trasero

Sin carga inalámbrica

Dimensiones: 160.1x71.2x9.15mm

Peso: 176g



Comparativa: One Action vs. One Vision

Motorola parece tener suficientes razones para lanzar el Motorola One Vision hace apenas unos meses y ahora lanzar el Motorola One Action, teléfonos que físicamente son casi idénticos y que apenas tienen algunas diferencias, aunque sobre todo en el precio.

Además de que el Vision llegó al mercado con un precio de 9,999 pesos (unos US$490), el Motorola One Action bajó su precio notoriamente para pasar a 7,999 pesos (alrededor de US$390). Este es uno de los puntos diferenciadores más grandes, aunque es probable que los precios comiencen a bajar conforme pasa el tiempo y llegan las promociones como el Buen Fin en México, Black Friday en EE.UU. y la época de diciembre.

El Action logró bajar de precio gracias a, entre otras cosas, un cambio de estrategia. Motorola me comentó que se analizó el precio del Vision y se modificó para el lanzamiento del Action. Además, ahora es más sencillo bajar el precio gracias a una cámara frontal de 12 megapixeles (frente a la de 25 megapixeles del Vision), no tiene el software para mejores fotografías de noche).

El Action, a pesar de tener tres cámaras, pierde algo de resolución. El Action tiene una cámara de 12 megapixeles, sensor de profundidad de 5 megapixeles y el sensor más notorio ultra amplio de 117 grados para, exclusivamente, grabar video. El Action tiene, en cambio, dos cámaras en la espalda, pero de mejor resolución (48 megapixeles y 5 megapixeles).

Más allá de las cámaras, el resto de especificaciones —como batería, resolución y procesador— se mantiene al mismo.

¿Cuál conviene? El Action es un teléfono hecho específicamente para grabar video y de la forma en que solo este teléfono puede hacerlo: grabar video horizontal mientras se sostiene el teléfono en modo vertical (como si fueras a tomar una foto en retrato). Si lo que quieres es un teléfono más encaminado hacia la fotografía y con funciones de noche, el Vision es un teléfono hecho para ti.

El Motorola One Action tiene el mismo aprovechamiento de pixeles que el Vision, solo que este último tiene funciones enfocadas a mejorar las tomas de noche y además más pixeles en algunos lentes. Motorola no dijo si el Action recibirá estas funciones por medio de una actualización de software, aunque es poco probable ya que es las funciones de fotografía nocturna hacen especial al Vision y es una de sus diferenciaciones.

Motorola One Action vs. Motorola One Vision

Motorola One Action Motorola One Vision Pantalla 6.3 pulgadas (21:9) 6.3 pulgadas (21:9) Resolución 2,520x1,080 2,520x1,080 Densidad de pixeles 432ppp 432ppp Sistema operativo Android 9.0 Pie (Android One) Android 9.0 Pie (Android One) Procesador Exynos 9609 (ocho núcleos, 2.2GHz) Exynos 9609 (ocho núcleos, 2.2GHz) Almacenamiento 128GB 128GB Expansión de almacenamiento Sí, hastas 512GB Sí, hastas 512GB Cámara trasera Cámara principal: 12 megapixeles, ƒ/1.8; Cámara de profundidad: 5 megapixeles; Cámara de acción: 117 grados, ƒ/2.2 48 megapixeles (ƒ/1.7) y 5 megapixeles (ƒ/2.2) Cámara frontal 12 megapixeles (ƒ/2.0) 25 megapixeles (ƒ/2.0) RAM 4GB 4GB Batería 3,500mAh 3,500mAh Batería extraíble No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) Resistente al agua Sí, a salpicaduras Sí, a salpicaduras Lector de huellas Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Carga inalámbrica No No Características importantes Pantalla de delgados biseles, Android casi puro, carga rápida, puerto USB Tipo C, pantalla frontal en pantalla, cámara trasera triple con grabación de video horizontal de gran angular, tiene puerto de audífonos Pantalla de delgados biseles, Android casi puro, carga rápida, puerto USB Tipo C, pantalla frontal en pantalla, cámara trasera de 48 megapixeles, tiene puerto de audífonos Tamaño 160.1x71.2x9.15mm 160.1x71.2x8.7mm Peso 176g 180g Precio 7,999 pesos 9,999 pesos

Diseño

El diseño del Motorola One Action, al igual que con el Motorola One Vision, me ha dejado fascinado.

Se trata de un teléfono con aspecto 21:9 que permite que el teléfono sea sumamente delgado y algo alargado, haciéndolo uno de los teléfonos más cómodos y fáciles de sostener en una sola mano.

Mi experiencia con el Action ha sido bastante similar (por no decir idéntica) en cuanto al diseño se refiere a el tiempo que pasé con el Vision. Obviamente, Motorola no lanzó los mismos colores en el Action que sí estuvieron disponibles en el Vision, por ello ahora encontramos un color blanco, gris oscuro (que parece azul marino) y un verde azulado (similar al cyan) que es mi favorito por mucho.

El diseño del Action es increíblemente bonito, se ve bien construido y no da ninguna sensación de ser un teléfono con materiales baratos o de mala construcción, a excepción de todo el marco que a pesar de estar pintado en el mismo color que la espalda, es de aluminio y rompe con lo que hubiera sido una mejor experiencia de haber sido un cuerpo unibody.

El diseño también tiene una gran novedad en el portafolio de Motorola: no hay notch y la cámara frontal está presente en forma de orificio en la esquina superior izquierda, una característica poco vista en el mercado y por primera vez en un teléfono de Motorola. El One Action es el primer teléfono que uso por tanto tiempo con este tipo de cámara y sigo prefiriendo un notch bien hecho, pero veo cierto beneficio en este tipo de orificios sobre todo si está bien implementado — algo que el Motorola One Action no tiene.

Óscar Gutiérrez/CNET

El orificio de la cámara es redondo como el del Galaxy Note 10 Plus (otros son más ovalados, como el del Galaxy S10 Plus), por lo que ocupa bastante de la parte alta de la pantalla, además de que deja un ligero espacio entre el bisel y la parte alta de la cámara. Esto causa que las notificaciones o las aplicaciones no optimizadas para este tipo de diseños coloque una enorme barra que quita espacio útil. Este tipo de acciones afectan a la experiencia pues el chiste de una pantalla con delgados biseles es aumentar el tamaño útil de la pantalla, pero en este caso el espacio útil se reduce al tener que colocar un marco negro —e inútil— en la parte superior de la interfaz.

La buena noticia hablando solo de la parte frontal es que Motorola eliminó una de mis principales críticas al diseño de sus previos celulares: un innecesario y grueso bisel en la quijada del teléfono para colocar el nombre de la marca. El Motorola One Action —y los Moto G7— han comenzando a eliminar esta mala práctica que al final trae beneficios para un bisel más delgado y más pantalla (o, al contrario, la reducción del cuerpo del celular).

Por último en el apartado frontal, el Action no tiene notch ya que la cámara frontal está integrada en la pantalla pero sí tiene un muy pequeño corte en el bisel para el auricular. No molesta y la mayor parte de tiempo pasa desapercibido.

El contorno de aluminio da espacio a varias sorpresas gratas: los tradicionales botones para subir y bajar el volumen y encender el dispositivo están presentes con una ubicación fácil de alcanzar; en la parte alta hay un solo orificio que es el puerto tradicional de audífonos de 3.5mm; el lado izquierdo esconde la bandeja de tarjeta SIM y espacio para una tarjeta SD y en la parte inferior están los orificios para hacer sonar la bocina y el puerto USB-C.

Pasando a la espalda de vidrio, está el lector de huellas —también fácil de alcanzar— con la M de Motorola, la cámara doble está ubicada en una esquina en formato vertical y en la parte baja, casi llegando el filo del celular, está la leyenda de Android One indicando que se trata de un celular con poco software preinstalado ajeno al que Google manda.

El teléfono es bastante cómodo de usar, su diseño y acabado lo hacen atractivo y definitivamente es una mejora considerable tomando en cuenta el Motorola One (a pesar de que Motorola dice que no se trata de una segunda generación de ese celular). El Motorola One tuvo un acabado que lo hacía sentir un poco más barato (aunque al final de cuentas sí llegó al mercado con un precio inferior al que ahora tiene el Vision) y su acabado general era más sencillo.

El Motorola One Action, aunque la compañía diga que no son familia directa, sí demuestra una maduración con respecto al Motorola One. El diseño mejoró en todos sentidos y eso no puede ser más que agradecido.

Rendimiento

El rendimiento en el Action, al igual que el diseño, me resulta totalmente familiar.

Todo lo que experimenté en el Vision está presente en el Action. Con un procesador Exynos 9609 fabricado por Samsung de la mano de 4GB de RAM, el Action cumple con todo lo que he necesitado en mis tareas cotidianas.

El rendimiento va de la mano con lo que esperas por su precio y aunque saber que el Action es más barato que el Vision, puedes estar seguro que su rendimiento es similar, tanto en desempeño como en la duración de batería.

El Action logró cifras similares a las del Vision en las aplicaciones Geekbench 4 y 3DMark Ice Storm Unlimited; superó al Moto G7 Plus —con el que comparte precio— y al Huawei Y9 Prime 2019 que si bien tiene un precio inferior, se jacta de ser un teléfono novedoso para la gama media con cámara retráctil. El Action es vencido solo en una prueba —y por apenas unos puntos— por el Redmi Note 7.

Lo cierto es que el Action no me ha dejado abandonado. Todas las tareas que he necesitado las ha cumplido y llegado a mis expectativas. Esto, por supuesto, se debe en parte al aprovechamiento de recursos y optimización del teléfono con un sistema operativo Android 9 Pie casi puro y con apenas unas modificaciones.

Batería

En el tema de batería, con una capacidad de 3,500mAh, el Action puede durar alrededor de tres cuartas partes del día o con suerte a cumplir todo un día con una sola carga — lo mismo que experimenté con el Vision.

En las pruebas de CNET en Español, el Motorola One Action cumplió las expectativas durando 19 horas y 31 minutos en la prueba de reproducción de video continuo. La duración, junto con el Vision, fue de las mejores y superando a todos sus rivales.

Prueba de batería Teléfono Batería (mAh) Duración Motorola One Action 3,500mAh 19 horas y 31 minutos Motorola One Vision 3,500mAh 19 horas y 15 minutos Moto G7 Plus 3,000mAh 17 horas y 2 minutos Huawei Y9 Prime 4,000mAh 15 horas y 26 minutos Honor 8X 3,750mAh 14 horas y 30 min Redmi Note 7 4,000mAh 15 horas y 25 minutos

En el uso cotidiano, normalmente desconecto el celular a las 7 de la mañana y cerca de las 10 de la noche el teléfono ya tiene 15 por ciento de batería. Esto es con un uso regular y de uso normal como mi teléfono principal. Para eso de las 9 o 10 de la noche el teléfono tiene ese porcentaje restante y ya me dio poco más de 4 horas de pantalla encendida.

Haciendo un balance entre las pruebas y el desempeño regular, concluyo que la batería resultará suficiente para durar todo un día para la mayoría de usuarios. La buena noticia es que el Vision es compatible con la carga TurboPower de Motorola e incluye un cargador de 15W que la compañía asegura que carga 7 horas de energía con 15 minutos conectado a la electricidad.

Fotografía