El Motorola One 5G pinta como un teléfono ganador al ser uno de los celulares 5G más baratos en Estados Unidos, a la vez que promete la misma buena experiencia de Android que ofrece Motorola en sus dispositivos, más cámaras de las que muchos esperarían y una gran batería de 5,000mAh.

Lo malo es que no la tiene tan fácil porque existe el Galaxy A51 5G, que tiene un procesador más potente, es tan completo como este y no es mucho más caro, aunque no tiene una pantalla de 90Hz y no ofrece una experiencia casi pura de Android como el Moto One 5G.

De cierta manera, el Motorola One 5G trae muchas cosas del celular Motorola Edge, incluyendo su experiencia prácticamente pura de Android, procesador Snapdragon 765G (el mismo procesador del OnePlus Nord, LG Velvet y Galaxy A71 5G), conectividad 5G, ranura para tarjeta microSD y 128GB de almacenamiento.

Sin embargo, el Motorola One 5G se postula inicialmente como una mejor opción para la mayoría porque tiene un precio sugerido de U$445, mientras que el Motorola Edge tiene un precio sugerido de US$699 (en preventa estuvo a US$499).

Claro, esto significa que no tienes esa pantalla curva del Motorola Edge y el lector de huellas integrado en el botón de encendido, pero por US$200 parece que vale la pena ese sacrificio; aún nos falta hacer el análisis completo del Motorola One 5G para decirlo con total certeza.

Su principal rival es sin duda el Galaxy A51 5G, que tiene un precio de US$499 y como mencionaba, no solo ofrece 5G y algunas funciones de los Galaxy S20 y Galaxy Note 20, sino que también tiene un procesador más potente que podría marcar la diferencia para muchos usuarios.

Precio y disponibilidad

El precio del Motorola One 5G es de US$449.99 y estará disponible el 18 de septiembre en AT&T. Por tiempo limitado, los interesados pueden comprar el Motorola One 5G en AT&T con un plan de financiamiento de US$5 mensuales.

Motorola One 5G: Características y especificaciones

Pantalla: 6.7 pulgadas (90Hz)

Resolución: 2,520x1,080 pixeles

Densidad de pixeles: 408ppp

Procesador: Snapdragon 765G

RAM: 4GB

Almacenamiento: 128GB

Ranura microSD: Sí

Cámaras traseras: 48 megapixeles (f/1.8) + gran angular de 8 megapixeles (f/2.2) + macro de 5 megapixeles (f/2.2) + de profundidad de 2 megapixeles (f/2.2)

Cámara frontal: 16 megapixeles y 8 megapixeles gran angular

Batería: 5,000mAh con carga rápida de 15W

Resistencia al agua: No

Carga inalámbrica: No

Reconocimiento facial: Básico

Conector de audífonos tradicional: Sí

Tamaño: 168x74x9mm

Peso: 207 gramos

Diseño: Sin pantalla curva, pero al estilo Motorola

El Motorola One 5G no tiene una pantalla curva como el Motorola Edge, pero igual tiene una pantalla de 6.7 pulgadas con tasa de actualización de 90Hz. La pantalla tiene biseles relativamente pequeños y doble cámara frontal.

Las dos cámaras frontales permiten capturar una foto tradicional o una gran angular. Además, alrededor de la cámara que estás usando se ilumina para indicarte hacia dónde mirar. Además, es claro que el bisel inferior es el más grande de todos.

La parte trasera tiene curvatura en sus bordes y los terminados me recuerdan al Motorola Edge y otros celulares recientes de la empresa.

En el borde lateral derecho está el botón de encendido que integra el lector de huellas y más arriba está la barra de volumen -- a mi parecer un poco muy arriba para utilizarla con comodidad.

La parte trasera es de plástico y tiene cuatro cámaras, un flash grande y la cámara macro tiene alrededor un aro de luz.

El Motorola One 5G también cuenta con una puerto de audífonos tradicional, ranura microSD y una sola bocina.

Cámaras: Cuatro con más 'luz'

El Motorola One 5G tiene en total seis cámaras: cuatro traseras y dos frontales.

Las cámaras traseras constan de una principal de 48 megapixeles que está acompañada de una gran angular de 8 megapixeles y una macro de 5 megapixeles, mientras que la cuarta es simplemente para medir la profundidad de los objetos, así que no captura fotos.

Lo curioso aquí es que la cámara macro tiene un aro de luz que se iluminaría para ayudarte a tener mejores resultados, especialmente porque con frecuencia se puede bloquear la luz ambiental.

En la parte frontal encuentras dos cámaras, una regular de 16 megapixeles y una gran angular de 8 megapixeles. Algo curioso es que alrededor de la cámara se ilumina cuando estás utilizando las cámaras para indicarte a cuál debes mirar.

Las cámaras del Motorola One 5G tienen inteligencia artificial que prometen ayudar a tomar buenas fotos en toda clase de condiciones y poseen también detección de sonrisa para capturar la foto cuando los sujetos están sonriendo.

Android y otras funciones

El Motorola One 5G ejecuta Android 10 con una interfaz prácticamente pura de Android que, como de costumbre, es un placer de usar.

Además, el celular trae funciones del Motorola Edge que hacen parte de la interfaz que la empresa llama My UX, como son los gestos que permiten activar diferentes funciones. Además, de esto, el celular trae otro truco bajo la manga ya que permite activar un menú de atajos con solo tocar dos veces el botón de encendido.

Primeras impresiones

El Motorola One 5G se postula como un excelente celular por su precio, siendo uno de los teléfonos 5G más baratos que puedes comprar en la actualidad.

Hay múltiples celulares similares que tienen el mismo procesador Snapdragon 765G, pero generalmente son más caros con excepción del OnePlus Nord que no se vende en Estados Unidos.

Dicho esto, el Motorola One 5G se postula como un celular que ofrece buen valor y un buen balance en los diferentes apartados, pero falta realizarle nuestro análisis para ver qué tan bien se desempeña.

