El Moto Z Play (lanzado en 2016) puso la barra muy alta para un celular con una duración de batería impecable. Nuestro editor, Juan Garzón, le dio a ese celular una calificación de 10/10 en el tema de batería y desde entonces ya no hemos visto algo igual en esta familia… lamentablemente.

Dos años han pasado desde el Z Play y ya vamos en la tercera generación de esta familia: el Moto Z3 Play, un teléfono que llega casi al mismo tiempo que la línea Moto G6 — y que reemplaza a la línea Moto G5 de la que se desprende otro mimado de CNET en Español, el Moto G5 Plus.

El Moto Z3 Play me ha dejado el mismo sabor agridulce que me dejaron los nuevos Moto E5 y Moto G6: teléfonos de grandes expectativas pero que, por razones como la reñida competencia en el mercado y de oferta de excelentes celulares de fabricantes como Huawei y Xiaomi, no me terminan de convencer como sí lo hicieron sus antecesores.

Precio y disponibilidad



El Moto Z3 Play ya está a la venta en México a través de varias operadoras del país. Su precio base en México es de 11,499 pesos por la versión de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno; se puede comprar con diferentes operadoras en el país como Telcel y AT&T México. En Estados Unidos, el teléfono cuesta US$499 e incluye el Moto Mod de batería adicional (2,000mAh).

Motorola venderá en México una versión que incluye un Moto Mod (podrá ser el de batería adicional o el de bocina) y también venderá una versión con solo el celular.

Moto Z3 Play: especificaciones y características importantes



Pantalla : 6 pulgadas FHD AMOLED, 2,160x1,080, 403ppp

: 6 pulgadas FHD AMOLED, 2,160x1,080, 403ppp Almacenamiento : 64 o 128GB

: 64 o 128GB Memoria RAM : 4 o 6GB

: 4 o 6GB Sistema operativo : Android 8.1 Oreo con modificaciones de Motorola

: Android 8.1 Oreo con modificaciones de Motorola Dimensiones : 76.5x156.5x6.7mm

: 76.5x156.5x6.7mm Resistencia : solo a salpicaduras



: solo a salpicaduras Procesador : Snapdragon 636 de ocho núcleos (1.8GHz)



: Snapdragon 636 de ocho núcleos (1.8GHz) Conectividad : NFC, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 A/B/G/N/AC 802.11, puerto USB Tipo C



: NFC, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 A/B/G/N/AC 802.11, puerto USB Tipo C Cámara frontal: 8 megapixeles

Cámara trasera: doble, de 12 megapixeles y 5 megapixeles



Colores: negro cerámico y azul índigo

Batería: 3,000mAh (fija)

Diseño



Óscar Gutiérrez/CNET

El Moto Z3 Play destaca por su bonito diseño, sobre todo en el color negro cerámica que es la versión que recibimos para realizar pruebas y análisis.

El Z3 Play no solo ha disminuido sus biseles para dar espacio a una pantalla de 6 pulgadas que aumenta respecto a su predecesor (de 5.5 pulgadas), también tiene cambios en la parte frontal como la reubicación del lector de huellas o la espalda hecha de vidrio y no de metal.

En la parte frontal el teléfono se ve bonito, sobrio y muy acuerdo a lo que podemos esperar. En la quijada está la marca Motorola y a sus costados hay dos orificios. Los biseles laterales son de menos de un centímetro y en la frente está la cámara frontal junto al auricular. El teléfono no tiene puerto de audífonos y en la parte inferior no hay orificios de bocina —así que no esperemos sonido envolvente, solo sonido por el auricular—y solo está el puerto USB Tipo C. En la parte alta está la entrada para colocar una tarjeta microSD (de hasta 512GB) y el nanoSIM.

En su cuerpo hay uno de los cambios más notorios: viendo de frente a la pantalla, en el lado derecho está el lector de huella, una nueva ubicación que tiene el lector de huellas con respecto al modelo anterior y con respecto a cualquier otro teléfono de Motorola. Sony es una de las pocas fabricantes que colocaban en el mismo sitio el lector de huellas.

Motorola hizo esta reubicación para poder adelgazar la quijada del Z3 Play (y posiblemente lo haga también con el teléfono que conocemos informalmente como Moto Z3 Force) y hacer que la pantalla ahora tenga un aspecto de 18:9.

En cuanto al diseño (ya hablaré de lo funcional) del lector de huellas, me gusta el sitio en el que se ha ubicado para dejar la espalda lisa y sin muchas modificaciones y la quijada también muy limpia con la elegante y discreta marca de Motorola.

Tengo manos de tamaño regular y el teléfono se siente muy bien en una sola mano. No siempre es cómodo usarlo con una sola mano, sobre todo si quieres alcanzar las partes altas de la pantalla, pero en general y por el tamaño de pantalla de 6 pulgadas y el aspecto alargado es que es fácil de sujetarse. Además, es muy cómodo de traerlo en el bolsillo pues se siente muy delgado sin sentirse frágil. De hecho, me gusta mucho tener el Z3 Play sin Moto Mods para disfrutar de lo delgado que es — sus bordes son semicurvos, así que no molestan y no se sienten filosos como otros teléfonos.

El diseño del Moto Z3 Play, sobrio, discreto y elegante, es uno de sus puntos más fuertes.

Desempeño y batería



Moto Z3 Play vs Moto Z2 Play

Moto Z3 Play Moto Z2 Play Pantalla 6 pulgadas 5.5 pulgadas Resolución 2160x1080 1920x1080 Densidad de pixeles 402ppp 401ppp Sistema Operativo Android 8.1 Android 7.1.1 (Actualizable a Oreo) Procesador Snapdragon 636 (ocho núcleos, 1.8GHz) Snapdragon 626 (ocho núcleos, 2.2GHz) Almacenamiento 64/128GB 32/64GB Expansión de almacenamiento Sí, hasta 512GB Sí, hasta 256GB Cámara trasera Doble: 12 megapixeles + 5 megapixeles 12 megapixeles Cámara frontal 8 megapixeles 5 megapixeles RAM 4/6GB 3/4GB Batería 3,000mAh 3,000mAh Batería removible No No Conectividad 4G, Bluetooth 5.0, Radio FM, Wifi 802.11 a/b/g/n NFC, Bluetooth 4.2, 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n NFC Sí Sí Resistencia al agua No, solo a salpicaduras No Lector de huellas Sí Sí Características importantes Reconocimiento facial, tiene Android 8.1, lector de huellas lateral, diseño novedoso, aspecto 18:9, cámara con funciones interesantes, compatible con Moto Mods, cámara trasera doble Compatible con Moto Mods, diseño metálico, lector de huellas, Tamaño 156.5x76.5x6.8mm 156.2x76.2x6mm Peso 156g 145g

La gran sorpresa entre el Moto Z3 Play y Moto Z2 Play es que más allá de lo estético no hay muchas diferencias debajo del capó. Encontramos un procesador más reciente, sí; pero la densidad de pixeles creció apenas un pelo de rana calva, el cuerpo aumentó un poco, el peso también y la batería es del mismo tamaño. Sin embargo, el salto en desempeño no es tan obvio como lo quisiera.

Moto Z3 Play vs Moto Z2 Play Moto Z3 Play (6GB RAM) 1330 4693 19438 Moto Z2 Play (4GB RAM) 896 4573 14125 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

La prueba de rendimiento tanto del Z3 Play con 6GB de RAM como el Z2 Play con 4GB de RAM no son muy distintas entre sí; pero si tomamos en cuenta que el Z3 Play tiene una versión con 4GB de RAM, es muy posible que los resultados de rendimiento de ese celular sean aún más parecidos a los del Z2 Play con la misma cantidad de RAM.

Esto hace pensar si en realidad hay una gran diferencia en rendimiento entre ambas generaciones del Moto Z Play, sobre todo que cuando escuchamos 6GB de RAM pensamos en un dispositivo súper ágil, muy rápido y muy competente para todas las tareas. Y la realidad es que no es así.

El teléfono se siente rápido en la ejecución de tareas en general, como abrir Gmail y revisar los nuevos correos o abrir Spotify para escuchar mi descubrimiento semanal todos los lunes; pero en algunas ocasiones se llega a sentir lento, como cuando recibo muchas notificaciones (luego de publicar una imagen en Instagram, por ejemplo) y se empalman con notificaciones de otros apps, como la del correo. En esos momentos en los que muchas notificaciones llegan, el teléfono se siente lento y no salen a relucir esos 6GB de RAM.

Con juegos exigentes (estuve jugando Real Racing 3) el teléfono se llega a sentir un poco lento. Al intentar desplegar el nuevo botón virtual en pantalla —que sirve para ir a la pantalla de inicio y otras acciones— el botón se demora en aparecer y al presionarlo la aplicación puede tardar un par de segundos en cerrarse.

En general, el desempeño es bueno, pero yo esperaría una sensación de mayor rapidez y fluidez tomando en cuenta la memoria RAM y sobre todo el precio. Quizá para el modelo negro cerámica, que es la versión de 6GB de memoria RAM, Motorola pudo optar por colocar un procesador de mejor rendimiento, probablemente el Snapdragon 650.

Pasando a la batería, el Moto Z3 Play tiene una con capacidad de 3,000mAh, la misma que su antecesor. Tristemente, ya no encontramos la épica duración de batería del Z Play original; aunque tampoco hay que tener caras largas porque la duración es bastante regular. El Z3 Play tiene una duración de batería por debajo de celulares de un precio similar, como el OnePlus 6 o el Huawei P20 que tuvieron resultados de casi 16 horas.

En las pruebas controladas y hechas por CNET en Español, el Moto Z3 Play nos dio una duración de batería de 14 horas y 40 minutos. En el uso diario, el teléfono podía acompañarme todo el día y tener un poco de jugo para cerrar el día sin problemas; el único problema es que el celular ya no es capaz de acompañarte por dos días así que debes cargarlo por la noche sí o sí. El teléfono incluye tecnología TurboPower de carga rápida con el cargador incluido de 15W.

Fotografía

La cámara en el Moto Z3 Play es doble, una característica que debuta en esta línea. Encontramos una cámara doble de 12 megapixeles y 5 megapixeles con un Flash doble. La cámara puede parecer ostentosa al pensar en dos lentes —que permiten la función de desenfoque— pero tampoco es que ofrezca imágenes de una calidad excepcional, sobre todo en su precio.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Las imágenes lucen con buenos tonos, a veces un poco oscuras (que se arregla al subir el brillo hasta alcanzar el resultado deseado) y una definición aceptable, aunque el mirar imágenes con detalle te darás cuenta que algunas áreas lucen mal definidas, sobre todo aquellas que están alejadas del objetivo.

La cámara trasera también tiene nuevas funciones, como la compatibilidad con Google Lens (para hacer búsquedas desde la cámara o hacer traducciones en tiempo real) y la Cinegrafía que permite hacer un video de corta duración y congelar algunos objetos y dejar móviles algunos otros.