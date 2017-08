Pantalla "irrompible", excelente desempeño, una buena cámara y el mejor diseño modular de un celular.

Esto es lo que ofrece el Moto Z2 Force, pero también tiene un precio muy alto (a partir de US$720), no es resistente al agua y aunque su diseño es bonito, tiene biseles grandes que lo hacen verse un poco más antiguo que celulares como el Samsung Galaxy S8 y el LG G6.

En general, el Moto Z2 Force es un excelente celular que cumple con las necesidades de la mayoría, pero la principal razón para comprarlo es su pantalla resistente y su diseño modular. Es cierto, es el mejor celular de Motorola, pero celulares como el Galaxy S8 son más completos y celulares como el OnePlus 5 ofrecen un mejor valor. Además, por ese precio es posible que Samsung, LG y Google logren ofrecer aún más con sus próximos teléfonos, el Galaxy Note 8, LG V30 y Pixel 2.

Motorola Moto Z2 Force: características y especificaciones

Pantalla: 5.5 pulgadas Super AMOLED con tecnología Moto ShatterShield



Resolución: 2,560x1,440 pixeles



Procesador: Snapdragon 835 de ocho núcleos (cuatro núcleos de 2.35GHz y cuatro de 1.9GHz)



RAM: 4GB (algunos países con 6GB)



Almacenamiento: 64GB (128GB en China)



Ranura microSD: Sí



Sistema operativo: Android Nougat (7.1.1)



Cámara trasera: Doble de 12 megapixeles (Sensor Sony Exmor IMX 386) con apertura f/2.0



Cámara frontal: 5 megapixeles (gran angular de 85 grados)



Batería: 2,730mAh con TurboPower (15W)



SIM: Nano-SIM (con doble SIM disponible en algunos mercados)



Conectividad: Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz y 5GHz) con MIMO, Bluetooth 4.2 (después de Android O o Android 8.0 funcionará como Android 5.0), NFC



Resistente al agua: No, sólo resistente a salpicaduras



Otras características: Pantalla irrompible, compatible con Moto Mods (módulos), Android Pay, integra botones virtuales de navegación de Android o puedes usar el lector de huellas, tiene puerto USB-C, la doble cámara trasera permite tomar fotos con fondo borroso, no tiene conector de audífonos de 3.5mm (regular) pero Motorola incluye adaptador USB-C.



Tamaño: 155.8x76x6.1mm



Peso: 143 gramos

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Precio y disponibilidad

El Moto Z2 Force está a la preventa en EE.UU. a través de T-Mobile, AT&T, Verizon, Sprint, U.S. Cellular, Best Buy y Motorola.comy sus comprados y tiendas físicas lo estarán recibiendo 10 de agosto.

T-Mobile: Puedes comprar el Motorola Moto Z2 Force Force en T-Mobile y recibir uno gratis a través de una tarjeta prepago de MasterCard por US$750, cuando el usuario decide arrendarlos.

Además, T-Mobile te permite comprar el Moto Z2 Force con pagos mensuales de US$30 mensuales (por 24 meses).

Verizon: Puedes comprar el Moto Z2 Force con pagos mensuales de US$31.50 (por 24 meses), pero recibirás un reembolso de US$396 para dejar los pagos mensuales en US$15. Si prefieres comprar el Moto Z2 Force de contado, te costará US$756.

AT&T: En esta red puedes comprar el Moto Z2 Force con pagos mensuales de US$27 (por 30 meses). De contado, puedes comprar el Moto Z2 Force por US$810.

Sprint: Al igual que T-Mobile, Sprint te ofrece dos por uno cuando alquilas el Moto Z2 Force con pagos mensuales de US$33 por 18 meses. Los dos celulares tendrán que estar en el plan Sprint Flex para poder recibir esta promoción.

Sin embargo, puedes comprar el Moto Z2 Force de contado por US$792.

U.S. Cellular: Podrás comprar el Moto Z2 Force con pagos mensuales de US$26.12 (por 30 meses) o con un pago de contado de US$729.99.

Best Buy: Con servicio de Sprint, lo puedes comprar por pagos mensuales de US$24.66 (por 24 meses), por pagos mensuales de US$27 en Verizon (por 24 meses) o por pagos mensuales de US$26.17 en AT&T.

Motorola: Puedes comprar el Moto Z2 Force por US$720 o con un plan de financiamiento de US$30 (por 24 meses).

Por tiempo limitado, Motorola y algunos operadores ofrecerán gratis el Insta-Share Projector Moto Mod a los compradores de su nuevo teléfono insignia.

El Moto Z2 Force Edition llegará a México, Brasil y diferentes países de Europa, Medio Oriente y África en los próximos meses.

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

Diseño modular delgado y liviano

El Moto Z2 Force es muy liviano y delgado.

Inclusive, después de usar el Moto Z2 Force por un tiempo regresar a usar celulares como el Samsung Galaxy S8 los hacen sentirse pesados.

En la mano, el Moto Z2 Force parece ser simplemente placa de aluminio que aunque no es muy ergonómico se siente bien en la mano.

Su cuerpo es de metal, lo cual ofrece gran resistencia y se puede ver el refinamiento que tuvo la empresa en este celular, integrando mejor las antenas del celular y bordes curvos.

Sin embargo, su parte trasera de metal atrae mucho las huellas y es difícil de limpiar, mucho más difícil que lo que normalmente experimento con celular con vidrio.

El módulo de la cámara trasera sigue sobresaliendo considerablemente como su predecesor y es lógico ya que esto hace parte importante del diseño modular que permite sostener con seguridad los diferentes módulos Moto Mod. Igualmente, en la parte inferior de su parte trasera encuentras el gigantesco conector de estos Moto Mods que visualmente no es muy atractivo, pero ayuda a ofrecer la simplicidad que permiten que Motorola tenga el mejor diseño modular de un celular en el mercado.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Su parte frontal sigue integrando biseles relativamente grandes, sobre todo el inferior. El biseles inferior solo incluye el lector de huellas, ni siquiera botones capacitivos para navegar por Android, lo cual parece ser un gran desperdicio.

Las teclas de navegación de Android son virtuales (en la pantalla con software) así que hacen que la pantalla se vea aún más pequeña de lo que es para un celular de este tamaño.

Sin embargo, al igual que el Moto Z2 Play y Moto G5 Plus, puedes programar el lector de huellas para que también funciona como teclas de navegación de Android cuando deslizas tu dedo (deslizar a la izquierda es regresar, deslizar a la derecha abre apps recientes y presionarlo te lleva a Inicio).

Aunque esto es útil y es una manera inteligente de aprovechar al lector de huellas, esto requiere de una curva de aprendizaje y en ocasiones, sobre todo si tienes dedos grandes, estarás regresando a Inicio en vez de regresar a la pantalla anterior o de abrir la pantalla de apps recientes.

Algo que Motorola sigue integrando en sus celulares que no todos hacen, es que su cámara frontal tiene flash -- inclusive en esta ocasión tiene doble flash para permitirte tomar mejores selfies.

Por otra parte, el único puerto que tiene el Moto Z2 Force es el USB-C, ya que ni siquiera incluye un conector de audífonos tradicional (3.5mm), aunque la empresa incluye un adaptador en la caja (de 3.5mm a USB-C), pero no incluye audífonos como lo hace el HTC U11.

Asimismo, es triste ver que el Moto Z2 Force no es resistente al agua como muchos celulares de alta gama (Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Sony Xperia XZ Premium, LG G6, iPhone 7 Plus, HTC U11, etc).

Pantalla muy resistente, pero no perfecta

Su pantalla con tecnología Moto ShatterShield es una de las principales razones para comprar a este celular, ya que es una gran diferenciación que logra frente a sus competidores.

La pantalla es en teoría irrompible. Si el celular se te cae en superficies planas la pantalla no se va a romper porque está construida de plástico. Si cae en rocas o superficies filosas tampoco se va a romper, pero allí si podría recibir hendiduras. En realidad, la única manera clara para romperla es intentando penetrarla con objetos filosos.

En realidad, la pantalla es una maravilla porque te ofrece mucha más seguridad que cualquier otro celular en el mercado, pero no es perfecta.

Por ejemplo, su construcción de plástico hace que a plena luz solar puede ser un poco más difícil de ver que en un celular con vidrio, ya que se ve como si tuviera un protector de plástico encima. Asimismo, esto también hace que su pantalla recolecte más la huella y mugre de los dedos, haciendo que en ocasiones esto también sea un poco más difícil de ver en plena luz solar.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Además, su construcción de plástico puede hacer que la primera capa se puede rayar con más facilidad que como sucedería con el vidrio.

En general, considero que estos aspectos negativos no hacen que la pantalla sea mala, ya que además ofrece una alta resolución y colores muy vibrantes. Sin embargo, son cosas para tener en cuenta, pero creo que su resistencia sobrepasa estas dificultades.

Rendimiento: excelente

El Moto Z2 Force trae el procesador Snapdragon 835 de ocho núcleos, el mismo que encuentras en el Galaxy S8 en EE.UU., el OnePlus 5, el HTC U11 y el Sony Xperia XZ Premium.

En el uso diario, el Moto Z2 Force fue muy fluido, incluso cuando tienes muchos apps ejecutándose a la vez. Navegar por las pantallas y menús, al igual que abrir apps es algo que se logra sin problemas; lo mismo cuando lo usas para jugar videojuegos como Asphalt 8: Airborne.

El Moto Z2 Force ofrece un excelente rendimiento y no tiene nada que envidiarle a sus competidores. Además, gracias a su interfaz casi pura de Android, el celular logra parecer hasta más fluido que el Galaxy S8 en algunas ocasiones.