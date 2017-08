Moto X4: Un celular resistente al agua con Amazon Alexa y doble cámara

La serie Moto X está de regreso en 2017 con el Moto X4, un celular que si bien no es un dispositivo insignia, sí apunta a ofrecer un buen balance entre diseño, especificaciones, precio y otras características.

El Moto X4 tiene una doble cámara trasera al igual que el Moto G5S Plus o Moto Z2 Force; integra a Amazon Alexa como el HTC U11 y tiene una pantalla de 5.2 pulgadas que -- para los estándares de hoy -- no es grande, pero permite controlarlo bien con una mano sin tantos problemas.

Las cámaras traseras no tienen la misma resolución de los otros celulares de Motorola. El X4 integra, en cambio, una de 12 megapixeles y otra de 8 megapixeles, en lugar de una doble de 12 o 13 megapixeles.

Sin embargo, en la parte frontal encuentras una cámara de 16 megapixeles que promete hacer buenos selfies.

En cuanto a Amazon Alexa, similar a lo que ofrece el HTC U11, puedes activar los comandos de voz de este asistente virtual al seleccionar el micrófono en el app o diciendo "Alexa". No obstante, aún no tiene la capacidad de hacer todo lo que ofrece un Amazon Echo, por ejemplo, ni tendrás acceso a las promociones especiales de Alexa y aún no habla español.

En cuanto a sus especificaciones, el Moto X4 tiene un procesador de gama media Snapdragon 630; viene con 3GB o 4GB de RAM; una batería de 3,000mAh, NFC y un lector de huellas.

Al igual que el Moto Z2 Force y Z2 Play el Moto X4 te permite abrir apps con solo decir la palabra "Muéstrame" más el nombre del app. Por ejemplo, "muéstrame Chrome" para que el sistema de abra automáticamente el navegador de Google.

Por otra parte, Motorola incluye una nueva función llamada Moto Key, un nuevo administrador de contraseñas que puedes autenticar con solo el lector de huellas, buscando simplificar un poco la vida de los usuarios.

El Moto X4 te permite también conectar hasta cuatro dispositivos Bluetooth para crear todo un sistema de sonido. Dispositivos como el Samsung Galaxy Note 8 y Galaxy S8 han permitido conectar hasta dos dispositivos Bluetooth a la vez gracias a Bluetooth 5.0, pero Motorola está duplicando esta oferta.

Agrandar Imagen Andrew Hoyle/CNET

Precio y disponibilidad

El Moto X4 estará disponible en septiembre en Europa por 399 euros (cerca de US$475) y se espera que llegue después a otros mercados, incluyendo EE.UU.

Hay rumores que indican que el Moto X4 sería el primer celular que no es de Google y funciona con Project Fi, una vez llegue oficialmente a EE.UU.

Agrandar Imagen Andrew Hoyle/CNET

Moto X4: Características y especificaciones