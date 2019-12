Motorola sorprendió con la presentación del Moto G8 Plus el mismo año que anunció el Moto G7 Plus, un lanzamiento tan inesperado como sorprendente por lo mucho que me ha gustado el nuevo celular de la empresa.

8.3 Motorola Moto G8 Plus Lo que nos gusta Tiene una duración de batería increíble

Muy buen sonido envolvente

Poca modificación a Android

Puerto USB-C y de audífonos Lo que no nos gusta Pocos cambios estéticos frente al G7 Plus

Diseño más anticuado que los Moto One 2019

El desempeño queda por debajo de sus rivales

Crea confusión frente a cuándo esperar el G9 Plus

El Moto G8 Plus, ya disponible en México, España y otras partes del mundo, no cambia drásticamente con respecto al Moto G7 Plus lanzado a principios de año. Los cambios más notorios son: un mejor procesador, más cámaras, un mejor sonido y, quizás lo más destacable, una batería de mayor duración.

He disfrutado el tiempo que usé el Moto G8 Plus, pero hay ciertas cosas que no me terminan de convencer. El diseño, uno más soso y apagado que el del Moto G7 Plus, es mi principal queja. Quizá el Moto G8 Plus pudo esperar un par de meses más y llegar, con cambios más notorios, en algún momento del primer trimestre de 2020.

Moto G8 Plus: Características principales

Pantalla de 6.3 pulgadas (2,280x1,080 pixeles)



Dimensiones: 158.35x75.83x9.09mm

Peso: 188g

Android 9.0 Pie

Procesador: Snapdragon 665

64GB de almacenamiento

Almacenamiento expansible a 512GB

4GB de RAM

Cámara triple: una principal de 48 megapixeles con apertura de f/1.7, una gran angular (cámara de acción) de 16 meagpixeles con apertura de f/2.2 y uan de detección de profundidad de 5 megapixeles con apertura de f/2.2

Cámara frontal en bisel de gota, 25MP

Bluetooth 5.0, sonido Dolby, NFC

Cuerpo resistente a salpicaduras

Puerto USB-C con carga rápida de 15W

Batería de 4,000mAh

Lector de huellas trasero

Color: azul oscuro y rojo oscuro

Moto G8 Plus: precio y disponibilidad

Motorola ya comenzó la venta del Moto G8 Plus en España, México y otros países. El Moto G8 Plus se puede comprar en España por un precio sugerido de 269 euros (cerca de US$299). En México, el Moto G8 Plus cuesta 6,499 pesos.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Diseño: El Moto G8 Plus no sorprende

En cuanto saqué el Moto G8 Plus de la caja, luego de haberme enamorado profundamente del Moto G7 Plus en color rojo, tuve una decepción. El nuevo teléfono de Motorola fue como haberle quitado brillo a un teléfono que ya llamaba la atención solo de mirarlo.

Motorola tiene una versión en color rojo del Moto G8 Plus, pero no lo he visto en persona y en cuanto a los renders (que normalmente suelen embellecer más de lo que realmente se ven) se ve un diseño más tirándole a color cereza y no tan atractivo como el del Moto G7 Plus.

El color es solo el principio de lo que no me gustó sobre el diseño del Moto G8 Plus. La cámara frontal, integrada en el bisel superior por medio de un corte de gota, la hubiera preferido en un orificio al estilo de la mayoría de los Motorola One de 2019, como el Vision o el Action.

El bisel que rodea la pantalla no es muy grueso como para molestar y es lo que normalmente encontramos en teléfonos de la categoría, solo que la cámara en pantalla luce idéntica a la cámara que vimos en el G7 Plus y de ahí mi descontento, pues no hay un gran cambio viendo al celular desde el frente. Hay casos en los que la ausencia de cambios en los biseles superiores o el mismo diseño de la lengüeta no me molesta por su mayor utilidad, como es el caso del iPhone que no ha reducido su lengüeta en tres años. En el caso de Apple la nula reducción es en parte por el tema de Face ID, el reconocimiento facial del dispositivo.

La buena noticia es que, debido a que el diseño no cambió, podemos estar seguros —y felices— de que encontraremos en el marco superior del teléfono un conector tradicional para audífonos. En el contorno inferior, encontramos una pequeña hilera de orificios para dejar sonar la potente bocina que, junto a la bocina superior, te deleitará con su sonido Dolby. En el mismo contorno inferior, está el puerto USB-C.

Entender el diseño del Moto G8 Plus es fácil: quizá es un poco menos atractivo que el Moto G7 Plus, pero igualmente estás frente a un teléfono con un cuerpo bien construido, que se siente robusto y resistente en la mano y que sabes de antemano —por lo que Motorola nos tiene acostumbrados— que es muy difícil que te pueda fallar.

Motorola no se enfoca en el desempeño –y hay una razón

La queja hacia Motorola siempre ha sido la misma: ¿por qué pone procesadores notoriamente inferiores frente a los de sus rivales? Y pues en esta ocasión entiendo el porqué: alargar la vida de la batería.

Motorola quiere ofrecer una experiencia fluida con apenas lo indispensable y en el caso del Moto G8 Plus eso se traduce a un procesador Snapdragon 665, 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno. Todo esto puede sonar a poco si tomamos en cuenta que sus rivales solamente de la gama media están colocando entre 6 y 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento y procesadores de distintos tipos de mayor velocidad.

Motorola ofrece especificaciones aceptables en el Moto G8 Plus, tanto en su gama como en el precio. Pero, volviendo al tema que expliqué en el diseño, la mejora de desempeño no me parece tan notoria como para excusar que se trate de un nuevo celular. De hecho, pensaría que el Moto G8 Plus es más bien un Moto G7S, es decir, una versión apenas mejorada sobre el Moto G7 Plus.

Las pruebas de desempeño no engañan. El chip 665 del G8 Plus ofrece apenas un empujoncito de velocidad frente al 636 del G7 Plus y un poco por debajo del desempeño que ofrecen los Motorola One Vision y Action que cuenta con el chip Exynos 9609.

Pruebas de desempeño Moto G8 Plus 1535 5683 23509 Moto G7 Plus 1330 4590 19423 Motorola One Vision 1604 5496 24372 Huawei Y9 Prime 2019 1533 5510 15995 Xiaomi Redmi Note 8 1497 5673 24275 Google Pixel 3A 1615 5181 21172 Xiaomi Mi 9T 2526 6860 37466 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (Unlimited) Nota: Barras más largas significan mejor desempeño

El desempeño que ofrece el Moto G8 Plus está bien para lo que puedes esperar. Te dará la potencia suficiente para navegar en Internet, usar tus aplicaciones favoritas, tomar fotografías, jugar algunos títulos casuales y todo lo que necesites hacer. Jugué un poco de Call of Duty: Mobile y el teléfono no tuvo problemas en ayudar a ser el mejor jugador de las partidas en varias ocasiones, sin ningún tipo de rezago al apretar los botones en pantalla.

Lo que puede llegar a preocupar es que este desempeño pueda verse afectado en uno o más años, tomando en cuenta que los usuarios cada vez pasan más tiempo con sus celulares antes de cambiarse a otro. Además, Motorola ofrece teléfonos que duran años y años, así que me pone a penar si el chip en el G8 Plus es suficiente para aguantar con un desempeño aceptable por los próximos dos o tres años.

Una batería que dura horas y horas y horas…

El desempeño por debajo de algunos de sus rivales se debe a una cosa: exprimir lo más que se pueda la batería de 4,000mAh en el Moto G8 Plus.

En las pruebas controladas de CNET en Español el Moto G8 Plus consiguió durar unas impresionantes 26 horas y 50 minutos de reproducción de video continuo. Esto es más que casi cualquier otro celular que hayamos probado. Por lo regular los teléfonos con buena duración en esta prueba se quedan por debajo de las 24 horas (como el Xiaomi Mi 9T Pro que duró 23 horas o el Galaxy S10 Plus con 21 horas y 30 minutos).

En ocasiones, también, el desempeño en las pruebas controladas no se traduce al mismo desempeño y duración en la vida real. Pero durante mi uso, el Moto G8 Plus me duró fácilmente y hasta un poco más, más de dos días de uso continuo con una sola carga. La batería en este teléfono es, simplemente, impresionante.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El uso que le di es básicamente el mismo que a todos los teléfonos que pruebo: lo desconecto por lo regular a las seis de la mañana, lo uso conectado a una bocina mientras me baño (ya saben, para cantar en la ducha), luego empiezo a leer las noticias del día, escribo y contesto correos y lo uso para mis viajes de la mano de Google Maps. Entre tanto ya saludé a familiares y amigos y navegué en Twitter. Este uso es por dos días seguidos y conforme va finalizando este período, la batería aún no me marcaba batería baja (que se activa al llegar al 15 por ciento). Durante los fines de semana que lo usé —y que por lo general les doy a los teléfonos un uso menor durante estos días— la batería me rindió desde el sábado por la mañana y hasta terminado el lunes.

Pruebas de batería

Capacidad Duración (horas y minutos) Moto G8 Plus 4,000mAh 26:50 Moto G7 Plus 3,000mAh 17:02 Motorola One Vision 3,500mAh 19:31 Huawei Y9 Prime 2019 4,000mAh 15:26 Redmi Note 8 4,000mAh 22:25 Pixel 3A 3,000mAh 16:15 Xiaomi Mi 9T 4,000mAh 22:30 Xiaomi Mi Note 10 5,260mAh 28:05

En el comparativo de batería incluimos también el Xiaomi Mi Note 10, un teléfono con batería de 5,260mAh y que en pruebas de duración consiguió 28 horas y 5 minutos de reproducción. Lo conseguido por el Mi Note 10 es poco más de una hora más de duración, pero si tomamos en cuenta la diferencia de capacidad en batería, lo conseguido por el G8 es algo de admirar.

El Moto G8 Plus es, definitivamente, un teléfono a considerar si lo que más te importa no es el poder del procesador, sino la duración de la batería.

La fotografía tampoco da un gran salto

Óscar Gutiérrez/CNET

El sistema fotográfico del Moto G8 Plus, en papel, ha cambiado drásticamente comparándolo con el Moto G7 Plus de hace apenas unos meses. Tristemente, el cambio solo se queda en lo escrito.

Lo que menos me gustó de la cámara en el G8 Plus es el hecho de no poder cambiar entre los lentes. Con tres lentes (48 megapixeles + gran angular para video y uno para detectar la profundidad), en realidad se trata de una cámara (la principal de 48 megapixeles) la que se encarga de todas las fotos. Esto es como decir que se tienen tres lentes pero en realidad, para fotos, solo puedes usar uno. El tercer lente, el de 5 megapixeles de profundidad, se usa para los retratos únicamente.

Las tres cámaras, al final de cuentas, solo es una —la principal— para tomar fotos en el día a día, mientras que sus rivales ofrecen tres o hasta cuatro cámaras útiles dependiendo lo que se desee fotografiar. Me parece un error que Motorola no permita usar la cámara gran angular para las fotos y solo para grabar video (como el Motorola One Action) que si bien es útil y tiene una estabilización envidiable al momento de grabar, yo creo que es mucho más útil para tomar fotos (o, en dado caso, sería genial usar ese sensor para foto y video).

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El sensor principal del G8 Plus, por otro lado, sí mejoró respecto del G7 Plus, pasando de 16 megapixeles a 48 megapixeles. Eso se traduce en imágenes de mejor calidad, mucho más grandes y permitiendo recortarlas (para hacer zoom o centrarnos solo en lo que queremos de la imagen) sin perder calidad. La apertura en el lente principal se mantiene en ƒ/1.7, bastante bien para fotografías de poca iluminación. La cámara frontal también mejoró de 12 a 25 megapixeles.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Las fotografías tomadas con el lente principal de 48 megapixeles da como resultado imágenes de ese tamaño que después se pueden recortar —para acercarse o enfocar solo un segmento de la imagen— sin perder mucha calidad y definición. Este es el mayor beneficio que noto en este tipo de sensores tan grandes.

La realidad es que la cámara no ofrece un gran resultado comparando las imágenes que puede tomar el G7 Plus. Espera fotografías con colores agradables y naturales en escenas con buena iluminación con una escena a plena luz del día; los detalles en tomas cercanas también son suficientes como para tener una toma plácida, pero la realidad es que —como ya dije varias veces— los cambios, ahora en fotografía, no se me hacen suficientes como para excusar que se trate de una nueva generación.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El zoom es manual y digital, así que tienes que hacer un pellizco en la pantalla para acercarte a lo que quieres fotografiar y, al no tener un lente del tipo teleobjetivo, las tomas no son muy buenas con el zoom, pierden calidad y además está el movimiento natural de la mano que agrega vibración y puede afectar a tu toma.

La cámara tampoco tiene un lente gran angular mas que para video, así que olvídate de una impactante toma con un lente de 120 grados. (Es cierto que existe la posibilidad de grabar video y tomar una foto con el lente angular; acá te decimos cómo hacerlo).

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La cámara en el Moto G8 Plus está bien. Ni defrauda y tampoco ofrece nada sobresaliente. Es claro que me hubiera gustado ver mucho mejores tomas al tratarse de una nueva generación, pero me queda claro que el G8 Plus es un teléfono que mejora ligeramente en fotografía y desempeño, concentrando todo en batería y sonido.

Moto G8 Plus vs Moto G7 Plus

Me llevé una enorme sorpresa cuando me enteré del Moto G8 Plus, un integrante más de una familia respetada y querida no solo porque sus primeras generaciones fueron altamente adoradas por los usuarios, sino porque a lo largo de los años la familia ha mantenido el valor y los consumidores saben que un Moto G es sinónimo de un gran teléfono con buen desempeño, batería, cámara y durabilidad.

En el caso del Moto G8 Plus, el teléfono me ha gustado. Me gusta que su precio sea inferior que el del Moto G7 Plus cuando llegó al mercado, pues esto quiere decir que Motorola está aprendiendo de los errores, adaptándose al mercado y mejorando a partir de ello.

El G8 Plus llega con cambios del Moto G7 Plus, haciéndolo una mejor opción. El Moto G8 Plus es claramente mejor en cualquier aspecto que se mire al G7 Plus (excepto, claro, en el diseño), desde la duración de batería hasta el desempeño y la fotografía. Pero es muy probable que el precio del G7 Plus lo haga más atractivo. En Amazon México, por ejemplo, cuesta alrededor de 4,500 pesos (unos US$230), mientras que el G8 Plus cuesta 6,500 pesos (cerca de US$330).

Si el dinero no es una excusa, el Moto G8 Plus es definitivamente una mejor opción que el Moto G7 Plus. El G8 Plus tiene un mejor procesador, una cámara frontal y trasera de mayor tamaño, hay más funciones en video como la grabación en formato amplio y el sonido Dolby.

Moto G8 Plus vs Motorola One Vision

Motorola llenó de teléfonos el mercado durante todo el 2019, así que tiene un teléfono compitiendo en casi cualquier categoría, excepto la gama alta.

Aunque el Vision llegó al mercado con un precio de 10,000 pesos, para estas fechas su precio y bajó y se encuentra en alrededor de 7,000 (unos US$366) u 8,000 pesos (alrededor de US$400). La diferencia de precio entre el G8 Plus y el Vision es muy poca, así que la decisión de compra no es tan sencilla.

Yo compraría el Vision (incluso también el Action) sobre el Moto G8 Plus porque me gusta más su diseño, la cámara frontal integrada en la pantalla y su desempeño lo sentí un poco mejor. La batería es el punto más fuerte del G8 Plus, pero la del Vision es bastante buena.

Moto G8 Plus vs Huawei Y9 Prime 2019

Los precios entre estos celulares es básicamente el mismo, pero para mí la elección es sencilla: el teléfono de Motorola.

Prefiero el Moto G8 Plus porque me gusta más el diseño, la cámara, la duración de batería, la casi nula personalización del sistema operativo y la confianza a la marca. Además, no tendría la preocupación de que cámara frontal se pueda descomponer al ser mecánica.

Moto G8 Plus vs Xiaomi Redmi Note 8

El Redmi Note 8 es uno de los teléfonos de la gama media que ya tienen tres o más lentes en su espalda. En el caso del Redmi Note 8 de Xiaomi, hay cuatro cámaras útiles entre las que puedes navegar fácilmente con un botón y además tiene la opción de 48 megapixeles.

Aunque no soy muy fan de que las fabricantes hagan muchas configuraciones o modificaciones a la interfaz de Android, la de Xiaomi no me desagrada. En este caso, me inclinaría por el Redmi Note 8 porque su precio es inferior (5,999 pesos) y tiene 4GB de RAM con 64GB de almacenamiento. Existe una versión más barata —de 4,889 pesos— pero baja a 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento.

La cámara me gusta más en el Redmi Note 8 y las especificaciones. La batería en el Moto G8 Plus es mejor, al igual que el sonido, pero quizá no sean suficientes las razones para decantarse por el modelo de Motorola.

Moto G8 Plus vs Pixel 3A

Esta rivalidad es complicada porque los dos celulares no están disponibles en los mismos mercados, así que será fácil elegir cualquiera de los dos. Si por casualidad encuentras los dos, yo optaría por el Pixel 3A por tener una cámara de excelentes resultados y las actualizaciones rápidas a nuevas versiones de Android.

Conclusión

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Soy muy fan de la frase esa de que "No hay que llegar primero, sino hay que saber llegar", de la popular canción mexicana El Rey, de José Alfredo Jiménez. En el caso de Motorola, una empresa conocida por hacer pocos teléfonos pero de muy buena calidad, debería enfocarse en esa estrategia y no entrar al juego de los chinos de atiborrar el mercado sin ton ni son. Prefiero que Motorola se enfoque en hacer un excelente gama media que pueda reinar durante todo un año y que esté a prueba de sus competidores.

Esto claro que es difícil, pero con una buena combinación de cámara, batería, un excelente desempeño y un precio rompedor, Motorola lo conseguiría —y lo puede hacer, ya lo hizo con las primeras familias del Moto G, su familia de celulares más vendidos hasta la fecha.

El Moto G8 Plus es un muy buen teléfono pero pensando que también existen los Motorola One de todo el 2019 (que ya son cinco), no veo mucha razón para que se haya adelantado su lanzamiento, y creo que por la premura de lanzarlo, el Moto G8 Plus llega como un teléfono mejorado sobre el G7 Plus pero que flaquea en ciertos puntos frente a sus rivales.

La llegada del Moto G8 Plus también creará algo de confusión a los consumidores que esperaban cada año o dos años para comprar el más reciente. Ahora, con la llegada del G8 Plus, no sabremos si llegará el G9 Plus en el primer trimestre de 2020 y a fines llegará su sucesor.

Me gusta el Moto G8 Plus por las mismas razones que me gustó el Moto G7 Plus en su momento: un buen hardware, me encanta el respeto a la experiencia casi pura de Android y cámaras de buen desempeño. Lo realmente diferente entre el G8 Plus y el G7 Plus es su batería y excelente sonido.

Los usuarios que están buscando un nuevo teléfono pueden voltear a ver el G8 Plus como una excelente opción con una batería que raramente tendrá rival. El desempeño no es el mejor y su cámara carece de funciones, así que usuarios de un Moto G7 Plus no tienen que actualizarse a este G8 Plus todavía (yo sugeriría esperar al G9 Plus o incluso voltear a ver uno de los Motorola One del año).

El Moto G8 Plus mejora poco sobre el Moto G7 Plus que ya era un teléfono bastante bueno y que gustó en la redacción de CNET en Español. Quizá el Moto G8 Plus no tiene cambios tan drásticos sobre el G7 Plus, pero no por eso se trata de un mal teléfono, sino todo lo contrario.