Moto G7 Plus: Motorola revela el Moto G7 más avanzado

Motorola

Motorola ha revelado detalles del Moto G7 Plus, el celular "barato" más avanzado que llega para acompañar en 2019 al Moto G7, Moto G7 Play y Moto G7 Power.

Aunque Motorola aún no ha realizado un evento de presentación ni ha enviado un comunicado de prensa, la empresa reveló imágenes y detalles de estos celulares en su tienda Web para los empleados en Brasil.

Similar al Moto G7, el Moto G7 Plus tiene una pantalla con biseles pequeños y una ceja tipo gota que lo hace verse más moderno.

Además, la parte trasera tiene una curvatura en sus bordes que lo harían sentirse muy bien en la mano. También mantiene el conector de audífonos tradicional y la doble cámara trasera.

El Moto G7 Plus tiene la misma batería de 3,000mAh, el mismo lector de huellas en la espalda y la misma pantalla del Moto G7, lo que significa que es de 6.24 pulgadas con una resolución de 2,270x1,080 pixeles.

La principal diferencia con el Moto G7 es que el Moto G7 Plus tiene un procesador Snapdragon 636, el cual es superior al Snapdragon 632 del Moto G7.

Además, la doble cámara trasera también recibe mejoras al integrar un sensor principal de 16 megapixeles con apertura de f/1.7 en vez de 12 megapixeles con apertura de f/1.8. Inclusive, la cámara frontal también pasa de 8 megapixeles a 12 megapixeles. Estas son mejoras similares del Moto G7 Plus frente al Moto G6 Plus.

Según Motorola, el Moto G7 Plus tendría de almacenamiento 64GB y de memoria RAM 4GB, pero es muy posible que la empresa lance versiones hasta con 6GB de RAM y hasta 128GB de almacenamiento.

En general, el Moto G7 Plus apunta a ser una versión más avanzada del Moto G6 Plus, y esto se traduciría en un precio más elevado.

Contactamos a Motorola para verificar la información y actualizaremos la nota en caso de recibir más detalles.

Precio y disponibilidad

Motorola no ha anunciado el precio del Moto G7 Plus, pero se espera que no sea muy diferente al precio del Moto G6, el cual fue de 299 euros, 50 euros más de lo que costaría la versión regular.

En Estados Unidos el Moto G6 Plus no llegó de manera oficial, pero no se descarta que la empresa lance el Moto G7 Plus en este país. De ser así, es muy posible que el Moto G7 Plus cuesta US$50 más que el Moto G7.

Captura de pantalla por Juan Garzón/CNET

Moto G7 Plus: Características y especificaciones

Pantalla: 6.24 pulgadas

Resolución: 2,270x1,080 pixeles

Sistema operativo: Android Pie

Procesador: Snapdragon 636

RAM: 4GB (base)

Almacenamiento: 64GB (base)

Cámara traseras: Dos, una de 16 megapixeles con apertura de f/1.7 y otra 5 megapixeles con apertura de f/2.2

Cámara frontal: 12 megapixeles

Batería: 3,000mAh con carga rápida TurboPower

Lector de huellas: Sí

Tamaño: 157x75.3x8.27mm

Peso: 172 gramos

Comparación: Moto G7 Plus vs. Moto G7, G7 Play vs. G7 Power Moto G7 Plus Motorola Moto G7 Moto G7 Play Moto G7 Power Pantalla 6.24 pulgadas 6.24 pulgadas 5.7 pulgadas 6.2 pulgadas Resolución 2,270x1,080 pixeles 2,270x1,080 pixeles 1,512x720 pixeles 1,520x720 pixeles Densidad de pixeles 403ppp 403ppp 294ppp 271ppp Sistema operativo Android Pie Android Pie Android Pie Android Pie Procesador 1.8GHz Snapdragon 636 1.8GHz Snapdragon 632 1.8GHz Snapdragon 632 1.8GHz Snapdragon 632 Almacenamiento 64GB (base) 64GB 32GB (base) 32GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí Sí Cámara trasera 16 megapixeles con apertura de f/1.7 y 5 megapixeles con apertura de f/2.2 12 megapixeles con apertura de f/1.8 y 5 megapixeles con apertura de f/2.2 13 megapixeles con apertura de f/2.0 12 megapixeles con apertura de f/2.0 Grabación en cámara lenta N/A N/A N/A N/A Cámara frontal 12 megapixeles con apertura de f/2.0 8 megapixeles con apertura de f/2.2 8 megapixeles con apertura de f/2.2 8 megapixeles con apertura de f/2.2 RAM 4GB (base) 4GB 2GB (base) 3GB Batería 3,000mAh 3,000mAh 3,000mAh 5,000mAh Batería extraíble No No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n NFC Sí (puede variar según el mercado) Varía según el mercado Sí (puede variar según el mercado) Varía según el mercado Resistente al agua N/A N/A N/A N/A Lector de huellas Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Lector de iris No No No No Reconocimiento de rostro Sí Sí N/A N/A Carga inalámbrica N/A N/A N/A N/A Características importantes Pantalla con biseles pequeños y ceja tipo gota, conector de audífonos tradicional, lector de huellas en la parte trasera, puerto USB-C, mejores cámaras que el Moto G7 Pantalla con biseles pequeños y ceja tipo gota, conector de audífonos tradicional, lector de huellas en la parte trasera, puerto USB-C Pantalla con una gran ceja y biseles relativamente pequeños, conector de audífonos tradicional, puerto USB-C Gran batería, pantalla casi sin biseles con una ceja, puerto USB-C, conector de audífonos tradicional Tamaño 157x75.3x8.27mm 157x75.3x7.92mm 147.3x71.5x7.99m 159.4x76x9.3mm Peso 172 gramos 174 gramos 149 gramos 193 gramos