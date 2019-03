Que su procesador no te engañe: el Moto G7 Plus quiere ser el celular gama media por excelencia para este año, y todo parece indicar que lo va a conseguir.

Con sus primeros modelos de los Moto G, Motorola siempre ha sido de las mejores ofertas para atraer a los consumidores que buscan un gama media. En años y ediciones más recientes, la compañía ha fallado entre una mala mezcla de características y poco relevante diseño, y también frente a la feroz competencia de las fabricantes chinas que ofrecen lo mismo (o mejor) a un precio inferior.

Para este año, el Moto G7 Plus tiene lo suficiente para hacer lo que sus últimos dos antecesores no habían conseguido: sobresalir.

Comparativa de toda la familia de Moto G7

Moto G7 Moto G7 Plus Moto G7 Play Moto G7 Power Pantalla 6.2 pulgadas 6.2 pulgadas 5.7 pulgadas 6.2 pulgadas Resolución 2,270x1,080 pixeles 2,270x1,080 pixeles 1,512x720 pixeles 1,520x720 pixeles Densidad de pixeles 403ppp 403ppp 294ppp 271ppp Sistema operativo Android Pie Android Pie Android Pie Android Pie Procesador 1.8GHz Snapdragon 632 1.8GHz Snapdragon 636 1.8GHz Snapdragon 632 1.8GHz Snapdragon 632 Almacenamiento 64GB 64GB 32GB (64GB en algunos mercados) 32GB (64GB en algunos mercados) Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí Sí Cámara trasera 12 megapixeles con apertura de f/1.8 y 5 megapixeles con apertura de f/2.2 (para detectar la profundidad) 16 megapixeles con apertura de f/1.7 y 5 megapixeles con apertura de f/2.2 13 megapixeles con apertura de f/2.0 12 megapixeles con apertura de f/2.0 Grabación en cámara lenta Hasta 120fps en 720p Hasta 240fps en 720p No, solo hasta 30fps en 1080p No, solo hasta 30fps en 1080p Cámara frontal 8 megapixeles con apertura de f/2.2 12 megapixeles con apertura de f/2.0 8 megapixeles con apertura de f/2.2 8 megapixeles con apertura de f/2.2 RAM 4GB 4GB 2GB (3GB en algunos mercados) 3GB (4GB en algunos mercados) Batería 3,000mAh 3,000mAh 3,000mAh 5,000mAh Batería extraíble No No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n NFC Varia según el mercado Sí (puede variar según el mercado) Sí (puede variar según el mercado) Varia según el mercado Resistente al agua No, solo a salpicaduras No, solo a salpicaduras No, solo a salpicaduras No, solo a salpicaduras Lector de huellas Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Lector de iris No No No No Reconocimiento de rostro Sí Sí Sí Sí Carga inalámbrica No No No No Características importantes Pantalla con biseles pequeños y ceja tipo gota, conector de audífonos tradicional, lector de huellas en la parte trasera, puerto USB-C, Sonido Dolby Pantalla con biseles pequeños y ceja tipo gota, conector de audífonos tradicional, lector de huellas en la parte trasera, puerto USB-C, mejores cámaras que el Moto G7, doble bocina con Dolby Pantalla con una gran ceja y biseles relativamente pequeños, conector de audífonos tradicional, puerto USB-C Gran batería, pantalla casi sin biseles con una ceja, puerto USB-C, conector de audífonos tradicional Tamaño 157x75.3x7.92mm 157x75.3x8.27mm 147.3x71.5x7.99mm o 148.7x72.5x8.19mm 159.4x76x9.3mm Peso 174 gramos 172 gramos 149 gramos 193 gramos Precio US$299 7,599 pesos (299 euros en España) US$199 US$249

Moto G7 Plus: precio y disponibilidad

El Moto G7 Plus en México ya está a la venta con un precio de 7,599 pesos. El G7 Plus también ya está a la venta en España por un precio de 349 euros. Motorola no ha dicho si el G7 Plus llegará a Estados Unidos.

Uno de los diseños más atractivos en un teléfono

Con gusto –e inevitablemente– comenzaré hablando por lo increíble que es visualmente el Moto G7 Plus, sobre todo visto desde su retaguardia.

El G7 Plus tiene un increíble diseño hecho de vidrio tanto al frente como al revés y con un contorno continuo del mismo vidrio de la espalda. El diseño en el Moto G7 Plus es la clara madurez de un diseño en el que predomina el vidrio y que comenzamos a ver con el Moto X4 y que desde entonces comenzó a llegar a celulares más nuevos de la marca.

No hay más que decir: el Moto G7 Plus es bellísimo. Este teléfono tiene dos versiones, una en azul oscuro (Motorola lo llama Índigo) y otra en rojo, que es la versión que tenemos para el análisis.

El rojo en el Moto G7 Plus es vibrante, es llamativo y es variante. El tono puede cambiar si lo ves a contraluz, si lo ves con luz directa o si lo ves en una escena de poca luz. El tono de rojo que puedes ver pasa desde el saturado color de una cereza, hasta el rojo del cofre de un Ferrari.

Si vas a comprar el Moto G7 Plus, hazlo en esta versión aunque no te gusten los tonos tan llamativos. Yo soy una persona de teléfonos negros o sobrios, pero el G7 Plus en tono rojo es inevitable.

Eso sí, carga siempre una toalla de microfibra para limpiar constantemente la espalda de tu teléfono, porque es un imán de huellas y así como es muy bello, se arruina un poco cuando se ensucia por el sudor natural de las manos o por las meras huellas de tus dedos.

Por supuesto que nada es perfecto y el diseño del Moto G7 Plus tampoco lo es. Hay ciertos aspectos del diseño en el Moto G7 Plus que no me terminan de convencer, el primero de ellos es el tipo de ceja o el diseño de lengüeta (notch) que Motorola colocó en este celular y el resto de los G7. Encontramos en la parte alta de la pantalla una ceja tipo gota, por lo que la ceja solo rodea la única cámara frontal.

No solo estoy a favor de la ceja que es rectangular (como en el Motorola One), sino que mucho del software en el celular, tanto de Motorola y Google como de terceros, no está optimizado para la ceja de gota, por lo que en muchas ocasiones verás una barra negra a los lados de la ceja cuando estés utilizando una aplicación que no se es compatible con este tipo de ceja. Esto hace que la presencia de la ceja pierda toda su razón de existir: La ceja o notch, sea del diseño que sea, está hecha para aumentar el tamaño útil de una pantalla, pero, ¿de qué sirve una ceja si de igual forma aparece una barra negra que quita más espacio de la pantalla?

Obviamente para que este problema sea erradicado Google, Motorola y los desarrolladores deben poner de su parte y optimizar las aplicaciones. Sin embargo, con tantas opciones de ceja, los desarrolladores tardan más en optimizar sus apps.

Siguiendo con los biseles, me parece que Motorola pudo haber prescindido de su marca en la parte inferior de la pantalla. Esto hubiera permitido que el bisel fuera de menor grosor y compensar por la franja negra superior. Pero no, Motorola decidió colocar su leyenda en la parte inferior que se pudo aprovechar para aumentar el tamaño de la pantalla o reducir el tamaño del dispositivo. Si Motorola quiere demostrar que es su teléfono y presumir de su marca, ya tenemos el reconocido logo de alas de murciélago en el lector de huellas que es más que suficiente.

Respecto al resto del diseño todo está en forma: tenemos una bocina superior (por encima de la ceja de gota y la cámara frontal), debajo del logo de Motorola está el micrófono. El costado en el G7 Plus luce muy bonito y del mismo tono de la espalda, con apenas algunas cosas por mencionar: en la base está el puerto de audífonos, el puerto Lightning y la hilera de orificios para la bocina. En el costado izquierdo no encontramos modificaciones pero sí en la parte alta, donde está la bandeja para expandir el almacenamiento y colocar la tarjeta SIM. En el costado derecho, por último, están los botones de subir y bajar el volumen, así como el botón para encender o apagar la pantalla, el cual es fácil de alcanzar.

En la parte trasera encontramos lo común: una cámara doble rodeada por un círculo con relieve y un flash de doble tono. Por debajo, apenas poco más de un centímetro bajo la cámara, está el lector de huellas con el logo de la firma.

Con un peso de apenas 172 gramos, el Moto G7 Plus se siente sumamente cómodo de sostener y es manejable con una sola mano. Su tamaño de 6.2 pulgadas le brinda una pantalla lo suficientemente grande como para ver fotos, videos o navegar en Internet cómodamente pero sin sentir que se tiene un teléfono de grandes dimensiones. Desde el primer momento en que se sostiene se experimenta una sensación de bien construido, resistente y fácil de utilizar.

El diseño en el Moto G7 Plus es uno de los más complacientes que hay en la gama media para este año.

Un desempeño aceptable con procesador controversial

El Moto G7 Plus no es un teléfono que vaya a ser el del mejor desempeño en las tablas de especificaciones, y con su procesador —Snapdragon 636— la controversia y críticas está servida. De hecho, durante mis pruebas, he leído, visto y recibido críticas sobre este teléfono, y es que para algunos usuarios el hecho de ver el Snapdragon 636, un procesador de hace tiempo y que estuvo en el Moto Z3 Play, es inaceptable.

Mi experiencia con el desempeño en el Moto G7 Plus ha sido bastante buena, no le tengo ni una sola crítica y me ha respondido al nivel de lo que podría aceptar. El teléfono no se siente grande y pesado, sino de buen tamaño, ligero y capaz. Creo que la experiencia de desempeño va muy de la mano con lo que puedes esperar.

Al final, Motorola es capaz de optimizar el desempeño del celular al ejecutar Android Pie sin muchas modificaciones y tampoco agrega muchas aplicaciones propias, lo que hace a un sistema operativo ligero y que el aprovechamiento de los recursos y en este caso, del procesador, sea muy bueno.

Las cifras de desempeño así lo demuestran, un procesador y resultados normales y aceptables, nada por debajo de sus rivales pero tampoco por encima:

Lo que sí me ha sorprendido y dejado con la boca abierta es la duración de su batería. Pero déjenme decirlo de otra manera: tuve que hacer seis veces pruebas de batería para este celular. (Normalmente hacemos tres pruebas).

Cuando leí y me enteré de las especificaciones técnicas en el Moto G7 Plus, la batería de 3,000mAh sonaba a que iba a ser una flaqueza, pero nada más alejado de la realidad.

En mi uso diario el teléfono llega sobrado y sin ningún problema a finalizar mi día: lo desconecto alrededor de las 6 de la mañana, lo utilizo para leer noticias, enviar correos, navegar en redes sociales, escuchar música por Bluetooth, utilizar los mapas de vez en cuando y para tomar fotografías y para las 10 o 11 de la noche llega con alrededor del 15 por ciento de batería sin el modo de ahorro encendido.

En las pruebas de duración controladas y hechas por CNET en Español (las que tuve que realizar seis veces), el Moto G7 Plus nos ofreció una duración de batería en promedio de 17 horas y 2 minutos. Eso está a la par de los resultados en las mismas pruebas de titanes de la industria como el iPhone XS Max (17 horas y 32 minutos) o el OnePlus 6T (con 17 horas y 10 minutos).

El desempeño en el Moto G7 Plus es sobresaliente y cumplirá con todo lo que necesites mientras que su batería te rinde en tu día a día. El Moto G7 Plus superó con creces a su antecesor que en las mismas pruebas tuvo un resultado de 11 horas y 5 minutos.