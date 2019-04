El Moto G7 ofrece la mayoría de las características más atractivas de su hermano mayor, el Moto G7 Plus, pero también se deja algunas otras para dar paso a un precio más asequible.

Motorola lanzó la familia Moto G7 como su portafolio para mantenerse en la batalla de la gama media, una que se ha hecho aún más feroz por la participación de fabricantes chinos como Huawei y Xiaomi que han aumentado su presencia y número de productos, sobre todo en Europa y América Latina en donde Motorola ha sido por años una de las marcas líderes del segmento.

El Moto G7 es uno de los cuatro celulares con los que Motorola intentará seguir a la cabeza en la gama media, y aunque a todas luces el teléfono tiene un procesador cuya velocidad no es muy buena y tampoco tiene la mejor cámara con estabilizador, lo que Motorola ofrece es un celular balanceado y confiable.

Moto G7: Precio disponibilidad

El Moto G7 en Estados Unidos tiene un precio de US$299 y ya se puede comprar.

El Moto G7 en México tiene un precio de 6,599 pesos y ya se puede comprar.

El Moto G7 en España tiene un precio de 249 euros y ya se puede comprar.

Si quieres conocer los precios de toda la familia de Moto G7 en estos países, visita este enlace.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Moto G7: Especificaciones importantes

Pantalla: 6.2 pulgadas (2,270x1,080 con 403ppp)



Procesador: Snapdragon 632 (1.8GHz)



Dimensiones: 157x75.3x8mm



Almacenamiento: 64GB



Memoria RAM: 4GB



Sistema operativo: Android 9



Cámara frontal: 8 megapixeles



Cámara trasera: 12 megapixeles + 5 megapixeles



Batería: 3,000mAh



Lector de huellas: trasero



Conectividad: USB tipo C, 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz)



Características: Pantalla con biseles pequeños y ceja tipo gota, conector de audífonos tradicional, Sonido Dolby, funciones especiales Moto



Moto G7 vs. Moto G7 Plus vs. Moto G7 Play vs. Moto G7 Power Moto G7 Moto G7 Plus Moto G7 Play Moto G7 Power Pantalla 6.2 pulgadas 6.2 pulgadas 5.7 pulgadas 6.2 pulgadas Resolución 2,270x1,080 pixeles 2,270x1,080 pixeles 1,512x720 pixeles 1,520x720 pixeles Densidad de pixeles 403ppp 403ppp 294ppp 271ppp Sistema operativo Android Pie Android Pie Android Pie Android Pie Procesador 1.8GHz Snapdragon 632 1.8GHz Snapdragon 636 1.8GHz Snapdragon 632 1.8GHz Snapdragon 632 Almacenamiento 64GB 64GB 32GB (64GB en algunos mercados) 32GB (64GB en algunos mercados) Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí Sí Cámara trasera 12 megapixeles con apertura de f/1.8 y 5 megapixeles con apertura de f/2.2 (para detectar la profundidad) 16 megapixeles con apertura de f/1.7 y 5 megapixeles con apertura de f/2.2 13 megapixeles con apertura de f/2.0 12 megapixeles con apertura de f/2.0 Cámara frontal 8 megapixeles con apertura de f/2.2 12 megapixeles con apertura de f/2.0 8 megapixeles con apertura de f/2.2 8 megapixeles con apertura de f/2.2 RAM 4GB 4GB 2GB (3GB en algunos mercados) 3GB (4GB en algunos mercados) Batería 3,000mAh 3,000mAh 3,000mAh 5,000mAh Batería extraíble No No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n Resistente al agua No, solo a salpicaduras No, solo a salpicaduras No, solo a salpicaduras No, solo a salpicaduras Lector de huellas Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Carga inalámbrica No No No No Características importantes Pantalla con biseles pequeños y ceja tipo gota, conector de audífonos tradicional, lector de huellas en la parte trasera, puerto USB-C, Sonido Dolby Pantalla con biseles pequeños y ceja tipo gota, conector de audífonos tradicional, lector de huellas en la parte trasera, puerto USB-C, mejores cámaras que el Moto G7, doble bocina con Dolby Pantalla con una gran ceja y biseles relativamente pequeños, conector de audífonos tradicional, puerto USB-C Gran batería, pantalla casi sin biseles con una ceja, puerto USB-C, conector de audífonos tradicional Tamaño 157x75.3x7.92mm 157x75.3x8.27mm 147.3x71.5x7.99mm o 148.7x72.5x8.19mm 159.4x76x9.3mm Peso 174 gramos 172 gramos 149 gramos 193 gramos Precio US$299 7,599 pesos (299 euros en España) US$199 US$249

El elegante diseño del Moto G7

El Moto G7 tiene muchas similitudes con el Moto G7 Plus y a los otros dos Moto G7, por lo que tiene un cuerpo de vidrio con delgados biseles y lengüeta con forma de gota de agua en la parte alta de la pantalla.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El diseño es elegante, bonito, vistoso y también te dará una experiencia de que se trata de un celular para la gama media — sin intentar aparentar ser un gama alta pero tampoco se sentirá como un barato gama baja. El diseño es guapetón, llamativo y con lo suficiente para ser un teléfono atractivo entre su gama. Además, me agrada que el color de la espalda sea liso, a diferencia del vendaval asiático que ha hecho del color traslúcido algo muy fácil de encontrar y que en lugar de ser diferenciador, ya parece ser un sinónimo de teléfonos chinos.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Moto G7 no se puede conseguir en el mismo tono rojo vibrante del Plus que me dejó encantado, pero sí hay versión en color negro y en color blanco. Me gusta que Motorola haga esta diferencia de colores como otra forma de distinguir a sus celulares. La versión de prueba que tenemos, en tono negro, es espectacular. Sobrio, lo suficientemente brillante pero no un espejo y es un color bastante aceptable en celulares.

Eso sí, el Moto G7 tiene el mismo problema que los otros G7 —y que cualquier otro teléfono de vidrio—, y es que es un imán de huellas dactilares. Nada que una buena limpiada con una toalla de microfibra no pueda solucionar, pero desde el primer contacto con las manos, el G7 se va a ensuciar.

Con sus dimensiones (157x75.3x8mm) y peso (174g), el Moto G7 es tan fácil de manejar y cómodo en la mano como me resultó el G7 Plus, ya que tienen cifras casi idénticas (el G7 es apenas un poco más pesado y ancho que el Plus, aunque es casi imperceptible).

En el cuerpo, el G7 también comparte las características del diseño del G7 Plus. De hecho, las diferencias radican en la cámara y en el procesador. Encontramos el amado puerto de audífonos que se resiste a morir, el puerto USB tipo C y los botones de bloqueo y de subir y bajar volumen, todos estos bien ubicados y fáciles de alcanzar con una mano.

El Moto G7 tiene un diseño moderno, atractivo y lo suficientemente sobrio como para gustarle a las personas que quieren un teléfono que no llame mucho la atención, pero con un cuerpo llamativo y brillante como para los que buscan algo estrambótico.

Desempeño: Mejor -y peor- que el G7 Plus

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Como con el Moto G7 Plus, el G7 recuerda que los números de especificaciones son solo una parte de todo lo necesario para formar la experiencia de uso. El G7 en papel tiene un desempeño y duración de batería mediano tirándole a menos de lo que se esperaría por su precio y por el nombre que representa (después de todo la familia Moto G es de las más queridas en la gama media).

Pero tras las pruebas de uso normal y en pruebas controladas por CNET en Español, las cifras de desempeño y de duración de batería son tales que lo colocan como un teléfono bien balanceado con una batería superaguantadora.

Pruebas de desempeño Moto G7 1,228 4537 14732 Moto G7 Plus 1,330 4590 19,423 Moto G6 744 3874 12779 Moto G7 Power 1,265 4,523 14,991 Pocophone F1 2411 8989 64934 Honor 8X 1,608 5648 20,613 Xiaomi Mi A2 1615 4643 20413 Honor 10 Lite 1,530 5302 16,502 Huawei P Smart (2018) 937 3661 12336 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4. (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (<span class="scribe-editor-marker" style="display: none;"></span>ilimitado) Nota: Barras más largas significan mejor desempeño

El desempeño es muy similar al Moto G7 Plus, aunque de vez en cuando en juegos demandantes como PUBG, siento que el G7 es un poco más lento y tiene más momentos de atragantamiento en los que se ralentiza, pero no por eso significa que la experiencia sea lenta, pues en la mayoría de ocasiones de uso regular (como navegación Web o en redes sociales, juegos regulares o la toma de fotografías) el teléfono se siente fluido y con lo suficiente como para que casi todos los usuarios que lo tengan en manos sientan que ofrece lo necesario para la mayoría de sus tareas.

En el tema de batería, el Moto G7 supera al Plus, al menos en las pruebas de rendimiento bajo control por CNET en Español. Durante la prueba, el Moto G7 dio un promedio de 19 horas y 2 minutos, superando las 17 horas y 2 minutos del Plus. La diferencia de dos horas entre ambos celulares podría deberse al procesador (de menor velocidad en el G7) y a la ejecución y optimización del sistema y el uso de todos los recursos, ya que el tamaño de batería es el mismo en los dos.

En comparación con el Moto G7 Power, el G7 se queda un poco por debajo, ya que ese celular logró 23 horas y 10 minutos en la misma prueba.

La cámara es buena, aunque sin OIS