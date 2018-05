Después de que a principios de año se conocieran prácticamente todos los teléfonos que Motorola lanzaría en 2018, algunas de esas filtraciones se hicieron realidad con los Moto G6 Play ($243.95 en Amazon.com), Moto G6 ($309.98 en Amazon.com) y Moto G6 Plus ($419.97 en Amazon.com), los tres nuevos teléfonos de esta gama media de entrada de la marca perteneciente a Lenovo, y que apuestan fuerte por el diseño.

El Moto G6 es el teléfono intermedio de los tres y viene en diferentes versiones de almacenamiento y memoria RAM, dependiendo del país en el que lo compres.

Nuestras pruebas han demostrado que el Moto G6 no solo supera al Moto G5 ($155.35 en Amazon.com) en especificaciones técnicas o capacidad de procesamiento, sino que teniéndolo en la mano solo podemos hacer una afirmación: por fin un Moto G ($449.00 en Amazon.com) no se siente como un teléfono barato más. Y atención porque este equipo es económico pero no lo parece por fuera, y por dentro guarda algunas sorpresas inesperadas, a lo que suma de nuevo el reconocimiento facial, del que todos los fabricantes están echando mano últimamente.

Nota del editor: Este análisis se realizó utilizando la versión europea del Moto G6 de 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento, y que además posee NFC.

Características Moto G6

Pantalla : 5.7 pulgadas con Gorilla Glass 3



: 5.7 pulgadas con Gorilla Glass 3 Resolución : 2,160x1,080 pixeles



: 2,160x1,080 pixeles Sistema operativo : Android Oreo



: Android Oreo Procesador : 1.8GHz Snapdragon 450 (ocho núcleos)



: 1.8GHz Snapdragon 450 (ocho núcleos) Almacenamiento : 32GB o 64GB



: 32GB o 64GB Expansión de almacenamiento : Sí



: Sí Cámara trasera : Doble, de 12 megapixeles con apertura f/1.8 y de 5 megapixeles



: Doble, de 12 megapixeles con apertura f/1.8 y de 5 megapixeles Cámara frontal : 8 megapixeles



: 8 megapixeles RAM : 3GB o 4GB



: 3GB o 4GB Batería : 3,000mAh



: 3,000mAh Resistencia al agua : No, solo a salpicaduras



: No, solo a salpicaduras Lector de huellas : Sí (frontal)



: Sí (frontal) Lector de iris: No



No Reconocimiento de rostro : Sí



: Sí Carga inalámbrica : No



: No Radio FM : Sí



: Sí Sonido: Dolby Audio

Dolby Audio Conector de audífonos de 3.5mm: Sí

Reconocimiento de voz: Google Assistant y Moto Voice

Google Assistant y Moto Voice Moto Actions (gestos de Motorola): Sí

Sí NFC: En Europa sí posee; en Estados Unidos y América Latina no.

En Europa sí posee; en Estados Unidos y América Latina no. Tamaño: 153.8x72.3x8.3mm



153.8x72.3x8.3mm Peso: 167 gramos

Precio y disponibilidad

El Moto G6 ya está disponible para comprar en Estados Unidos, España y México.

Precio del Moto G6 en Estados Unidos: El precio inicial es de US$249 (versión 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento).



El precio inicial es de US$249 (versión 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento). Precio del Moto G6 en España: La versión de 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento tiene un precio inicial de 249 euros. También existe una versión exclusiva de Amazon que tiene un precio de 269 euros y que incorpora 4GB de RAM y 32GB de almacenamiento.



La versión de 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento tiene un precio inicial de 249 euros. También existe una versión exclusiva de que tiene un precio de 269 euros y que incorpora 4GB de RAM y 32GB de almacenamiento. Precio del Moto G6 en México: Su precio inicial es de 5,999 pesos (versión 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento).

Diseño

Si con el Moto G5 y sus predecesores la crítica constante hacia Motorola era que el diseño no era lo suficientemente vanguardista o atractivo, con el Moto G6 la empresa finalmente decidió escuchar las críticas. Este es un dispositivo de vidrio tan bonito como un teléfono Galaxy S9 Plus, y notarás este detalle desde que lo tienes en la mano.

En términos de diferenciación, el diseño ha evolucionado y mucho: el Moto G4 ($299.00 en Amazon.com) tenía una cámara dispuesta en vertical y estaba fabricado en plástico. El Moto G5 ganó la esfera de la parte posterior, dentro de la que se encuentra la cámara y que se mantiene en el Moto G6, aunque en esta oportunidad además de cambiar a vidrio, la esfera tiene dos cámaras en vez de una.

Intentando seguir la moda de la reducción de biseles, el Moto G6 intenta disminuirlos al máximo, aunque sobre todo el superior y el inferior están definitivamente presentes. El de abajo tiene el logo de Motorola y también alberga por primera vez en este modelo de la serie el sensor de huellas dactilares.

Este dispositivo mantiene el puerto para audífonos en la parte inferior y posee un puerto USB Tipo C, algo que le diferencia del Moto G6 Play, por ejemplo, que tiene microUSB.

César Salza / CNET

Pantalla

El Moto G6 ha dado un vuelvo en el tamaño de su pantalla en comparación a su predecesor, lo que sin dudas es un signo de que se ajusta a los nuevos tiempos, en donde parecen gustar las pantallas más grandes. En particular el Moto G5 del año pasado tenía un panel de 5 pulgadas, y este año obtenemos 5.7 pulgadas, en un dispositivo estilizado.

La pantalla viene cubierta por Gorilla Glass 3 y tiene una resolución de 2,160x1,080 pixeles. Su ratio de aspecto es de 18:9, algo que le pone al nivel de los teléfonos gama alta de otras empresas.

Algo importante que debemos destacar es que cuando el dispositivo se ve impactado por la luz del sol tiene a verse ligeramente más oscuro. Si tienes el ajuste de brillo automático el dispositivo intentará ajustarlo rápidamente, aunque en muchos casos seguirás viendo un panel ligeramente oscuro.

Si hablamos de la reproducción de colores, la pantalla en general nos mostró un muy buen resultado en nuestras pruebas, permitiéndonos disfrutar de tonalidades brillantes sin mayores inconvenientes.

Desempeño

El Moto G6 en nuestras pruebas tuvo un comportamiento esperado para un dispositivo económico. En general no presentó problemas de rendimiento cuando le dimos rienda suelta a algún videojuego. Sin embargo presentó algún contratiempo con el cambio de un app a otra cuando teníamos varios ejecutándose en segundo plano y también con la apertura de las opciones de la cámara, que no abren tan rápido como nos gustaría.

En comparación con otros dispositivos de precio similar, todo parece indicar que a pesar de ser bonito, resultó y estar a la moda, el Moto G6 queda por detrás cuando realizamos las pruebas de rendimiento.

Como puedes observar, sin dudas el Moto G6 superar a su predecesor, pero no sucede lo mismo con los teléfonos de la competencia. De hecho, el Xiaomi Mi A1 ($190.00 en Amazon.com) con Android One, es un teléfono con buenas especificaciones, y con un precio ligeramente inferior, y que queda por encima del celular de Motorola. A esto debemos sumar el Honor 7X un bonito y digno rival con grandes prestaciones.

Batería

El Moto G6 tiene una batería de 3,000mAh. En nuestro uso cotidiano llegamos al final del día sin problemas. Comenzar a utilizar el teléfono a las 7:00 a.m. hasta al menos las 8:00 p.m. no fue un problema. Mientras hice las pruebas de este teléfono no utilicé ningún otro equipo, por tanto envié WhatsApps, utilicé Instagram y leí mi correo electrónico como lo haría a diario, además de escuchar música en streaming mediante Tidal o enviar algún tuit.

Para un uso diario, su batería será más que suficiente. A continuación comparamos los resultados de nuestras pruebas de reproducción de video continuo bajo un entorno controlado, para que sepas cuál es el máximo de duración que podría tener la batería del Moto G6, versus otros teléfonos.

Moto G6 vs. la competencia

Moto G6 Xiaomi Mi A1 Moto G5 Huawei P20 Lite Huawei P Smart Batería 3,000mAh 3,080mAh 2,800mAH 3,000mAh 3,000mAh Duración en pruebas 10 horas 15 minutos 11 horas 45 minutos 12 horas 20 minutos 13 horas 57 minutos 10 a 11 horas

César Salza / CNET

Cámaras

El Moto G6 tiene una cámara doble de de 12 + 5 megapixeles con apertura f/1.8. Además de ser la primera cámara doble en este tipo de modelos intermedios de la serie Moto G (el Moto G5 solo tenía una), el Moto G6 incorpora modo Retrato, que da un efecto desenfocado suave.