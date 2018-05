Motorola ha renovado la serie G con tres teléfonos: Moto G6 Play ($224.93 en Amazon.com), Moto G6 ($288.79 en Amazon.com) y Moto G6 Plus ($389.99 en Amazon.com). El más grande y completo de los dispositivos es también el que mejor compite en la gama media con terminales que ya se encuentran en el mercado en precio y características como el Honor 9 o el Nokia 6 ($229.00 en Amazon.com).

El Moto G6 Plus que hemos analizado en esta ocasión es la versión de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento, aunque también existe una versión de 6GB con 64GB de almacenamiento e incluso una de 128GB que se vende en algunos mercados seleccionados

Nuestras pruebas han demostrado que el Moto G6 Plus supera a su predecesor, el Moto G5 Plus ($229.99 en Walmart), no solo en especificaciones o procesamiento, sino que también en sumar un diseño más atractivo y que te hace pensar que estás frente a un teléfono gama alta, debido a su diseño elegante.

Pero... ¿merece la pena comprar el Moto G6 Plus?

César Salza / CNET

Moto G6 Plus: Características y especificaciones

Pantalla: 5.9 pulgadas



Resolución: 2,160x1,080 pixeles



Sistema Operativo: Android Oreo



Procesador: 2.2GHz Snapdragon 630 (ocho núcleos)



Almacenamiento: 64GB



Expansión de almacenamiento: Sí hasta 128GB



Cámara trasera: Doble de 12 megapixeles con apertura f/1.7 y de 5 megapixeles



Cámara frontal: 8 megapixeles



RAM: 4GB o 6GB



Batería: 3,200mAh



Resistente al agua: No, solo a salpicaduras



Lector de huellas: Sí (frontal)



Lector de iris No:



Reconocimiento de rostro: Sí



Carga inalámbrica: No

Tamaño 160x75.5x8mm



Peso 167 gramos

Precio y Disponibilidad

Precio Moto G6 Plus en España: El Moto G6 Plus de 4GB de RAM y 64GB tiene un precio de 299 euros. Ya está disponible.



El Moto G6 Plus de 4GB de RAM y 64GB tiene un precio de 299 euros. Ya está disponible. Precio Moto G6 Plus en México México: Desde 7,299 pesos. Aún no está disponible.



Desde 7,299 pesos. Aún no está disponible. Precio Moto G6 Plus en Estados Unidos: Este modelo no está disponible de momento.

Diseño

El diseño del Moto G6 Plus es igual que el de sus hermanos menores. Está hecho de vidrio y es muy atractivo, aunque es un imán de huellas dactilares, algo similar a lo que le sucede a muchos teléfonos de esta temporada como la familia Huawei P20 ($569.88 en Amazon.com).

Una gran decepción de esta familia de dispositivos de Motorola es que no han eliminado los bordes frontales. Aunque en los laterales han intentado disminuirlos, definitivamente la intención del fabricante no era la de ofrecer un teléfono ajustado al último grito de la moda.

En particular, teléfonos como el Honor 7X ($199.09 en Amazon.com) de un precio similar se han adaptado mejor a la moda de reducir los biseles, aunque otros como el Honor 9 o el Nokia 6, que tienen también un coste similar, mantienen los bordes, pero ofrecen una gran competencia a un teléfono bonito pero que no genera muchos sobresaltos.

El Moto G6 Plus sigue la seña de identidad de los teléfonos más recientes de Motorola, su esfera circular trasera, lugar en el que se encuentra la cámara doble y que en el Moto G6 Plus es ligeramente más pronunciada que en el Moto G6, lo que hace un peligro utilizar el teléfono sin funda.

El sensor de huellas dactilar está en la parte frontal en la zona inferior. En el lateral derecho se encuentran los botones de ajuste de volumen y encendido y bloqueo y debajo el puerto USB Tipo C y el puerto para audífonos.

César Salza / CNET

Pantalla

El Moto G6 Plus tiene una pantalla de 5.9 pulgadas. Es el teléfono de mayor tamaño en comparación con los Moto G6 Play y Moto G6, que son de 5.7 pulgadas. Su resolución es de 2,160x1,080 pixeles, tiene vidrio Gorilla Glass 3 y una relación de aspecto de 18:9, lo que le permite adaptarse al modo de visualización de contenidos más popular del último año.

A pesar de que puedes ver contenidos en el formato 18:9, el Moto G6 Plus desencanta al tener tantos biseles a su alrededor, cuando los teléfonos de la competencia los han reducido. Su pantalla te da colores brillantes y la lectura en situaciones de mucha luz es correcta, un detalle que mejora en comparación con el panel del Moto G6, que con el reflejo de la luz del sol tiende a verse más oscuro.

El Moto G6 Plus tiene una opción llamada Modo de Color, que permite que ajustes la temperatura de color de la pantalla. Puedes ajustarla de tres formas:

Pantalla cálida : Hace que el blanco de la pantalla sea ligeramente más amarillento, muestra una saturación de colores mejorada, tiende a ser una opción que cansa menos la vista.



: Hace que el blanco de la pantalla sea ligeramente más amarillento, muestra una saturación de colores mejorada, tiende a ser una opción que cansa menos la vista. Pantalla neutra : El color blanco se ve mucho más brillante.



: El color blanco se ve mucho más brillante. Pantalla fría: El blanco de la pantalla tiende más a ser azulado, y eso afecta el resto de colores.



Desempeño

El Moto G6 Plus tiene un desempeño correcto sin obtener un sobresaliente en nuestras pruebas. Si buscas un teléfono para enviar mensajes de texto, redes sociales y hacer algunas fotos -- no muy profesionales --, este teléfono cumple con lo que necesitas.

En nuestras pruebas con videojuegos no hemos tenido mayores problemas, aunque también es cierto que en el modo multitarea hemos observado ralentización. Si tienes varios sitios Web abiertos, Instagram y también quieres jugar Need for Speed, es probable que el teléfono no tenga el mejor de los rendimiento. A continuación nuestras pruebas comparándolos con algunos teléfonos similares.

A pesar de no tener el mejor diseño de la temporada, el Moto G6 Plus supera a algunos de los teléfonos que pueden igualarle en características. Eso sí, el Honor 9 del año pasado sigue siendo una excelente opción con un diseño frontal más elegante y un precio ligeramente inferior. También hay teléfonos más novedosos en el mercado que están en el mismo rango de coste de este equipo y que analizaremos pronto, como el Xiaomi Redmi Note 5 o el Samsung Galaxy A6.

El Moto G6 Plus viene con Android 8.0 Oreo en estado prácticamente puro, un detalle ideal para quienes gustan de tener el sistema operativo sin interfaces adicionales. Eso sí, trae algunas aplicaciones además de las de Google, como por ejemplo Linkedin y Outlook.

En comparación con el Moto G6, este dispositivo tiene un mejor rendimiento gráfico y también de procesamiento en general. Las diferencias no son abismales, pero si suficientes para poderte hacer elegir un teléfono ligeramente más grande y que también tiene una cámara un poco superior.