El Moto G6 Play podrá ser el más básico de los tres Moto G6 de Motorola para este año, pero eso no le impide ser una buena opción y tampoco le quita lo guapetón.

A simple vista, el celular es una maravilla del diseño, pues se adapta a las tendencias más nuevas: delgados biseles, aspecto 18:9 y un cuerpo de vidrio tan bonito como es imán de las huellas de los dedos. En su interior, al menos en papel, todo suena a miel sobre hojuelas por su precio y gama en la que compite.

Moto G6 Play: Características y especificaciones

Pantalla: 5.7 pulgadas, 1,440x720 HD+



5.7 pulgadas, 1,440x720 HD+ Sistema Operativo: Android Oreo 8.0 Oreo



Android Oreo 8.0 Oreo Procesador: Snapdragon 430 (ocho núcleos 1.4GHz)



Snapdragon 430 (ocho núcleos 1.4GHz) Almacenamiento: 32GB (expandible)



32GB (expandible) RAM: 3GB

3GB Cámara trasera doble: 13 megapixeles con PDAF, f/2.0

13 megapixeles con PDAF, f/2.0 Cámara frontal: 8 megapixeles

8 megapixeles Batería: 4,000mAh

4,000mAh Protección: Contra salpicaduras

Contra salpicaduras Colores: oro, azul índigo

oro, azul índigo Seguridad: Lector de huellas, Smart Lock (reconocimiento facial)

Lector de huellas, Smart Lock (reconocimiento facial) Conectividad: 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz y 5.0 GHz), Bluetooth 4.2, micro USB

Precio y disponibilidad

El Moto G6 Play ya se puede comprar en varias partes del mundo, incluyendo México, España y Estados Unidos.

Precio base del Moto G6 Play en México: 4,999 pesos

Precio base del Moto G6 Play en EE.UU.: US$199

Precio base del Moto G6 Play en España: 199 euros

Nota del editor: Este análisis se realizó con una unidad vendida en México con procesador Snapdragon 430 y 3GB de RAM.

Diseño

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Moto G6 Play heredó, al igual que los otros Moto G6 de la familia, el diseño brillante que Motorola llama Cristal 3D y que vimos en el Moto X4 del año pasado. Vemos una espalda totalmente de vidrio muy brillante y reflectora que es un imán de huellas; apenas lo comiences a usar ya se verá sucio por el sudor y huellas; sin embargo con un pañuelo se puede limpiar y recuperar su bello diseño — aunque volverás al ciclo vicioso de tocar, ensuciar, limpiar, tocar, ensuciar, limpiar…

La buena noticia (y a diferencia del Moto X4), es que el Moto G6 Play se siente mucho más joven. Esto es gracias a su aspecto 18:9 y delgados biseles que hacen que el celular se sienta delgado y alargado, en lugar de corto y ancho. Aunque la pantalla es de 5.7 pulgadas, te darás cuenta que el celular no es tan largo y tampoco se siente grande. De esto podemos dar gracias a los costados mucho más delgados, aunque la frente y quijada siguen siendo un tanto anchos.

Si bien el diseño del Moto X4 es la esencia de este celular, el G6 Play no es resistente al agua — solo a salpicaduras. El Moto X4, por otro lado, es resistente al agua y además tiene el puerto USB Tipo C.

Los laterales del Moto G6 Play no son de Cristal 3D, sino de metal mate que hacen que el celular se siga viendo bien y permiten que esta área sea más resistente a ralladuras y que tampoco sea fácil de lastimarse o ensuciarse. Este acabado mate también hace que el teléfono no se sienta tan resbaloso como si fuera todo de vidrio, así que lo podrás sostener cómodamente con una sola mano.

Una peculiaridad de este celular es que el lector de huellas está ubicado en la parte trasera, por debajo de la cámara redonda — que también se asemeja a la del Moto X4. El lector de huellas no es totalmente liso; en realidad, tiene una impresión del logotipo imposible de olvidar de las alas de murciélago de Motorola, un detalle que si mi memoria no me falla, no habíamos visto hasta ahora en ninguna marca. El lector de huellas tiene un ligero relieve para que sea fácil de encontrar.

Además del cuerpo Cristal 3D, el lector de huellas muy original y el nuevo aspecto, el Moto G6 Play cumple con lo básico: encontramos la cámara frontal junto a un sensor de luminosidad y el auricular; la marca Motorola está impresa en la barbilla del celular y el puerto de audífonos está en el marco superior, con el puerto MicroUSB en la parte inferior.

Desempeño y batería

El Moto G6 Play está potenciado por un procesador Snapdragon 430 de 1.4GHz y trabaja junto a 3GB en RAM (aunque hay otra versión con Snapdragon 427 y 2GB o 3GB de memoria RAM). Esto permite que el celular tenga un buen desempeño dentro de los estándares de la gama media baja. El celular se siente fluido gracias a que Motorola no coloca muchas modificaciones sobre Android Oreo y además apenas si tiene algunas aplicaciones ajenas a Google pero que agradezco, como la propia Moto o la de radio FM.

El Moto G6 Play, al igual que el resto de Moto G6, tienen el app Moto rediseñada con un aspecto muy similar a las tarjetas de Google Now. Este apartado muestra información de rutas hacia destinos como tu casa o trabajo; tiene información del espacio de almacenamiento restante y muestra información del tiempo restante en la batería.

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

El Moto G6 Play tiene un rendimiento bastante aceptable, que va de la mano de su cuerpo. Sentirás que el teléfono es fluido, que va a una velocidad normal dentro de lo que puedes esperar de su procesador y de su gama, que con aplicaciones normales o para abrir la cámara y tomar una foto te tomará uno o dos segundos. En cuanto a las aplicaciones más demandantes, abrirlas y ejecutarlas te tomará un poco más de tiempo y esto se entiende pues es el teléfono de entrada de Motorola para esta gama.

Sin embargo, cuando comparas el poder de procesamiento del Moto G6 Play con otros celulares mejor equipados pero que rondan el mismo precio, te darás cuenta que puedes obtener un Xiaomi Mi A1 o el Huawei P Smart por el mismo precio o un poco por debajo y tener un desempeño de casi el doble según las pruebas de rendimiento.

El G6 Play en la práctica te acompañará muy bien para hacer las tareas y todas tus actividades básicas; pero si estás acostumbrado a un mayor poder o esperas más de tu próxima adquisición, quizá sea mejor pasar del Moto G6 Play.

Siguiendo con el rendimiento pero en el tema de la batería, el Moto G6 Play se anota su fallo más grande.