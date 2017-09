Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Si alguien me pregunta por un buen celular de la gama media, el Moto G5 Plus es lo primero que se me viene a la cabeza por sus condiciones de Android (casi) limpio, ser de una marca confiable, un hardware depurado y bien construido y el lector de huellas que también se puede usar en lugar de los botones virtuales.

Pero mi respuesta está por cambiar.

Motorola tiene una versión revisada y mejorada puntualmente del ya de por sí excelente celular y se llama Moto G5S Plus, un celular casi idéntico al Moto G5 Plus pero con un cambio en su espalda: la cámara trasera ahora es doble, una tendencia que se ha popularizado en los celulares de gama alta --como el iPhone 7 Plus, Galaxy Note 8 y Huawei P10-- y que Motorola espera iniciar en los gama media.

Nota del editor: Al finalizar este análisis, Motorola México aún no ha anunciado el precio del teléfono. Actualizaremos esto cuando se anuncie el precio oficial. Este análisis se hizo con la versión de 3GB en RAM del Moto G5S Plus.

Diseño: un acabado más 'premium'

En papel, el Moto G5S Plus sólo tiene una letra de diferencia con su hermano, pero en realidad el diseño ha cambiado drásticamente.

Las diferencias son más sustanciales en su espalda. El celular G5S Plus no sólo tiene la cámara doble, sino que también tiene un acabado más liso en la parte trasera y unas franjas que sirven como las antenas (clásicas en los cuerpos de aluminio). El diseño es mucho más elegante, más premium.

El puerto sigue siendo micro-USB pero ahora la bocina sí se deja ver en la parte inferior con varios orificios a un lado del puerto de conexión. En la mano, el nuevo celular se siente más grande y ligeramente más pesado (las diferencias exactas están en la tabla, abajo). Esa sensación hace que el G5S Plus se sienta mucho más duradero que el G5 Plus.

Diferencia de tamaño

Moto G5S Plus Moto G5 Plus Pantalla 5.5 pulgadas 5.2 pulgadas Altura 153.5mm 150.2mm Ancho 76.2mm 74mm Profundidad 8.9.5mm 7.7-9.7mm Peso 168g 155g

Tampoco hay que gastar mucho texto en explicar el diseño del Moto G5S Plus: tiene un cuerpo metálico bien construido, el cuerpo se ve bien en los diferentes tonos (se puede conseguir en gris oscuro, azul claro y dorado aperlado); el teléfono no es resistente al agua (aunque sí a salpicaduras) y tiene los grandes biseles de sus familiares.

El teléfono sigue ofreciendo grandes beneficios y características en su diseño a un bajo precio en la gama media.

El teléfono creció un poco para dar espacio a la pantalla de 5.5 pulgadas y, al hacerlo, el celular perdió un poco de pixeles al pasar de 424 a 401ppp y si bien por ello las imágenes deberían perder un poco de calidad, esto es casi imperceptible y seguimos frente a un panel IPS de muy buena calidad que ofrece una visualización excelsa para estar frente a un teléfono de la gama media.

Además, el panel se puede aprovechar aún más si se eliminan los tres botones en pantalla clásicos de Android y sus funciones se traspasan al lector inferior, una de mis funciones favoritas en los celulares Motorola y que algunas otras fabricantes como Huawei ya están adoptando.

El desempeño se mantiene a buen nivel

El Moto G5S Plus está pensado para consumidores que van por un teléfono de buen desempeño sin tener que romperse la cabeza, pero que quieren lo mejor de todas las categorías y eso es lo que este teléfono tiene: hay un procesador Snapdragon 625 de ocho núcleos corriendo a 2.0GHz.

Moto G5S Plus vs. Moto G5 Plus vs. Moto G5 vs. ZTE Max Pro vs. Redmi 4X Moto G5S Plus Moto G5 Plus Moto G5 ZTE Max Pro Redmi 4X Pantalla 5.5 pulgadas 5.2 pulgadas 5.0 pulgadas 6 pulgadas 5 pulgadas Resolución 1920x1,080 1,920x1,080 1,920x1,080 1,920x1,080 1,280x720 Densidad de pixeles 401ppp 424ppp 424ppp 367ppp 294ppp Sistema operativo Android 7.1 Nougat Android 7.0 Nougat Android 7.0 Nougat Android 6.0.1 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Procesador 2.0GHz Snapdragon 625 (ocho núcleos) 2.0GHz Snapdragon 625 (ocho núcleos) 1.4GHz Snapdragon 430 (ocho núcleos) Snapdragon 617 (ocho núcleos, 1.5GHz) 1.4GHz Snapdragon 435 (ocho núcleos) Almacenamiento 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB Expansión de almacenamiento MicroSD de hasta 128GB MicroSD de hasta 128GB MicroSD de hasta 128GB MicroSD de hasta 128GB MicroSD de hatsa 128GB Cámara trasera Cámara doble de 13 megapixeles (ƒ/2.0) 12 megapixeles 13 megapixeles 13 megapixeles 13 megapixeles Cámara frontal 8 megapixeles 5 megapixeles 5 megapixeles 5 megapixeles 5 megapixeles RAM 3GB/4GB 2GB/3GB 2GB 2GB 3GB Batería 3,000mAh 3,000mAh 2,800mAh 3,400mAh 4,100mAh Batería removible No No No No No Conectividad Bluetooth 4.2, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz y 5GHz) Bluetooth 4.2, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz y 5GHz) Bluetooth 4.2, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.2, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.2, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz y 5GHz) NFC Sí Sí No No No Resistente al agua Repelente al agua Repelente al agua Repelente al agua No No Lector de huellas Sí Sí Sí Sí Sí Características importantes Cámara trasera es doble, software de edición de fotos, pantalla más grande Cámara frontal es angular, apertura cámara trasera f/1.7, Zoom 8x, graba 4K, cámara lenta. SIM doble. Lector de huellas, Android 7.0, memoria expandible USB tipo C, lector de huellas Batería de gran duración, bastantes opciones de configuración Tamaño 153,5x76.2x8-9.5mm 150.2x74x7.7-9.7mm 144.3x73x9.5mm 165.10x83.82x8.89 mm 139.2x70x8.7mm Peso 168g 155g 144.5g 190g 150g Precio Por confirmar 5,999 pesos / US$299 (se puede conseguir más asequible con Amazon) 4,799 pesos / US$170 (aprox) US$100 4,000 pesos / US$225 (aprox)

La versión que hemos probado es de 3GB de memoria RAM, un brinco bien recibido de los 2GB en RAM que tenía la versión del G5 Plus en México y América Latina (aunque en otros países se podía conseguir la versión del Moto G5 Plus de 3GB y 4GB). Con estos 3GB (que vienen bien para ayudar a la doble cámara trasera) el teléfono se siente más fluido que su versión anterior de menor capacidad y en general el teléfono se comporta bien en todos los escenarios.

Quizá los efectos generales del sistema operativo (al abrir/cerrar aplicaciones, moverse en menús) hacen que el teléfono se sienta un poco lento pero eso se puede desactivar parcialmente reduciendo la duración de los efectos

desde los ajustes de desarrollador en los menús del teléfono -- algo que yo recomiendo hacer para mejorar la experiencia en general y hacer que el celular dé una sensación de mayor fluidez.

Al ejecutar aplicaciones regulares como Twitter, Facebook, Instagram o la cámara para tomar una foto simple, el celular actúa muy bien. Incluso, cuando se utiliza la multiventana para tener dos aplicaciones al mismo tiempo, el G5S Plus es muy fluido. Durante varios viajes en carretera que iba de copiloto, podía llevar abierto al mismo tiempo WhatsApp y Google Maps y el teléfono en ningún momento se sintió lento, sino todo lo contrario.

En cuanto a la batería, el Moto G5S Plus tiene la misma capacidad de 3,000mAh que el Moto G5 Plus y viene equipado con el cargador TurboPower (5V) que Motorola asegura ser capaz de cargar hasta 6 horas de batería en 15 minutos.

En un uso diario y regular, el teléfono lo desconecto de su carga aproximadamente a las 7 de la mañana y durante el uso regular/pesado que le doy (ver el clima, revisar redes sociales, ver las noticias, escuchar música con audífonos conectados, jugar un poco, etc.) el teléfono no tiene problemas en llegar a las 5 o 6 de la tarde. En las pruebas formales de batería de CNET en Español, el teléfono nos ofreció una duración de 12 horas con 30 minutos que es un resultado bueno para un teléfono de sus características (el Moto G5 Plus y Moto G5 tuvieron resultados un poco inferiores con duración de 12 horas y 15 minutos, y 12 horas y 10 minutos, respectivamente).

El software sigue mejorando y mejorando

Es muy difícil que un Nexus o Pixel de Google o el Essential Phone llegue a América Latina, así que Motorola ofrece el acceso más cercano a experimentar Android puro en esta región. Es por ello que me gusta usar los teléfonos de la marca, pues ofrece una de las experiencias más limpias de Android que existen allá afuera.

A pesar de que Motorola sí hace modificaciones al software (con su aplicación Moto presente en el G5S Plus), éstas son de mi agrado y me encanta usarlas. La aplicación Moto pone un montón de funciones sencillas pero útiles en casi todos sus celulares (las funciones varían en cada celular, esto para no terminar colocando funciones que no se ejecutarán adecuadamente por los recursos del celular).

En el Moto G5S Plus, el app Moto ofrece las opciones de usar el lector de huellas como método de navegación, agitar dos veces el celular para encender la linterna, girar el celular rápidamente para encender la cámara, poner la pantalla abajo sobre una superficie para encender el modo No molestar. También, el app tiene otras acciones como la pantalla de noche que reduce los tonos azules y los convierte a cálidos y la pantalla Moto, quizá la más conocida que muestra notificaciones simples en la pantalla bloqueada.