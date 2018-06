US$200 puede darte mucho en el abrumador mercado de teléfonos inteligentes. Y Motorola quiere que ese dinero lo gastes en su Moto E5 Plus, un teléfono inteligente de la gama baja pero que bien podría llegar a considerarse de la gama media.

La gran pregunta que analizaremos e intentaremos definir en este análisis es si esos US$200 son bien invertidos si te decantas por este celular con sueños de grandeza.

Moto E5 Plus: características y especificaciones

Pantalla: 6 pulgadas, HD+ (1,440x720, 269ppp)



6 pulgadas, HD+ (1,440x720, 269ppp) Sistema Operativo: Android 8.0 Oreo



Android 8.0 Oreo Procesador: Snapdragon 425 de cuatro núcleos a 1.GHz



Snapdragon 425 de cuatro núcleos a 1.GHz Almacenamiento: 16GB (microSD de hasta 128GB)



16GB (microSD de hasta 128GB) RAM: 2GB

2GB Cámara trasera doble: 12 megapixeles

12 megapixeles Cámara frontal: 5 megapixeles

5 megapixeles Batería: 5,000mAh

5,000mAh Protección: No

No Colores: dorado y gris

dorado y gris Seguridad: Sensor de huellas y reconocimiento facial

Sensor de huellas y reconocimiento facial Conectividad: 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, microUSB

Moto E5 Plus: precio en México, España y EE.UU.

El Moto E5 Plus cuesta en México 4,299 pesos y en España cuesta 169 euros; en ambos países ya se puede comprar. En Estados Unidos no tiene un precio definido pero se puede encontrar en contrato con Sprint y Cricket. En ambas operadoras se pueden pagar desbloqueado (sin contrato) por US$288 con Sprint o US$179 con Cricket (aunque esta última lo tiene bajo el nombre Moto E5 Supra).

Diseño

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Moto E5 Plus está disponible en dos tonos (gris y dorado) y para el análisis utilizamos la versión dorada. Para darle un acabado premium y decirle a tu cerebro que estás pagando por un celular con un diseño de celulares posicionado en escalones superiores de la línea Moto G y Moto X, Motorola colocó el acabado de cristal trasero (Cristal 3D, como le llama Motorola). Personalmente, el tono dorado no me gusta; me gusta el azul índigo y el tono azul claro en el Moto G6 Play y Moto X4, respectivamente; pero el tono dorado en este material no me termina por convencer.

Aún así, se agradece que este cristal brillante (y un imán de huellas) esté presente en un teléfono que cuesta apenas US$200 en una gama que poco a poco pasa de materiales como el plástico, al aluminio y cristal.

Con una pantalla de 6 pulgadas, podías pensar en un celular que se siente grande en la mano; pero no es así. Los biseles son delgados (pero no desaparecen por completo) y así el cuerpo del celular no es tan grande a pesar de una pantalla de esas dimensiones y capaz de mostrar mucho contenido.

La parte frontal del celular que rodea la pantalla no es de vidrio, sino de un dorado opaco recubierta por el mismo cristal de la pantalla. La parte alta tiene un flash, la cámara (de 5 megapixeles), un sensor de iluminación y el auricular. La quijada del celular tiene la marca Motorola sola, el lector de huellas está en la espalda al mismo estilo de los Moto G6 pues tiene relieve.

Siguiendo con la espalda, encontramos la misma cámara circular que conocimos con el Moto X4 y que se ha vuelto lo estándar en celulares de la marca. La cámara solo tiene un lente y el otro orificio parece no servir para nada pero que de otra forma no se vería simétrico (quizá pueda ser un micrófono). El flash está por debajo y todo el sistema de cámara parece la cara de un pirata sorprendido con un parche en un ojo.

Apenas unos centímetros debajo de la cámara, el lector de huellas está por abajo del nivel del celular para que el usuario pueda detectar dónde se encuentra, pues colocar el dedo en el lector es por intuición y memoria. El lector de huellas tiene el logo de Motorola de las alas de murciélago — un detalle que me encanta.

El diseño en general me parece un gran acierto. Quizá el tono dorado no beneficia mucho a la espalda en la versión dorada del Moto E5 Plus, pero a muchas personas podría gustarle (a mi novia, por ejemplo, le gustó más este acabado que el Moto E5 que tiene una espalda dorada pero en tono mate, versión que a mí me gusta más).

Lo cierto es que se siente bien en una sola mano; no se siente frágil sino todo lo contrario al sentirse robusto. A pesar de que prefiero los teléfonos más compactos, usar el Moto E5 Plus ha sido bastante placentero al usarse con una mano.

Desempeño

Cuando conocí los Moto E5 y los Moto G6, me pareció que no había una gran diferencia entre el Moto E5 Plus y el Moto G6 Play — quizá algunos aspectos minúsculos que no son tanta diferencia como se podría pensar al darnos cuenta que el Play es 700 pesos (US$40) más caro que el E5 Plus.

Ahora que he podido probar ambos celulares, compruebo que, en efecto, no es mucha la diferencia entre ambos y que el Moto E5 Plus es una mejor alternativa. Veamos por qué:

Al realizar las pruebas que realizamos a todos los teléfonos inteligentes para un análisis completo, me encuentro con que el desempeño entre los dos Moto E5 y el G6 Play es apenas perceptible (quizá la mayor diferencia es con 3DMark).

Durante el uso, el rendimiento es casi idéntico en los tres celulares: el trío de teléfonos de Motorola se sienten un poco lentos al abrir las aplicaciones y en abrir los menús o cambiar entre aplicaciones. Al ser un teléfono grande, se siente como si el teléfono fuera capaz; pero en realidad el teléfono se siente pesado y lento al abrir aplicaciones.

Abrir la cámara (desde la pantalla bloqueada) puede tardar unos 2 o 3 segundos para estar lista para comenzar a tomar fotos; una foto normal es tomada en menos de un segundo pero cuando el modo HDR se activa (es automático), la foto puede tardar unos 3 segundos (o más) en finalizarse. Al ver las imágenes recientes desde la cámara, el teléfono también se siente un poco lento.

Cuando abres una aplicación, la demora puede ser de un segundo para estar lista en pantalla. Incluso, puedes ver cómo se va abriendo poco a poco la ventana; no es nada inmediato. La espera es un poco más si se trata de una aplicación que no habías abierto en mucho tiempo.

Comparativa de especificaciones

Moto E5 Plus Moto E5 Moto G6 Play Honor 7X Huawei P Smart Xiaomi Redmi 5 Plus Pantalla 6 pulgadas 5.7 pulgadas 5.7 pulgadas 5.93 pulgadas 5.6 pulgadas 5.9 pulgadas Resolución 1,440x720 1,440x720 1440x720 2,160x1,080 2,160x1,080 2,160x1,080 Densidad de pixeles 269ppp 283ppp 292ppp 407ppp 427ppp 403ppp Sistema Operativo Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Android 7.1 Nougat Android 8.0 Oreo (EMUI 8.0) Android 7.1.2 Procesador Snapdragon 425 de cuatro núcleos (1.4GHz) Snapdragon 425 de cuatro núcleos (1.4GHz) Snapdragon 427 de 1.4GHz Kirin 659 (4 de 2.36GHz y 4 de 1.7GHz) Kirin 659 (4 de 2.36GHz y 4 de 1.7GHz) Snapdragon 625 (8 núcleos, 2.0GHz) Almacenamiento 16GB 16GB 16 o 32GB 32/64GB 32GB (Hay versión de 64GB) 32GB (Hay versión de 64GB) Expansión de almacenamiento Sí, hasta 128GB Sí, hasta 128GB Sí Hasta 256GB Hasta 256GB Hasta 128GB Cámara trasera 12 megapixeles 13 megapixeles 13 megapixeles 16 y 2 megapixeles Doble: 13 megapixeles + 2 megapixeles 12 megapixeles Cámara frontal 5 megapixeles 5 megapixeles 8 megapixeles 8 megapixeles 8 megapixeles 5 megapixeles RAM 2GB 2GB 2GB o 3GB 3/4GB 3GB (Hay versión de 4GB) 3GB (Hay versión de 4GB) Batería 5,000mAh 4,000mAh 4,000mAh 3,340mAh 3,000mAh 4,000mah Batería removible No No No No No No Conectividad Bluetooth 4.2, 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.2, 4G LTE (3G y 2G), WiFi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.2, 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.2, 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.2, 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.2, 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n NFC No No No No Sí No Resistencia al agua No No No, solo a salpicaduras No No No Lector de huellas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Características importantes Gran tamaño, lector de huellas, aspecto premium y novedoso, precio asequible, batería enorme Mejor resolución que la versión Plus, bonito diseño, tamaño más cómodo en una mano, gran batería Moto Actions, reconocimiento facial, lector de huellas, diseño de vidrio, radio FM Modo retrato en ambas cámaras Tiene Android Oreo, lector de huellas, aspecto 18:9 y pequeños biseles, precio interesante Aspecto 18:9, batería de larga duración Tamaño 160.9x75.3x9.35mm 154.4x72.2x8.9mm 154.4x72.2x9mm 155x75x7mm 150.1x72.1x7.5mm 158.5x75.5x8.1mm Peso 197g 174g 175g 168g 165g 180g Precio 4,299 pesos (unos US$199) 3,699 pesos (unos US$180) US$199 (4,999 pesos) US$199 5,499 pesos (unos US$290) 4,599 pesos (unos US$250)

El desempeño es idéntico porque los dos Moto E5 utilizan el mismo procesador (Snapdragon 425 de 1.4GHz) y se siente tan similar con el Play porque ese Moto G6 utiliza el procesador Snapdragon 427 de la misma velocidad y hay una versión un pelo más rápida con el Snapdragon 430 que ya es de ocho núcleos.

El rendimiento lo he sentido tan parecido con el Moto G6 Play —y obviamente también con el Moto E5— que me sorprende como existen tres teléfonos casi idénticos. En la conclusión daré más detalles sobre esto, pero me parece que uno de estos tres celulares no debió existir… y te estoy viendo a ti, Moto G6 Play.

Batería