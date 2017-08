Motorola se ha consolidado como el líder de celulares baratos con la serie Moto G, pero ahora quiere también hacerlo en la gama superbarata con la serie Moto E.

El Moto E4 es un celular que puedes comprar desde US$69.99, ofrece una experiencia de Android casi pura similar a lo que encuentras en el Moto G5 y Moto G5 Plus, tiene un lector de huellas y un flash frontal para tomar mejores selfies.

El Moto E4 se ve y siente como un celular barato, pero el paquete completo que ofrece le permiten diferenciarse de la mayoría de teléfonos superbaratos que puedes comprar actualmente.

Sin embargo, vale la pena pagar un poco más por el Moto E4 Plus o por el Moto G5 Plus, y el ZTE ZMax Pro sigue ofreciendo un mejor paquete, aunque ese no funciona o está disponible con todos los operadores más importantes.

Moto E4: Características y especificaciones

Pantalla: 5 pulgadas



Resolución: 1,280x720 pixeles



Procesador: Snapdragon 425 de cuatro núcleos (1.4GHz) o MediaTek de cuatro núcleos de 1.3GHz



RAM: 2GB



Almacenamiento: 316GB



Ranura para tarjeta microSD: Sí



Batería: 2,800mAh



Cámara trasera: 8 megapixeles



Cámara frontal: 5 megapixeles



Sistema operativo: Android Nougat



Conectividad: Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11n



NFC: No



Otras características: Lector de huellas, potente bocina, Radio FM (con audífonos)



Tamaño: 144.7x72.3x9.3mm



Peso: 151 gramos



Precio y disponibilidad

El Moto E4 tiene un precio de US$129, pero lo puedes comprar en Amazon con anuncios publicitarios por US$99.99 y en Verizon por US$69.99.

Agrandar Imagen CNET

Diseño: Definitivamente otro Moto

El Moto E4 tiene un cuerpo de plástico y una parte frontal de vidrio que tiene un poco de curvatura en los bordes.

La parte trasera es extraíble y permite remover e intercambiar su batería sin problemas.

En el borde derecho encuentras la barra de volumen y el botón de encendido, pero es admirable que un celular tan barato incluya diferenciación entre estos botones, ya que el botón de encendido tiene una textura que lo hace fácil de reconocer al tacto.

La parte trasera lo hace verse y sentirse como un celular barato, pero la parte frontal parece ser de un rango superior.

Además, al igual que el Moto G5 y Moto G5 Plus, el Moto E4 permite usar su lector de huellas como teclas de navegación de Android; puedes deslizar hacia la derecha para abrir la pantalla de apps recientes, hacia la izquierda para ir atrás y presionarlo para ir a Inicio.

Esto funciona bien, pero es necesario acostumbrarse a usarlo y si tienes dedos grandes es posible que no te reconozca de manera adecuada.

En general, el Moto E4 se siente bien en la mano y gracias a que no es un celular muy grande, es relativamente fácil de controlar con una sola mano.

Rendimiento: Adecuado

El Moto E4 ofrece una buena experiencia y rendimiento adecuado para un uso básico.

Su procesador hace que la mayoría de apps tomen al menos un segundo en abrir, su cámara se toma su tiempo para procesar algunas fotos y si ejecutas muchos apps esto se puede volver aún más lento.

Por ejemplo, al jugar Modern Combat 5, el celular se bloqueó con cierta frecuencia afectando negativamente la experiencia del juego,a tal punto que se pierde lo divertido.

Pruebas de rendimiento Moto E4 (con procesador Snapdragon) 654 1814 6134 Moto E4 Plus (con procesador MediaTek) 547 1565 3744 ZTE ZMax Pro 708 2244 9807 Moto G5 619 2567 9506 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Duración de batería

El Moto E4 logra ofrecer un día completo de uso sin muchos problemas gracias a su procesador y resolución de pantalla.

En nuestras pruebas de reproducción de video continuo, el Moto E4 logró durar 14 horas y 20 minutos, casi 6 horas menos que el Moto E4 Plus, pero superior a las 10 horas y 18 minutos que logró el ZTE ZMAx Pro.

Agrandar Imagen Patrick Holland/CNET

Cámara: OK

Al igual que el desempeño, la cámara es otro punto débil para el Moto E4, pero es de esperarse en un celular de tan bajo precio.

En situaciones con buena luz, el Moto E4 logra capturar las mejores fotos. Aún así, con frecuencia las fotos terminan siendo demasiado planas, el detalle se puede perder con facilidad y la cámara generalmente se toma su tiempo para procesar las fotos.