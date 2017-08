Avisen a los diccionarios, la frase "bueno, bonito y barato" tiene un nuevo significado: el Moto E4 Plus.

Motorola (bajo el mando de Lenovo) sigue demostrando que un teléfono en la gama media y gama baja no debe ser excesivamente caro para sobresalir. En la gama media la compañía lo hizo con el Moto G5 Plus, y en la gama baja lo hace con el Moto E4 Plus.

El Moto E4 Plus brilla a todas luces por cuatro razones: su enorme batería de 5,000mAh, Android Nougat 7.1.1 casi puro, su diseño metálico y por ser quizás el primer teléfono de entrada en incluir un lector de huellas. Para la gama en la que compite, el teléfono es sobresaliente.

Diseño: El legado Moto, intacto

El Moto E4 Plus tiene un diseño sumamente idéntico a otros Moto de gama media y gama baja. El ADN de Motorola está intacto al ofrecer un diseño en el que predomina el metal con poca presencia de plástico (entendible, al ser gama de entrada), esquinas curvas; una cámara circular y protuberante en la espalda, y el lector de huellas frontal al ras del bisel.

Por otro lado, el teléfono a simple vista luce bonito y muy similar a los Moto G5, pero apenas se ve más de cerca y se sostiene en la mano te puedes dar cuenta de que se trata de un gama baja porque es pesado y se siente muy grande, en parte por su pantalla de 5.5 pulgadas y enorme batería.

Y es que el celular no es pequeño ni tampoco ligero. Con medidas de 155x77.5x9.6mm y un peso de 198 gramos, Motorola lo que quería era ofrecer un diseño relativamente premium, que fuera resistente y que también diera un desempeño sobresaliente para su gama.

A pesar de que el teléfono es pesado, se trata de un celular asequible y se entiende su sensación de resistencia y durabilidad.

Un lector de huellas lento pero puntual

La gama media y baja rara vez agrega funciones de los teléfonos gama alta como las pantallas sin biseles o los lectores biométricos; pero esto es algo que Motorola quiere cambiar en su portafolio. Ya lo hizo en los gama media con el Moto G5 Plus que incluye lector de huella y ahora el E4 Plus incluye esta misma función.

El lector de huellas está ubicado en la parte inferior frontal del celular -- nada diferente con respecto a sus familiares. La diferencia es que este lector, si bien es el primero en un gama baja de Motorola, se siente un poco lento. La lentitud es más bien a la hora de encender la pantalla del celular, pues el reconocimiento y lectura de huella es ágil; sólo que al encender la pantalla es ahí que se vuelve lento el proceso y tarda segundos en mostrar iconos e información principal, más aún si se tienen widgets.

Sin embargo, es un punto a favor que el E4 Plus tenga un lector de huellas. Posiblemente, las personas que compren este celular vayan por su primer smartphone y será una experiencia positiva el tener su primer teléfono inteligente con un lector de huellas inteligente. Y es que más vale lector de huellas perezoso que tener que introducir un PIN o patrón en cada intento de desbloqueo.

El lector de huellas, repitiendo como en el resto de familia de Moto, incluye la opción de usarse con gestos para sustituir los tres botones típicos de Android -- de apps recientes, ir a inicio o volver una opción atrás. Un toque y vuelves a la pantalla de inicio, un desliz a la derecha y se abre el multitasking y uno a la izquierda vuelve una ventana atrás.

Antes de usar el E4 Plus usé el Huawei P10, que ofrece funciones similares con su lector de huellas ubicado en la misma zona. Creo que Google o las mismas fabricantes deberían crear un estándar y ponerse de acuerdo en las funciones del lector, pues en el P10 los gestos son diferentes e ir de un teléfono a otro genera confusión. Esto no es una queja del celular, sino en general de las fabricantes. (No es tu culpa, Motorola… Seguimos).

La cámara es lo que se espera

Los megapixeles en un celular son sólo números y uno para fines de mercadotecnia.

Lo que importa es la maquinaria en el interior que pone a trabajar a esos pixeles. En el caso del E4 Plus, la cámara es sobresaliente para su categoría y ofrece lo que te esperas en un teléfono de entrada, aunque hay otras opciones mejores y hasta en el mismo portafolio de Motorola -- como el G5 Plus que tiene un precio similar y una cámara más rápida y mejor en fidelidad de colores.

En la parte trasera nos encontramos con un sensor de 13 megapixeles. En escenarios con buena iluminación (en exteriores), la cámara resalta sus capacidades y en ocasiones sorprende que estemos frente a una cámara de gama baja. En la mayoría de imágenes la luz no está sobre-expuesta, los colores son nítidos y la fidelidad de la imagen es bastante al no perder detalle de los objetos.