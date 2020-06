Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Motorola Edge podrá ser el hermano menor del Motorola Edge Plus, pero no se arruga y está listo para competir contra todo el que se le ponga en frente, hasta contra el iPhone 11, el teléfono más vendido de la gama alta en los últimos meses.

He estado probando el Motorola Edge durante la última semana y me está pareciendo un teléfono muy bien balanceado, con un diseño atractivo, una pantalla distinta a lo que Motorola nos tiene acostumbrados y un precio que lo hace sonar como una excelente opción pero, ¿lo será?

Motorola Edge: Características importantes

Pantalla: 6.7 pulgadas, OLED, 90Hz, bordes "edge", 21:9

Sistema operativo: Android 10

Procesador: Snapdragon 765

Almacenamiento: 128GB, expansión hasta 1TB con microSD

RAM: 4GB o 6GB

Batería: 4,500mAh. Carga rápida de 18 vatios, inalámbrica de 15 vatios y carga reversible de 5 vatios

Cámara principal: 64 megapixeles, f/1.8; 16 megapixeles f/2.2, gran angular y macro; 8 megapixeles f/2.4 telefoto, zoom óptico 2x; Tiempo de Vuelo

Cámara frontal: 25 megapixeles f/2.0

Conectividad: 5G, LTE, conector de audífonos, Bluetooth 5.1, WiFi 802.11, GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, USB Tipo C, NFC

Resistencia a salpicaduras

Lector de huellas en pantalla

Peso: 188 gramos

Precio y disponibilidad

El Motorola Edge no llegará a todos los mercados, como en Estados Unidos donde solo está a la venta el Motorola Edge Plus.

El Motorola Edge llega a México con un precio de 15,999 pesos y estará disponible a partir de junio en color rojo plum y gris midnight. El Edge en México se podrá comprar en la página oficial de Motorola, tiendas oficiales y con distribuidoras y operadoras del país.

Un diseño distinto y bien recibido

¿Las pantallas con costados curvos ya pasaron de moda? Samsung, que fue la firma que las popularizó hace varios años, ya casi no las usa. Y sin embargo, Motorola pensó que 2020 es un buen año para lanzar un nuevo teléfono insignia y que encima tiene este tipo de diseño.

El diseño del Motorola Edge, básicamente idéntico al del Motorola Edge Plus, me está gustando más de lo que pensé. Se siente cómodo gracias a su aspecto 21:9 que lo hace alargado a pesar de su pantalla de 6.7 pulgadas. Yo tengo manos de un tamaño mediano y alcanzo bien los dos bordes de la pantalla para maniobrar, aunque esto también me ha traído problemas de tocar algunas áreas sin intención.

El diseño del Motorola Edge, especialmente la edición en rojo que tenemos para prueba, es increíble. El color rojo es bastante bonito sin ser chillón o muy llamativo, y que además mejora con un acabado tornasol que lo hace ver en color morado, rojo claro o hasta color vino, con solo cambiar la forma en que le pega el sol o la luz.

A pesar de tener un sistema de tres cámaras en la parte trasera, el Motorola Edge no se tambalea sobre una superficie plana, a pesar de que el Edge Plus, que también tiene un sistema de tres cámaras, se mueve mucho más sobre una superficie similar. Este detalle me gusta, pues es molesto que el teléfono "baile" por culpa de su cámara trasera.

Siguiendo con la parte trasera, encontramos el logo de Motorola que en este caso no es un lector de huellas (ese está integrado en la pantalla) y tampoco brilla al recibir una notificación, como en modelos de la gama media. Me gusta el diseño trasero sencillo y sin muchos arreglos, dando paso a una espalda atractiva y más pulida con solo lo necesario.

El teléfono también lo siento ligero, y aunque sus 188 gramos no son poca cosa frente a otros, sí que pesa mucho menos que su hermano mayor y sus 203 gramos. La diferencia de 15 gramos y esta diferencia es bastante fácil de percibir.

El desempeño es suficiente

Mientras que el Motorola Edge Plus ostenta 12GB de RAM y un procesador Snapdragon 865, el Motorola Edge tiene el Snapdragon 765 y 4GB de RAM (aunque también hay opción de 6GB). En la versión que tenemos de prueba encontramos 6GB de RAM que han servido bastante bien para diferentes tareas y aunque no lo he exprimido como quisiera, en tareas como la pesada actividad de la configuración inicial, el teléfono se ha comportado a la altura.

Aún no tenemos las pruebas de Geekbench y otras similares que realizamos para conocer el desempeño de los celulares, pero en las pruebas de uso cotidiano el teléfono ha demostrado ser más que suficiente para las personas que busquen un Motorola de gama alta sin tener que pagar mucho.

La batería, uno de los aspectos más importantes, tampoco me ha defraudado. Usando el teléfono como mi dispositivo principal, he podido llegar al día completo de uso y sin ningún problema. Lo separo —de la base de carga inalámbrica— a las 6 de la mañana y para las 10 de la noche todavía tiene entre 20 y 30 por ciento de batería.

El teléfono se ve beneficiado porque en estos tiempos de confinamiento no puedo salir y siempre está conectado a la red Wi-Fi de casa, pero en cuanto tenga una oportunidad o pueda salir a la calle, es posible que el uso con red 4G golpee más la duración.

La cámara es su punto débil

El Motorola Edge pudo ser grandioso, pero la cámara le resta puntos — al menos por mis primeras impresiones.

Me parece que el balance de blancos no es muy bueno y a veces falla, en una misma toma, y puede mostrar blancos muy amarillos o muy azules. Además, los colores me parecen muy apagados y pálidos, como sin vida.

El teléfono me ha dejado bastantes buenas sensaciones, pero la cámara no está a la altura de esas sensaciones. Quizá una actualización de software pudiera ayudar en esto si es que es posible mejorarlo. Es muy grande la diferencia de resultados de fotografía entre el Edge y Edge Plus, aunque siento que no debería de ser así.

Motorola Edge: Primeras impresiones

El Motorola Edge es un muy buen teléfono que da un golpe en la mesa de los gama alta que no cuestan mucho. Con un precio de 15,999 pesos (unos US$720), ofrece un muy buen diseño, Android puro, una pantalla de alta resolución y desempeño esperado en la industria.

Todavía falta por comparar el Edge, tanto en aspecto, funciones y desempeño, con su hermano y con otros rivales, pero sin duda este nuevo teléfono de Motorola pinta para ser una gran opción entre las personas que buscan buen valor por su dinero.