El Motorola Edge Plus es el primer celular de Motorola para la gama alta en mucho tiempo y uno que, además, incluye conectividad a redes 5G. Este teléfono llega al mercado para competir con teléfonos como el Galaxy S20 Plus y el OnePlus 8 Pro, así que le hemos realizado todas las pruebas posibles para entender en perspectiva si es el digno oponente que estábamos esperando de este fabricante.

Motorola Edge Plus $1,000 en Motorola CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Diseño atractivo

Buena duración de batería

Puerto para audífonos

Capacidad de procesamiento

Almacenamiento interno

Cámara con buenos atributos Lo que no nos gusta Sin resistencia al agua

No permite expandir almacenamiento

Su cámara gran angular desmejora el color de las fotos

Este nuevo celular supera en características a la saga Moto Z, Moto G y Moto One, aunque sin duda cada uno de los celulares que pertenecen a esos segmentos tenía características destacables que no necesariamente encontrarás en el Motorola Edge Plus —como la cámara de acción del Motorola One Action o el panel flexible del Moto Razr.

También debes saber que el Motorola Edge Plus tiene un hermano menor llamado Motorola Edge que tiene el mismo tamaño de pantalla pero algunas prestaciones inferiores.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing Motorola Edge Plus: ¡qué cajota!

Precio y disponibilidad

El Motorola Edge Plus tiene un precio de US$999 y estará disponible en Estados Unidos a través de la red de Verizon a partir del 14 de mayo. La compañía también lo venderá en otros países que aún no ha especificado.

Características Motorola Edge Plus

Pantalla: 6.7 pulgadas, OLED, 90Hz, bordes "edge", 21:9

Sistema operativo: Android 10

Procesador: Snapdragon 865

Almacenamiento: 256GB, sin expansión microSD

RAM: 12GB

Batería: 5,000mAh. Carga rápida de 18 vatios, inalámbrica de 15 vatios y carga reversible de 5 vatios

Cámara principal: 108 megapixeles f/1.8; 16 megapixeles f/2.2 gran angular 117 grados y macro; 8 megapixeles telefoto, zoom óptico 3X, Tiempo de Vuelo. Grabación a 6K

Cámara frontal: 25 megapixeles f/2.0

Conectividad: 5G, LTE, conector de audífonos, Bluetooth 5.1, WiFi 802.11, GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, USB Tipo C, NFC

Resistencia a salpicaduras

Lector de huellas en pantalla

Peso: 203 gramos

Diseño y componentes

El Motorola Edge Plus es un celular bonito y alargado de buenas a primera. Su pantalla grande de 6.7 pulgadas tiene laterales con un ángulo de 90 grados, que permiten agregar funciones en el llamado borde infinito y que hace que, a simple vista, parezca que el teléfono no tiene biseles.

Su panel frontal tiene tecnología OLED, tasa de actualización de 90Hz o 60Hz según desees (de forma predeterminada viene la de 90Hz) y aspecto de 21:9, ideal para ver contenidos multimedia, aunque se siente un tanto larguirucho y estrecho cuando lo tienes en la mano, una sensación que no es mala, pero sí diferente.

El panel también alberga una pequeña cámara en el borde superior izquierdo y el sensor de huellas en pantalla se ubica en la parte inferior, en una zona que me resultó bastante cómoda de alcanzar en todo momento.

Sarah Tew/CNET

Este celular mantiene en la parte superior el puerto para audífonos, en la inferior tiene puerto USB Tipo C para su carga y también tiene una doble bocina estéreo que se escucha bastante bien.

El diseño de sus laterales tiene una forma un tanto afilada y para ser sinceros, me da miedo dejarlo caer y que justo se parta la pantalla o el panel, ya que no parece que el diseño proteja en ningún caso los bordes, tal vez estoy equivocado, pero no me atrevido a dejarlo caer para poder confirmarlo.

El Motorola Edge Plus solo tiene una ranura para la NanoSIM, así que olvídate de ampliar el almacenamiento mediante microSD. Mantiene en el lateral derecho el botón de encendido y los de subir y bajar el volumen y en la parte de atrás una carcasa de vidrio da vida y estilo al celular.

Algo que te va a gustar saber es que este teléfono no es un imán de huellas. No se ensucia con tanta facilidad, y además su diseño basado en las propiedades del humo nos da un acabado con un color más brillante en el centro y más oscuro hacia el exterior. Este teléfono viene en colores azul y rojo.

Los tres lentes principales de la cámara sobresalen bastante, y a su lado se ubican el telefoto y el flash.

César Salza / CNET

Pantalla infinita

El Motorola Edge Plus estrenan una pantalla infinita con visibilidad de 90 grados en los dos lados del panel. Motorola me explicó que el objetivo era poder ofrecer más contenido en la misma y hacer que la curvatura diera una mejor impresión al aspecto de visualización de 21:9.

Es cierto que ser tan estrecho le hace sencillo de tener en la mano, y que los colores se ven muy bien, sin embargo la pantalla infinita no me sorprendió tanto, porque es algo que en el pasado vimos en el Galaxy S7 Edge, por ejemplo.

Sin embargo, los colores del panel para ver películas o videos de YouTube gracias a su certificación HDR10+ le hacen muy interesante. A esto debemos sumar los 90Hz. No voy a mentir; no es tan fácil ver realmente la diferencia con el tradicional 60Hz, pero si pude notar que las imágenes cuando navegaba en un sitio Web por ejemplo, llegaban de manera más limpia y precisa, y jugando también te darás cuenta de que de manera natural el juego se siente más fluido.

Patrick Holland/CNET

La pantalla Edge es interesante aunque no me pareció algo súper novedoso o que no hayamos visto antes, ya que ofrece simplemente funciones básicas mediante un menú configurable en el que puedes colocar accesos directos. Además te deja acceder de manera sencilla a la barra de estatus de Android o para desplegar notificaciones, así como ir a aplicaciones recientes.

Ese menú de la pantalla infinita es útil sobre todo para usar el celular con una sola mano y utilizarlo como un acceso directo y eso debemos sumar que los bordes son capaces de mostrarnos notificaciones de colores. Así puedes habilitar un color para cada aplicación. Por ejemplo verde para WhatsApp y azul para Facebook, cuando está cargando te muestra el estatus de la batería.

Patrick Holland/CNET

Una función que sí apreciarán los videojugadores es la de habilitar en los bordes de la pantalla dos controles para jugar de manera más cómoda. Estos se configuran mediante el app MotoGame, incluida en el celular.

Por último, un detalle interesante que me gustó de la pantalla bloqueada del Motorola Edge Plus, es que te ofrece múltiples opciones de configuración, y aunque esté bloqueada puedes presionar los logos de las notificaciones para saber exactamente qué recibiste, o de quién era una llamada perdida, por ejemplo.

Algunas aplicaciones te permiten eliminar los bordes, y entonces encontrarás allí una fina línea negra. En mi uso regular no encontré que el teléfono activara la pantalla curva por error, algo positivo para un dispositivo como este.

Rendimiento

El Motorola Edge Plus tiene un procesador Snapdragon 865, que es el mismo de muchos de los celulares de la gama alta de los últimos meses, entre ellos el Galaxy S20 Plus. Este teléfono tiene además una memoria RAM de 12GB y almacenamiento de 256GB y no posee ranura para tarjeta microSD.

En mis pruebas el celular en todo momento se sintió bastante fluido tanto con los 60Hz como con la configuración de 90Hz. El equipo tiene Android 10 con una interfaz prácticamente pura, aunque Motorola incorpora un app que permite generar capaz de personalización, cambiando el diseño de tu celular a tu gusto.

En las pruebas de rendimiento, el Motorola Edge Plus no decepciona y está a la par de sus rivales más importantes del ecosistema Android.

Pruebas de rendimiento: Motorola Edge Plus 4,263 13,024 90,033 Galaxy S20 Plus (Snapdragon 865) 4,207 12,795 106,137 Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865) 4,210 12,928 93,719 OnePlus 8 Pro 4,208 13,030 81,480 LG V60 ThinQ 4,238 13,381 82,485 Pixel 4 XL 3,025 19,959 73,111 Sony Xperia 1 3,490 11,045 68,750 Huawei P40 Pro 3,887 12,584 88,137 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Este celular posee tecnología 5G que permite conectividad a través de las tecnologías mmWave y sub-6, por lo cual puede ser vendido de forma global ya que tiene una gran compatibilidad con las diversas operadoras implementando esta nueva generación de redes inalámbricas. La empresa no aclaró si habrá una versión solo LTE para América Latina, o si llegará la misma con 5G.

No pude probar la red 5G porque no tuve una conexión compatible durante mi tiempo de análisis.

Duración de la batería

La batería del Motorola Edge Plus es de 5,000mAh, superior a la del Galaxy S20 Plus y la misma del Galaxy S20 Ultra. En mis primeras pruebas de uso, utilizando el celular con la pantalla configurada a 90Hz, logré que la batería me durara dos días y un poco más, mientras que utilizando el celular configurado a 60Hz, logré que me durara dos días y medio.

Este teléfono tiene carga rápida de 18 vatios, inalámbrica de 15 vatios y carga reversible de 5 vatios. Realizaremos pruebas de laboratorio para contarte la duración de batería total y compararla con otros celulares.

Cámaras: una buena combinación de sensores

El Motorola Edge Plus posee cuatro cámaras con un sensor principal de 108 megapixeles y apertura de f/1.8, una gran angular de 16 megapixeles con apertura f/2.2, 117 grados y propiedades macro y 8 megapixeles telefoto con apertura de f/2.4 y zoom óptico 3X, así como un sensor de Tiempo de Vuelo.

César Salza / CNET en Español

Las fotografías en general tienen un buen color y se ven muy bonitas. Algo que debes saber es que la cámara principal no toma de manera directa fotografías de 108 megapixeles, sino que utiliza una tecnología que divide ese pixel más grande para generar fotografías de 27 megapixeles.

Las fotos de 108 megapixeles son consideradas de Alta Resolución, y para tomarlas deberás seleccionar la opción dentro del app de cámara.

La cámara principal ofrece colores brillantes y buen detalle en general, no solo en fotos de paisajes, sino que también en fotografías de objetos y personas. A mi parecer, cuando configuras las fotos para que sean de Alta Resolución, la cámara nos muestra aún mejor color, con imágenes que sí son más grandes y más pesadas al ser de 108 megapixeles.

César Salza / CNET en Español

Las fotos con el lente macro se ven muy bien, con una buena definición del fondo y del objeto principal. En esta flor, por ejemplo, puedes observar cada detalle, la iluminación es buena y el enfoque también.

César Salza / CNET en Español

Por otro lado, tenemos el sensor gran angular de 117 grados, con el cual no notamos mucha diferencia de cambio con respecto a una foto regular, aunque sí notamos una disminución en la calidad de los colores.

César Salza / CNET en Español

Los retratos con el lente telefoto se ven bien, y a diferencia del Galaxy S20 Plus solo tiene un tipo de bokeh.

César Salza / CNET en Español

Algo que tal vez no te encantará de este teléfono es que su cámara solo tiene zoom 3X, que funciona correctamente pero es un tanto limitada.

También tuve la oportunidad de probar el modo noche, que la verdad no me dejó impresionado porque en fotografías donde el objeto está más cerca el trabajo es un tanto pobre, aunque en planos generales mejora la iluminación de forma correcta.

La cámara frontal de 25 megapixeles por su cuenta me parece que hace fotos buenas sin demasiado sobresalto, tiene efecto belleza y tiene modo de noche, que es capaz de mejorar un poquito fotos oscuras que te tomes al salir con tus amigos, aunque tampoco hace milagros.

El teléfono de Motorola tiene la capacidad de grabar en 6K y en nuestras pruebas la calidad se sintió muy fluida, realista y con la posibilidad de capturar más detalles, y a eso debemos sumar el modo retrato, que funciona de manera regular, ya que en ocasiones pierde el fondo borroso del fondo y se vuelve un video normal. Mira el video que acompaña este análisis para ver más detalles.

Sarah Tew/CNET

El app Moto

Motorola incluye el app Moto en sus celulares y en este caso el Motorola Edge Plus la integra para poder ejecutar algunas novedades. Por ejemplo, Moto Actions te da acceso directo a configurar detalles como el uso de tres dedos en la pantalla o captura rápida.

Desde aquí también puedes configurar opciones de la pantalla como encender las luces de la parte curva con las alertas y además puedes acceder a Moto Gametime, una herramienta que durante tus partidas de videojuegos te da acceso rápido al control de notificaciones, capturas de pantallas. y permite habilitar los controles superiores para habilitarlos como mandos para el título que estés disfrutando, como si se tratara de un control remoto.

Conclusiones

El Motorola Edge Plus es un teléfono elegante que, sin duda, llama la atención. Su capacidad de procesamiento es buena y compite bien contra sus principales rivales; su batería tuvo un buen rendimiento en mis primeras pruebas y a muchos usuarios les encantará el hecho de que tiene una entrada tradicional para audífonos.

Sin embargo, este teléfono tiene un precio elevado considerando que no ofrece resistencia al agua (solo a salpicaduras) y tampoco tiene una ranura para microSD, dos detalles que le hacen estar ligeramente por detrás de los celulares de Samsung.

La cámara del Motorola Edge Plus hace buenas fotos regulares, excelentes fotos macro y buenas fotos telefoto, su zoom óptico 3x y puedes hacer hasta 10x de Zoom digital, algo que le deja por debajo de la competencia. Su lente gran angular cambia un poco el color de la imagen original, lo que no me dejó encantado.

Tras probar el celular, tengo que decir que es un regreso fuerte de Motorola a la gama alta, aunque existen muchas opciones Android con mucha potencia. El LG V60 ThinQ es una muy buena opción a un precio competitivo aunque con una pantalla inferior, y el OnePlus 8 Pro por un buen precio puede resultar interesante.

Motorola Edge Plus vs. Galaxy S20 Plus

En la comparativa entre el Motorola Edge Plus vs. el Galaxy S20 Plus, el Moto gana en batería y por poseer puerto para audífonos, pero el celular de Samsung tiene una mejor resolución en pantalla, mejor carga rápida y resistencia al agua completa. Eso sí el Galaxy S20 Plus de 128GB cuesta US$1,199 y el Motorola Edge Plus en su única versión de 256GB vale US$999.