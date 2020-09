Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Moto G8 Power Lite es un teléfono que le a gustar a las personas que no quieren gastar mucho y quieren un celular con lo básico.

7.7 Moto G8 Power Lite Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Un diseño atractivo

Batería de larga duración

Rendimiento apropiado

Precio atractivo Lo que no nos gusta Tiene Android 9

No cuenta con carga rápida

Las fotos pueden verse apagadas

microUSB

No tiene NFC

El teléfono de Motorola es relativamente nuevo, pero su familia, la serie G8, está entre nosotros desde finales del año pasado. Motorola ha lanzado poco a poco cada uno de sus integrantes y ya hemos visto a los más llamativos, como el Moto G8 Plus o el Moto G8 Power, pero también teléfonos más austeros como el Moto G8 Power Lite. Este último es el celular de entrada de la serie.

A pesar de ser un teléfono básico, el G8 Power Lite tiene bastante por ofrecer, sobre todo en diseño, experiencia del sistema y en cuanto a su precio. Veamos de qué está hecho este celular:

Moto G8 Power Lite: Características importantes

Pantalla de 6.5 pulgadas (LCD)

Resolución 1,600x720

Android 9.0

Procesador MediaTek Helio P35 (ocho núcleos: 4x2.3GHz y 4x1.8GHz)

64GB de almacenamiento (entrada para microSD)

4GB de RAM

Cámara triple: 16 megapixeles + 2 megapixeles + 2 megapixeles

Cámara frontal: 8 megapixeles

Puerto de audífonos

Bluetooth 4.2

MicroUSB

Batería de 5,000mAh (carga 10W)

Precio: US$119/3,999 pesos

Un diseño para novatos

El Moto G8 Power Lite es un teléfono llamativo con colores disponibles en dos variantes de azul, construido de plástico y con una pantalla de delgados biseles pero no tanto como los gama alta. Este diseño lo hace ideal para personas que buscan su primer teléfono o que necesitan una actualización tras tener un teléfono de gama media o baja por tres años o más.

El celular no va a ganar ningún premio por su diseño, pero se trata de un teléfono funcional. Eso es lo que las personas con un presupuesto que no supere los US$150 van a estar buscando. Los usuarios que están en ese mercado no quieren una cámara que impacte y tampoco el procesador más rápido. Solo un dispositivo funcional, y listo.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Con un cuerpo de plástico, el teléfono teóricamente puede tener más duración y resistencia que si fuera hecho de vidrio -- como la mayoría de teléfonos de gama alta y uno que otro en la gama media. Es posible que siendo de plástico, también sea más resistente a las rayaduras que pueden suceder cuando lo metes dentro de un bolsillo o bolso.

Siin embargo, el diseño de este teléfono está bastante bien. La versión que nos llegó en azul ártico tiene un efecto tornasol que lo muestra en un tono azul claro y un tono azul más oscuro en otra parte de su espalda. La tonalidad le da un aspecto juvenil y una apariencia de frescura que lo hace resaltar de inmediato, algo que me gustó bastante.

El teléfono se siente bastante bien en la mano con su tamaño de 6.5 pulgadas. El teléfono no se siente nada grande y es cómodo de usar con una sola mano. Tiene un peso de 200 gramos, que se me hace algo pesado para su gama, pero que al final se puede excusar por el tamaño de la batería (5,000mAh) y una pantalla de buen tamaño para consumir contenido y jugar.

El rendimiento y batería ofrecen lo justo

El Moto G8 Power Lite es un teléfono de entrada, así que su desempeño va de la mano.

Pruebas de rendimiento Moto G8 Power Lite 921 3987 12223 Huawei Y6P 762 3603 11442 Moto G Fast 1500 5104 24882 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (Unlimited) Nota: Barras más largas significan mejor desempeño.

En este teléfono encontramos 4GB de RAM y procesador MediaTek Helo P35, que en nuestras pruebas de rendimiento dieron resultados aceptables. En el uso cotidiano también funciona bien para las actividades regulares como enviar mensajes por WhatsApp, revisar redes sociales y jugar títulos casuales sin nada que exija mucho procesamiento.

Pruebas de batería

Duración de batería (horas y minutos) Capacidad Moto G8 Power Lite 26:10 5,000mAh Moto G Fast 15:18 4,000mAh Huawei Y6P 20:00 5,000mAh Moto G8 31:25 4,000mAh

La batería ofrece también lo necesario para rendirte entre un día, y día y medio. Con 5,000mAh y procesador que no demanda mucho del celular, el teléfono con un uso regular puede fácilmente llegar a los dos días de duración con una sola carga. Se extraña la carga rápida, pero su cargador incluido de 10W es suficiente para cargarlo por la noche.

Me gusta que Motorola no haga muchas modificaciones al sistema operativo y por ende éste se sienta fluido a pesar de su rendimiento ajustado. Puedes esperar que el teléfono te rinda lo necesario para las tareas cotidianas; no te recomiendo que intentes hacer tareas muy demandantes.

En fotografía da buenos resultados

Agrandar Imagen Òscar Gutiérrez/CNET

Las cámaras de los teléfonos, sean de gama media o gama baja, normalmente dan buenos resultados siempre y cuando haya buena iluminación — natural o artificial. La regla no parece fallar con el Moto G8 Power Lite que ofrece un buen desempeño en fotografía, aunque con resultados que casi siempre veo en los teléfonos de Motorola: imágenes un tanto deslavadas y que resaltan poco.

Agrandar Imagen Òscar Gutiérrez/CNET

Los colores en las imágenes suelen verse pálidos, sin vida, aunque ofrece detalles aceptables. El manejo del rango dinámico (HDR) tampoco es muy bueno, y a la hora de tomar fotografías con desenfoque el teléfono suele tener algunos problemas para identificar al sujeto, y en ocasiones el objeto sale borroso y el fondo sale enfocado.

Agrandar Imagen Òscar Gutiérrez/CNET

En general, la cámara del G8 Power Lite es suficiente para personas que buscan lo básico y algo funcional. No te dará los mejores resultados en fotografía, pero es aceptable si solo vas a tomar fotos básicas y no quieras deslumbrar a tus seguidores en Instagram.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Moto G8 Power Lite vs Huawei Y6P

El G8 Power Lite compite contra el Y6P de Huawei al tener especificaciones similares. Sin embargo, el teléfono de Motorola parece estar mejor posicionado por tener una pantalla de mayor tamaño (6.3 vs 6.5 pulgadas) aunque una resolución idéntica. A pesar de ser más pesado, el G8 Power Lite tuvo una mejor duración de batería y ofrece más RAM que la versión básica del Y6P.

Me parece que el Power Lite es una mejor opción desde donde lo veas. En casi todas las especificaciones es mejor o igual y su precio es mejor con una diferencia de unos US$70 entre uno y otro. Además, es posible que ambos los encuentres en promociones con descuento, así que seguramente sus precios serán inferiores pero con el Power Lite manteniéndose como el más asequible.

Moto G8 Power Lite vs Moto G Fast

Motorola, fiel a su costumbre, sigue lanzando teléfonos como si no hubiera un mañana, solo que no todos están disponibles para todos los mercados. Un teléfono similar al G8 Power Lite es el Moto G Fast que la empresa de alas de murciélago ofrece en Estados Unidos. Los teléfonos son similares y compiten en la gama, pero cada uno destaca por un aspecto en específico.

El Moto G Fast es US$80 más caro, pero ofrece un procesador Snapdragon 665 que tiene mejores resultados en pruebas de rendimiento, cuenta con Android 10 y sus cámaras, tanto frontal como trasera, tienen las mismas características con el G8 Power Lite. Este último destaca por ofrecer 64GB de almacenamiento (frente a los 32GB del Fast), ser más barato y tener una batería de mejor duración.

Si lo que quieres es un procesador más potente aunque gastes más, ve por el Moto G Fast. Pero si te convence el desempeño con el Mediatek, el G8 Power Lite hará un buen trabajo ahorrándote casi US$100.

Moto G8 Power Lite vs Moto G8

El Power Lite es hermano menor del G8, pero ambos pueden ser una buena opción para ser tu nuevo teléfono.

El Moto G8, de entrada, es más caro que el G8 Power Lite, pero tampoco tanto — apenas una diferencia de unos 500 pesos o alrededor de US$23. Pero con esa diferencia, el G8 te ofrece una pantalla de mejor resolución y más pixeles por pulgada, la cámara pasa a ser de cuatro lentes, su procesador es definitivamente más rápido y aunque tienen la misma capacidad de batería, el G8 dio mejores resultados en nuestras pruebas.

La razón para optar por el G8 Power Lite o el G8 es si quieres gastar esa diferencia de precio entre uno y otro sabiendo que el G8 es mejor que el Power Lite sin gastar mucho más.

Conclusión: Moto G8 Power Lite

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Si buscas tu primer teléfono (o el de alguien de tu familia) y no quieres gastar mucho, el Moto G8 Power Lite es una excelente opción. Tiene un buen diseño y especificaciones técnicas que valen por lo que estás pagando. Esos 3,999 pesos (o unos US$120) te compran un teléfono funcional, con prestaciones básicas, pero con lo necesario para hacer el trabajo.

Sus rivales más próximos destacan en algunos puntos, pero el G8 Power Lite parece tener un equilibrio correcto entre lo que cuesta y lo que ofrece. Si el presupuesto es un poco más flexible, quizá pagar un poco más por el Moto G8 sea una buena idea para obtener un teléfono con mejor desempeño.