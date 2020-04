Motorola tiene muchísimos teléfonos en la gama media que no necesariamente pertenecen a la familia Moto G. Pero te haré la tarea fácil, si buscas un teléfono Motorola sin sacrificar tus ahorros, el Moto G8 Power es el teléfono a comprar.

8.3 Moto G8 Power Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Excelente batería

Android 10 casi sin modificaciones

Sonido estéreo

Cuatro cámaras muy funcionales

Muy buen balance con su precio Lo que no nos gusta No tiene resistencia al agua.

No tiene NFC.

No tiene carga inalámbrica.

No tiene modo noche en cámara.

El teléfono está bien equipado, que a grandes rasgos me parece mucho más interesante que incluso el Moto G8 Plus (el modelo más caro de esta serie), mejor balanceado que un Motorola One de 2019 y una gran oferta que va a defender el terreno de Motorola en la gama media frente a marcas chinoa como Xiaomi, Oppo o Huawei.

Moto G8 Power: Características importantes

Pantalla de 6.4 pulgadas

2,300x1,080

399 ppp de densidad de pixeles

Android 10 (casi puro con apps de Moto)

Snapdragon 665

4GB de RAM

64GB de almacenamiento

Soporte de hasta 512GB por microSD

Cámara cuádruple en la parte trasera: lente principal de 16 megapixeles

El lente gran angular ya funciona para fotografías amplias

Cámara frontal de 16 megapixeles

Batería de 5,000mAh

Lector de huellas en la parte trasera

Cámara frontal integrada en la pantalla y de menor tamaño que otros Moto

156x75.8x9.6mm



Peso: 197g

Moto G8 Power: Precio y disponibilidad

El Moto G8 Power ya está a la venta desde abril en México por 5,499 pesos. En Estados Unidos se vende una versión similar aunque con características inferiores llamado Moto G Power con un precio de US$250.

Un diseño que va mostrando mejoras

Motorola sorprendió al mundo lanzando el Moto G8 Plus en diciembre pasado, mismo año en el que la empresa anunció los Moto G7, incluyendo el Moto G7 Plus que gustó bastante en la Redacción de CNET en Español. La estrategia de lanzar dos Moto G en un mismo año no parecía acorde a lo que Motorola acostumbra a hacer, y los cambios estratégicos quedaron plasmados en el Moto G8 Plus: un teléfono que no tenía algo que lo distinguiera, que parecía un lanzamiento apresurado y que dejaba muchas cosas que desear.

A diferencia del , el Moto G8 Power se siente como un teléfono mejor pensado y planeado; en el que el equipo de Motorola eligió los aspectos a mejorar de forma detallada y seleccionó todos sus componentes bajo una lupa, comenzando por el diseño.

El diseño del Moto G8 Power sí se siente como una evolución, a diferencia del Moto G8 Plus que, tristemente, se sentía como un teléfono aburrido. El Power destaca por su pantalla de 6.4 pulgadas, con un buen tamaño para la mayoría de usuarios y que es cómodo de sostener. El Power también ofrece una característica que eché de menos en el Plus: la cámara integrada en la pantalla.

Creo que si la lengüeta o ceja no tiene alguna razón de ser (como el del reconocimiento facial 3D), los fabricantes deben optar por integrar la cámara en la pantalla. Además, optar por una cámara frontal sencilla y sin reconocimiento facial también es más barato.

Motorola falló en ese tema con el Plus, pero acertó en el Power, colocando la cámara en la pantalla y, además, reduciendo el tamaño del corte en pantalla con respecto a los Motorola One de 2019, como el Vision o Action.

Pero la cámara frontal no es lo único bien hecho en el diseño del Power. Estamos hablando de un teléfono que al girarlo y ver su espalda, encontramos una potente cámara de cuatro lentes y que demuestra que Motorola está escuchando a los consumidores. Una de mis principales quejas en el Action era que su cámara, si bien era útil y muy buena para grabar videos, no permitía tomar fotos en formato gran angular. El Power retoma este tipo de lente gran angular y ahora sí permitiendo que se puedan tomar fotos en este formato amplio.

El lector de huellas, ubicado en la parte trasera, vuelve a disfrazarse de logo de la empresa para tener un diseño limpio y atractivo. El Moto G8 Power ostenta un puerto USB-C, puerto de audífonos y una ranura para la bandeja de tarjeta SIM y microSD. El teléfono está envuelto en un cuerpo estilizado, bastante bonito en sus dos tonos disponibles (aunque yo recomiendo el color aguamarina porque tiene unas variantes bonitas de azul).

El Moto G8 Power es, sin duda, un teléfono mucho más vistoso que el aburrido Moto G8 Plus y tiene un diseño que Motorola debió adoptar desde antes. Hablando por diseño únicamente, el Power tiene pinta de tener el cuerpo que el Plus debió vestir y por ello me gusta más.

Un teléfono bien equipado para competir contra todos

Me gusta que las fabricantes se preocupen por los detalles y Motorola con el Power lo ha hecho bien.

El Moto G8 Power cuenta con sonido estéreo Dolby con bocinas en la parte superior e inferior del teléfono. Esto hace que el celular suene bien y suene fuerte. Pocos teléfonos en el mercado se preocupan por este rubro de sonido y es bueno que Motorola coloque la certificación Dolby (que se puede activar o desactivar a placer) para mejorar la experiencia de consumo de contenido.

Y siguiendo con el tema de consumo, el Moto G8 Power cuenta con una pantalla FHD+ (2,300x1,080), asegurando una grata experiencia de visualización. He visto en últimos meses la llegada de teléfonos interesantes, pero que simplemente me defraudan al ver que su pantalla no es de alta calidad. Otro aspecto que se puede mencionar como un valor agregado es que la cámara trasera puede grabar video en formato macro y tiene cierta estabilización, ayudando a tomar imágenes tan cercanas y difíciles.

En la caja, Motorola no coloca audífonos (como ya casi ninguna otra fabricante) pero sí pone una funda que no es la más útil pero que permitirá ahorrar en la compra de una funda y al mismo tiempo promete protección. En la caja también encontramos el cargador Turbo Power (18W).

Pero algo que me gusta y que considero el sello de Motorola, también está presente en el Power. Al tiempo que la empresa hace casi ninguna modificación a Android, respeta el espacio interno y no coloca bloatware, encontramos las acciones Moto, un puñado de acciones interesantes como el giro para activar la cámara, agitar para encender la lámpara, tomar una captura de pantalla con tres dedos, girar para no interrumpir, entre otras. Estas Moto Actions son de mucha utilidad y una gran adición a una experiencia que sigue siendo casi pura.

Un desempeño que no podía fallar

Motorola me parece que se puso un poco conservadora a la hora de elegir algunos aspectos de la ficha técnica, en especial de la memoria RAM. Motorola pudo hacer un teléfono mil veces mejor colocando el procesador presente, el Snapdragon 665, pero agregando 6GB de RAM. El teléfono se quedó con 4GB.

Entiendo que Motorola, teniendo esta oportunidad, decidió no hacerlo para no afectar el precio y para no dejar en evidencia al Moto G8 Plus. Pero creo que 6GB en RAM hubiera sido una cantidad suficiente como para asegurar que el teléfono dure por más tiempo y también para competir mejor.

Sin embargo, con su Snapdragon 665 y los 4GB en RAM el Moto G8 Power se comporta como lo que es: un teléfono con todo el poder.

Toda actividad que quise hacer durante las dos semanas de uso se ejecutó como hubiera deseado. El teléfono se siente fluido, capaz y con el poder de ejecutar los juegos y aplicaciones que yo desee. Durante la configuración inicial, que corresponde a una enorme demanda de poder de procesamiento por la descarga de al menos 30 aplicaciones de mi uso regular, la configuración de mis cuentas y personalización del teléfono, el Power se mostró listo para todas las tareas. La ejecución en la cámara, desde tomar fotos sencillas hasta usar cualquier otro tipo de captura, también es muy fluida.

El Power en ningún momento se sintió lento o tardado en responder durante mi uso cotidiano, que resulta ser bastante pesado ya que uso aplicaciones desde las más básicas como Instagram, WhatsApp o Twitter, pero también con juegos de mucha demanda como Call of Duty: Mobile o al usar dos aplicaciones al mismo tiempo con la pantalla dividida. Este teléfono le da la razón a su apellido.

Pruebas de desempeño Moto G8 Power 25004 1497 5367 Moto G8 Plus 23509 1535 5683 Xiaomi Mi 9T 37466 6860 2526 Motorola One Vision 24372 5496 1604 Oppo A9 (2020) 33700 7600 2482 Xiaomi Redmi Note 8 24275 5673 1497 Leyenda: 3D Mark Ice Storm (Unlimited) Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) Nota: Notas más largas representan mayor desempeño.

La batería es demoledora

Todas las fabricantes prometen la mejor duración de batería o entre dos y tres días de duración. Pero en realidad muy pocas lo consiguen, algo contrario al Moto G8 Power que, con su batería de 5,000mAh, me llegó a durar hasta tres días con una sola carga de batería.

El Moto G8 Power tiene suficiente poder como para rendir, por lo menos, dos días de un uso cotidiano y hasta tres si el uso es más conservador. En las pruebas de batería de CNET en Español, el Moto G8 Power arrasó con sus competidores, consiguiendo 35 horas y 49 minutos en promedio.

Pruebas de batería Teléfono Capacidad de batería Duración (horas y minutos) Moto G8 Power 5,000mAh 35:49 Moto G8 Plus 4,000mAh 26:50 Xiaomi Mi 9T 4,000mAh 22:30 Motorola One Vision 3,500mAh 19:31 Oppo A9 (2020) 5,000mAh 19:52 Xiaomi Redmi Note 8 4,000mAh 22:25

La cámara es buena y está repleta de funciones

Cámara trasera:

Lente principal de 16 megapixeles, apertura de ƒ/1.7

Lente telefoto de 8 megapixeles, apertura ƒ/2.2

Lente gran angular de 8 megapixeles, apertura ƒ/2.2

Lente macro de 2 megapixeles, apertura ƒ/2.2

Cámara frontal:

Lente de de 16 megapixeles, apertura ƒ/2.0

La cámara en el Power tiene más lentes que el Plus, pero no por ello es mejor. El Power cuenta con cuatro lentes y el gran angular permite tomar fotos, pero el lente principal en el Plus es de 48 megapixeles. Sin embargo, los resultados no son totalmente superiores en el Plus sobre el Power.

El Moto G8 Power consigue tomar fotos bastante respetables, con colores muy bien balanceados que se notan naturales y con apenas algo de retoque por software de Motorola, dejando una foto natural para que el usuario pueda mejorarla a placer desde su aplicación favorita.

Me gustan los resultados de la cámara en cualquiera de los modos disponibles, desde el tradicional hasta las opciones de retrato que ahora toma mejores imágenes cuando se trata de objetos. Las fotografías en modo retrato también quedan mejor, incluso la de objetos. Las fotos macro, o de objetos muy cercanos, también quedan con muy buenos resultados. La cámara gran angular también toma buenas imágenes muy aceptables.

Quizá el único problema que encuentro en la cámara del Power es que no tiene un modo noche para tomar mejores fotografías en escenarios de poca luz, de noche o cuando así se requiera. Esto hace que las fotografías en interiores o de noche pueden no resultar tan buenas como sucedería con este modo que sí está presente en un montón de teléfonos rivales.

Moto G8 Power vs. Moto G8 Plus

El Moto G8 Power, como ya dije en varias ocasiones, se me hace un teléfono mejor balanceado que el Plus. No solo tiene un diseño más interesante y vistoso, sino que ofrece algunos cambios como una mejor batería y Android 10 ya desde que sale de la caja.

El Power, además, es más barato, lo que lo convierte en una mejor opción de compra si se quiere ahorrar algo de dinero y sin echar de menos cualquier aspecto del Plus.

El Plus quizá sea mejor en el tema de cámara trasera y frontal, pero la diferencia no es enrome. Más allá de esto, el Power me parece que iguala o vence al Plus. Además, el Moto G8 Power, con un precio de 5,499 pesos, es una mejor compra que el Power que llegó al mercado superando los 7,000 pesos pero que ahora fácilmente se encuentra en .

Moto G8 Power vs. Moto G8

Dos teléfonos de Motorola un tanto parecidos, pero en el que sin duda el Moto G8 Power parece ser una mejor opción. El Power tiene la pantalla FHD+, mejor densidad de pixeles, una cámara trasera con un lente más y una cámara frontal de más pixeles. También tiene una batería más grande y de mayor duración.

El Power ofrece más en aspectos notables y la diferencia de precio de 800 pesos (unos US$32) es mínima como para no optar por el Power.

El Moto G8 no es que sea un mal teléfono, pero con una diferencia de precio tan pequeña entre este y el G8 Power, no hay muchos motivos para decidir no pagar los 800 pesos extra por el Moto G8 Power. Si se opta por ahorrarse ese dinero, igual te estás llevando un buen teléfono aunque quizá extrañes la batería de más duración, la pantalla FHD+, el cuarto lente y la cámara frontal de 16 megapixeles (el G8 tiene 8 megapixeles al frente).

Moto G8 Power vs. Xiaomi Mi 9T

Esta comparativa es un tanto complicada, pues el Xiaomi vence en bastantes aspectos como la pantalla OLED, un lector de huellas en pantalla, 6GB en RAM, un procesador más rápido (Snapdragon 730) y una cámara que es triple pero con su lente principal de 48 megapixeles.

El Xiaomi Mi 9T es una gran opción por su precio que ronda los US$300, pero si no lo consigues en tu país de forma oficial, el Power es una excelente opción. Las razones para preferir el Power radican en el combo de pantalla FHD+ y sonido estéreo, batería de muchísima duración, cámara de cuatro lentes (contrario a los tres lentes en el 9T) y la experiencia más limpia de Android 10.

Moto G8 Power vs. Oppo A9

El Moto G8 Power y el Oppo A9 son contemporáneos del 2020, pero el Moto G8 Power se planta como una mejor opción. El diseño, si bien es subjetivo, me parece mejor en el Power. Tenemos cuatro cámaras en ambos celulares y el A9 tiene la principal de 49 megapixeles, frente a los 16 megapixeles del Moto, además del doble de almacenamiento base. Sin embargo, el Power resalta en la pantalla FHD+ y sonido estéreo, Android 10 y casi ninguna modificación, y su batería de mayor tamaño y duración.

El precio en ambos casos es de alrededor de US$250 o US$300 en el caso del Oppo, pero yo recomendaría el celular de Motorola por tener Android 10, más batería, un desempeño muy similar, posible acceso más rápido a próximas versiones de Android y una pantalla FHD+ con sonido estéreo.

Moto G8 Power: Conclusión

El Moto G8 Power es un gran teléfono, que fusiona muy buenas especificaciones con una excelente batería a un gran precio que difícilmente se podrá superar. El Moto G8 Power por ningún lado es perfecto, pero lo veo como un teléfono impecable para su gama media y que porta el apellido G con orgullo, como uno de los estandartes de esta familia.

El Moto G8 Power no es el teléfono perfecto para la gama media, pues otros teléfonos como el Xiaomi Mi 9T ya ofrecen pantalla OLED o el iPhone SE 2020 un procesador mucho más potente. Sin embargo, el Mi 9T no se consigue de forma oficial en México y el iPhone SE ejecuta iOS, un punto desfavorable para los amantes de Android.

El teléfono cumple en batería, cumple con las prestaciones básicas, tiene una cámara funcional y que ofrece buenos resultados, y el desempeño es todo lo que el usuario promedio puede desear. Si estás buscando un teléfono confiable que no cueste mucho, el Moto G8 Power es el indicado.