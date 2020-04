Motorola quiere adentrarse en el mundo de los dispositivos con stylus con el Moto G Stylus, uno de los pocos celulares en el mercado con un precio económico y que incluye un lápiz óptico. El otro teléfono popular con un dispositivo de entrada es el Galaxy Note 10, aunque ese celular tiene un precio bastante alto en todas sus modalidades.

8.1 Moto G Stylus $300 en Motorola CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta El stylus agrega una novedad diferenciadora

Su cámara de acción te permite hacer videos más estables

Diseño es elegante

Doble bocina con sonido envolvente

Posee puerto para audífonos Lo que no nos gusta Su cámara gran angular no hace fotos gran angulares

No posee NFC

Su batería se queda por detrás de la competencia

La gran diferencia entre el teléfono de Motorola con el Note 10, es que el teléfono de Samsung ofrece conectividad Bluetooth; un botón para ejecutar acciones; una aplicación y una comunidad de desarrollo detrás del S Pen.

El stylus del Moto G Stylus es más bien un sencillo método de entrada de texto para tu celular. ¿Vale la pena comprarlo para convertir tu teléfono en un bloc de notas digital para Android? Te tengo la respuesta, y voy a contártela paso a paso.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing Moto G Stylus y Moto G Power

Características Moto G Stylus

Pantalla: 6.4 pulgadas, 1,080x2,160 pixeles

Procesador: Snapdragon 664

Sistema operativo: Android 10

Almacenamiento: 128GB, ampliables mediante microSD hasta 512GB

Cámara principal: 48 megapixeles f/1.7; 2 megapixeles f/2.2 macro; 16 megapixeles f/2.2 gran angular de 117 grados con cámara de acción solo para video; Tiempo de Vuelo

Cámara frontal: 16 megapixeles f/2.0

Batería: 4,000mAh, carga rápida de 10 vatios

Stylus

Conectividad: Bluetooth 5.0, LTE, NanoSIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi, GPS, AGPS; LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB Tipo C

Audio: Bocinas doble estéreo de Dolby

Sensor de huella en la parte trasera

No posee NFC

Solo posee resistencia a salpicaduras

Precio y disponibilidad

El Moto G Stylus tiene un precio de US$299 y está disponible a partir del 16 de abril en Best Buy, B&H Photo, Walmart y Amazon.com. En Estados Unidos será vendido más adelante por Verizon, Metro by T-Mobile, Google Fi, Ting y Republic Wireless.

Diseño

El Moto G Stylus tiene un diseño plástico en color azul con visos en negro que le hacen lucir muy elegante, y sus cámaras apostadas en el lateral trasero también hacen que el dispositivo se sienta sencillo pero bonito. El sensor de huellas pasa desapercibido, ya que está colocado en el mismo lugar que el logotipo de Motorola.

En la parte frontal el teléfono tiene biseles pequeños y la cámara se ubica en la parte superior izquierda. El conector de audífonos y el puerto USB Tipo C se encuentran en la parte inferior, y en la esquina inferior derecha se encuentra oculto el stylus, que puedes sacar simplemente halándolo de manera sencilla.

César Salza / CNET

Moto G Stylus: ¿el cambio que necesitabas?

El Moto G Stylus no es solamente uno de los primeros celulares de Motorola con un lápiz para tomar notas, sino que también es de los pocos Android económicos del que tengamos conocimiento que posee este accesorio

Lo primero que debes saber es que este Stylus no tiene capacidad Bluetooth, simplemente es un instrumento para poder escribir en tu celular. Cuando sacas el lápiz y la pantalla está bloqueada, se activa automáticamente el app Moto Note, en donde puedes hacer notas con tres lápices diferentes.

César Salza / CNET

Adicionalmente, cuando el stylus está fuera del celular, tienes una barra lateral con opciones y acceso directo a Moto Note, Google Keep y a capturas de pantalla.

El app Moto Note es bueno para notas rápidas, al igual que Google Keep, aunque mi experiencia fue regular con ambas porque estas aplicaciones no detectan la presión de tu mano para evitar hacer escritura fantasma, por lo cual sin darte cuenta puedes escribir o hacer marquitas incómodas en tu hoja de notas.

Existen un montón de aplicaciones en la Google Play Store que puedes probar para darle rienda suelta al stylus. Una de las fundamentales es el Teclado de escritura manual de Google, que habilita tu escritura en cualquier aplicación, convirtiéndola en texto digital como este que estás leyendo al instante (puedes ver más de esta función en el video).

Sarah Tew/CNET

Si siempre habías querido tener un dispositivo con un lapicito, te gustará saber que hay aplicaciones para colorear, juegos, y algunos apps de libretas, aunque siendo honestos todos ellos me parecieron bastante antiguos, ya que no hay un ecosistema de dispositivos que usen estas apps.

Además, intenté utilizar PenUp, el app de Samsung para su S Pen, y fue incapaz de detectar el stylus del Moto G Stylus, ya que parece estar hecha únicamente para funcionar con el S Pen. Por tanto, aunque el lapicito puede darte una función extra como método de entrada, no te entusiasmes tanto, porque el ecosistema de apps de terceros no es demasiado grande.

Por cierto, algo que sí podrás hacer con facilidad es utilizar aplicaciones para firmar documentos de manera rápida. El stylus no incorpora puntas para cambiar como lo hace el Apple Pencil, aunque algo que es cierto es que los trazos que realiza son bastante precisos y no noté ningún retraso en mi escritura.

Como me explicó la empresa, este stylus vale la pena para tomar notas rápidas, pero no para escribir un diario con muchos detalles. Puedes usarlo para escribir con más detalle en tus historias de Instagram o como método de entrada rápido, pero la verdad, no esperes que se convierta en tu nuevo cuaderno digital, porque no está diseñado para eso.

Ahora que he calmado tu ansiedad por conocer qué tanto puedes hacer con el stylus, te voy a contar el resto del funcionamiento del dispositivo, para que puedas decidir si deseas comprarlo.

Reproduciendo: Mira esto: El Moto G Stylus convierte tu Android en un bloc de notas

El Moto G Stylus, por dentro

Este celular posee una pantalla de 6.4 pulgadas, procesador Snapdragon 665, 4GB de RAM, 128GB de almacenamiento interno y puedes usar una microSD para ampliarlo de hasta 512GB, lo que siempre resulta en algo positivo, para no depender tanto del almacenamiento en la nube.

Te gustará saber que el Moto G Stylus mantiene el puerto para audífonos, tiene sensor de huellas trasero oculto bajo el logo de la empresa, y carga rápida de 10 vatios, un estándar para teléfonos económicos.

Motorola agregó a este celular una doble bocina con tecnología Dolby estéreo que se escuchan bastante bien, pero algo que no posee este celular es NFC, por lo cual no podrás hacer pagos móviles. Tampoco tiene resistencia al agua completa, aunque la empresa dice que sí a salpicaduras,

Batería

La batería del Moto G Stylus es de 4,000mAh, y en nuestras pruebas de laboratorio, que consisten en la reproducción de video continuo bajo condiciones especiales, el resultado constante fue de 16 horas, algo que no es exactamente excepcional, ya que el Moto G7 Plus del año pasado con 3,000mAh nos logró durar más de 17 horas y el Moto G8 Plus de este año con 4,000mAh logró mucho más tiempo de duración aunque claro, tiene una pantalla ligeramente más pequeña.

En mi uso tradicional, comenzando a utilizarlo a eso de las 8:00 a.m. totalmente cargado, logré llegar al segundo día hasta poco más de las 6:00 p.m. con facilidad, utilizando redes sociales, la cámara e Internet de manera regular, así como apps de mensajería.

Batería del Moto G Stylus

Batería Duración Moto G Stylus 4,000mAh 16:00 Moto G8 Plus 4,000mAh 26:50 Moto G7 Plus 3,000mAh 17:02 Xiaomi Mi A3 4,030mAh 18:15 Xiaomi Redmi Note 8 4,000mAh 22:25 Huawei Y9 Prime 4,000mAh 15:26

Rendimiento

El Moto G Stylus tienes un procesador Snapdragon 665, que no es exactamente el más rápido del año, aunque sí el que muchas empresas utilizan para celulares de la gama media. De hecho, es el mismo del Moto G8 Plus, y como puedes ver, tienen resultados muy similares en nuestras pruebas de rendimiento.

Pruebas de rendimiento Moto G Stylus 1,504 5,068 24,623 Xiaomi Redmi Note 8 1,497 5,673 24,275 Moto G8 Plus 1,535 5,683 23,509 Xiaomi Mi A3 1,517 5,583 23,454 Moto G7 Plus 1,330 4,590 19,423 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (Unlimited) Nota: Barras más largas representan mejor desempeño

Utilizándolo de forma regular, el celular se comportó correctamente. Eso sí, si en algún momento tienes muchas aplicaciones abiertas puede sentirse un poco tosco, no me sucedió con frecuencia, pero sobre todo lo noté en la aplicación de la cámara, que al cambiar de un modo a otro me dio algunos problemas que impedían que el celular respondiera de manera rápida.

Por cierto, la empresa agregó Moto Gametime, una nueva característica que permite apagar las interrupciones inesperadas cuando te encuentras jugando, aunque no mejora el rendimiento del software como lo hacen otros celular que tienen sistemas parecidos.

César Salza / CNET

Cámaras

El Moto G Stylus tiene cuatro sensores principales:

48 megapixeles, f/1.7

16 megapixeles, f/2.2 (gran angular de 117 grados) solo para video

2 megapixeles, f/2.2 (macro)

Tiempo de Vuelo

En mis pruebas pude notar que las fotos generales se ven muy bien con colores muy vivos, lo que es una alegría en los celulares de la serie G, ya que año tras año he encontrado cámaras que no necesariamente son buenas o decentes. Este sensor de 48 megapixeles es la respuesta a mis plegarias de tener al menos un buen sensor que ayude a equilibrar el resto de las cámaras y de las imágenes que capturamos con el dispositivo.

César Salza / CNET

Las fotografías macro de estas flores también se ven bien, e incluso puedes aplicar algunos efectos para separar el color en las imágenes, lo que le hace muy interesante.

César Salza / CNET

A eso debemos sumar que su modo nocturno me dejó impresionado. NO es el mejor que he probado, pero su calidad es buena a pesar del precio del celular.

La cámara principal también incluye la posibilidad de grabar videos gran angulares como el celular Moto One Action. Además, puedes sujetar el celular de forma vertical aunque los videos se graben de manera horizontal, lo que no deja de ser muy interesante.

Esta cámara de acción gran angular solo funciona en video, el celular no permite tomar fotos gran angulares.

Moto G Stylus vs. Moto G8 Plus

Motorola nos dijo que el celular Moto G Stylus se venderá principalmente en Estados Unidos, en donde la empresa no pretende traer la variedad de la familia Moto G8, previsiblemente por la confusión que todos estos modelos causan en los consumidores.

El Moto G8 Plus es más barato que el Moto G Stylus, ya que vale unos US$279 vs. los US$299.99 del Stylus. El G8 Plus es más pequeño de 6.3 pulgadas vs. 6.4 pulgadas, tienen la misma batería, el mismo procesador y RAM, aunque el Stylus comienza en 128GB de almacenamiento y el otro modelo en 64GB.

En cuanto a las cámaras son bastante similares con algunas variaciones, pero nada que represente un gran salto. Algo que te gustará sin dudas mucho más del G8 Plus, es que si tiene NFC, algo que no encontramos en el Stylus.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Note 10 vs. Moto G Stylus: ¿Pagar más o menos?

Conclusiones

El Moto G Stylus sacrifica ligeramente la batería que vimos en el Moto G8 Plus al darnos un panel ligeramente más grande. Sin embargo sus puntos positivos para un precio tan económico son varios: tiene un buen diseño, su sistema operativo Android 10 tiene pocas modificaciones lo que le hace sentirse como Android Puro, tiene una doble bocina que ofrece sonido envolvente y su desempeño es promedio como el de su competencia.

Del lado negativo tenemos que solo es resistente a salpicaduras, y aunque es bueno que mantiene su puerto para audífonos no tiene NFC. Podríamos pensar que es una versión inferior al Moto G8 Plus que se vende en México o en España, pero entonces incluye un lápiz para tomar notas básicas que es una opción diferente a lo que encontramos en el mercado.

Si el stylus no es algo en lo que estés interesado, es bastante probable que pueda interesarte más el Moto G Power, cuyas características son casi idénticas, no tiene el lapicito, incluye más batería y es más barato, porque vale US$249.

Si por el contrario el stylus si es un accesorio que estabas deseando en un teléfono económico, entonces el Moto G Stylus puede ser una buena opción, aunque debes tener en consideración que es un método de entrada para tomar notas, y no una agenda digital: no esperas las funciones de un Galaxy Note 10 o un Apple Pencil para iPad Pro, porque este no es el caso.