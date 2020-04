Motorola ha cambiado este año ligeramente a la familia Moto G, porque a pesar de que existen los celulares Moto G8, en Estados Unidos y otros mercados no llegarán estos teléfonos, sino que la empresa ha decidido reducir su presencia. Sin embargo, el teléfono con superbatería y bajo precio que la empresa lanza cada año sigue existiendo, bajo el nombre Moto G Power -- y sí, también existe un Moto G8 Power muy similar que se vende en América Latina, aunque tiene algunas diferencias.

Cuando estuve en el edificio central de Motorola en Chicago a principios de año para conocer este celular, la empresa también presentó el Moto G Stylus. Los dos teléfonos se venden como hermanos, y son muy parecidos, aunque la mayor diferencia con los otros celulares Moto G, es que ya no tienen el número con el que se apellidaban hasta ahora.

Especificaciones del Moto G Power

Pantalla: 6.4 pulgadas, Full HD+

Procesador: Snapdragon 665

Memoria RAM: 4GB

Almacenamiento: 64GB, ampliable hasta 512GB

Cámaras: 16 megapixeles f/1.7, 2 megapixeles f/2.2 macro y 8 megapixeles f/2.2 con 118 grados de lente gran angular

Cámara frontal: 16 megapixeles f/2.0

Batería: 5,000mAh, carga rápida de 10 vatios

Puerto para audífonos

Conectividad: Bluetooth 5.0, GPS, AGPS; Glonass, Galileo, cargador USB Tipo C, Wi-Fi

Sensor de huellas físico trasero

No posee NFC

Android 10

Resistencia a salpicaduras

Precio y disponibilidad

El Moto G Power está disponible desbloqueado desde este 16 de abril en Best Buy, B&H Photo, Walmart y Amazon.com a un precio de US$249.99. Más adelante la empresa también lo venderá a través de U.S Cellular, Consumer Cellular, Republic Wireless y Xfinity Mobile.

Un diseño elegante y simple

El Moto G Power tiene una parte trasera en color negro con un patrón grabado que parece tener líneas, aunque táctilmente no puedes sentirlas. Se mancha con facilidad con tus huellas, pero no es muy pesado.

Cuando lo tienes en la mano el celular se siente suave. Sus bordes son redondeados, y de cierta forma ergonómicos, lo que hace sencillo su manejo y fácil su agarre.

Los tres sensores ubicados en la parte trasera y el flash están apilados en el lateral izquierdo, y la verdad esto permite que el celular se vea estéticamente elegante. El sensor de huellas se oculta bajo el logotipo de Motorola, lo que me ha parecido bastante atinado.

Este celular incluye puerto para audífonos y carga mediante USB tipo C, además posee una doble bocina con tecnología de Dolby.

En la frontal encontramos que el teléfono apenas tiene biseles, y que la cámara frontal es tan solo un agujerito en la parte superior izquierda.

Un rendimiento a la altura de su precio

El Moto G Power tiene un procesador Snapdragon 665 muy usado por celulares de gama media, y está acompañado por una memoria RAM de 4GB y un almacenamiento base de 64GB.

En mi uso cotidiano, el celular tuvo un buen comportamiento para revisar redes sociales, hacer llamadas, o escuchar música en Spotify sin mayores problemas. Pero, cuando descargué Call of Duty: Mobile, el celular no tuvo su mejor rendimiento, aunque con otros videojuegos que requieren un menor consumo gráfico y de memoria, el celular se comportó bien.

Así, no tuve problemas al usarlo para tareas cotidianas, aunque en las más complejas el celular no es el más brillante, pero tampoco el más atrasado de la clase.

Cuando lo comparé con algunos celulares similares del último año, noté que el Moto G Plus no está tan mal en términos de lo que ofrece la competencia. De hecho, un celular nuevo como el Oppo A9 que es un rival directo, no destacó en este apartado en particular.

Moto G Power: comparativa Moto G Power 1,514 5,634 24,969 Xiaomi Mi 9T 2,523 6,860 37,466 Oppo A9 (2020) 1,516 5,596 23,099 Motorola One Macro 1,380 5,122 18,467 Xiaomi Redmi Note 8 1,497 5,673 24,275 Xiaomi Mi A3 1,517 5,583 23,454 Moto G8 Power 1,497 5,367 25,004 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Comparativa de pruebas de rendimiento

Android 10 en estado puro

Posiblemente una de las áreas que mejor ayudan a Motorola y a este celular a sacar un mayor provecho de su hardware es el uso de una interfaz de Android puro sin aditamentos, algo que en el análisis del rival Oppo A9 criticamos, ya que su interfaz no ayudaba mucho cuando querías ejecutar varias actividades al mismo tiempo.

El Moto G Power tiene Android 10, no posee bloatware, y su interfaz se siente bastante suave sin modificaciones extrañas.

Motorola añade algunas novedades a este celular, entre ellas:

Moto Actions: Una función que ejecuta acciones que te ayudan a realizar tareas cotidianas de forma rápida. Por ejemplo, si mueves tu muñeca con el teléfono en la mano puedes hacer una captura rápida, puedes encender la luz del flash de forma continua si lo tapas por varios segundos, entre otras.

Una función que ejecuta acciones que te ayudan a realizar tareas cotidianas de forma rápida. Por ejemplo, si mueves tu muñeca con el teléfono en la mano puedes hacer una captura rápida, puedes encender la luz del flash de forma continua si lo tapas por varios segundos, entre otras. Moto Gametime: Es un nuevo modo que permite que cuando comiences un juego, puedas limitar las notificaciones y llamadas, además agrega un apartado en la pantalla con accesos directos a apps que tú mismo puedes configurar.

Ya que la batería es uno de los apartados más importantes de este celular, algo que me gustó es que en los Ajustes puedes ver un aproximado de cuánto tiempo de batería te queda. El celular hace un cálculo basándose en el uso que le has dado al teléfono en los últimos días, por lo cual no es exacto, pero si no haces nada disparatado como un streaming infinito en YouTube, seguramente podrás confiar en este dato.

Batería: Hasta tres días

La batería del Moto G Power es la clave de este celular. Tiene 5,000mAh y una carga rápida de 10 vatios -- que no es gran cosa. Sin embargo, la batería sí que tiene un comportamiento deseado, con una duración que superó mis expectativas.

Utilizándolo para realizar conversaciones mediante WhatsApp, videollamadas y simplemente como mi celular personal cada día, el teléfono me dio un gran rendimiento.

El primer día comencé a utilizar el teléfono a las 10 a.m. Era un domingo por la mañana, y esa carga me duró hasta el mismo miércoles a primera hora, cuando el celular ya no lo soportó más.

Realizaremos pruebas de rendimiento de batería de laboratorio, para poder comparar este teléfono con otros similares.

El Moto G Power tiene una cámara simple

El Moto G Power tiene una triple cámara trasera bastante simple. Su configuración es de 16 megapixeles f/1.7, 2 megapixeles macro f/2.2 y una cámara gran angular de 8 megapixeles con 118 grados de sensor gran angular y f/2.2 de apertura.

La cámara macro puede capturar objetos hasta a 2 centímetros de distancia con mucha precisión y grabar videos con calidad HD a 30 cuadros por segundo. A diferencia de su hermano el Moto G Stylus, no posee una cámara de acción.

Este celular puede hacer fotos retrato de personas, pero no puede tomar fotografías borrosas de objetos de manera automática.

En mis pruebas, encontré que las fotos realizadas a plena luz del día se ven bien, sin mayor detalle y su modo retrato mediante software se ve bien también, pero no genial.

Su sensor gran angular funciona correctamente, y sus fotos macro tienen bastante precisión.

Me gustó mucho el efecto de seleccionar un color para resaltar en una imagen, aunque este es un truco viejo para este celular nuevo, ya que varias generaciones de celulares de Motorola lo han incorporado a su cámara.

Este teléfono no tiene modo noche, por lo cual no podemos esperar mucho de sus fotos nocturnas. Sin embargo, algunas imágenes pueden quedar bonitas y sorprendernos.

Por otro lado, la cámara frontal es de 16 megapixeles con apertura f/2.0, y aunque sus selfies regulares pueden ser buenos, aplicar el modo retrato en espacios no tan iluminados puede no ser una buena receta para un lente con poca luminosidad.

Conclusiones

El Moto G Power tiene una batería que me ha durado tres días sin mayores inconvenientes, por lo cual Motorola cumple lo que promete. Sin embargo, es en los pequeños detalles en donde este teléfono tal vez podría darnos un poquito más, como una mejor RAM para el procesamiento de juegos pesados o un lente telefoto para tener fotos retrato más prominentes.

Las especificaciones del Moto G Power están bien para su contenido precio, su diseño es bonito y la inclusión de puerto para audífonos y ranura para tarjeta microSD alegrarán a muchos usuarios. Pero, al observar de lejos a la familia Moto G8, que no se venderá en Estados Unidos y que está disponible en México y en América Latina, me quedan ganas de obtener las buenas especificaciones del Moto G8 Power, que incluye un cuarto sensor para la cámara principal y cuya carga rápida es más rápida.

Por un precio de US$249.99 este celular está bien si tu mayor preocupación es la batería. Su funcionamiento general es correcto y su cámara es simple.

Si quieres revisar otras opciones, te recomendamos echarle un vistazo al Oppo A9 que tiene la misma batería de 5,000mAh o al Galaxy A51 que tiene 4,000mAh. Samsung también anunció recientemente el Galaxy A31, que promete ofrecer mucha energía por el mismo precio, pero aún no está disponible en Estados Unidos.