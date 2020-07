Motorola ha agrupado su gama media de celulares este año bajo el nombre de Moto G, y el Moto G Fast es la última adición a su línea de teléfonos que completa la familia integrada por los Moto G Power y Moto G Stylus.

Moto G Fast $200 en Amazon $200 en Best Buy

Gran pantalla

Triple cámara acorde a su precio

Posee puerto para audífonos

Tiene sensor de huellas

Buen sonido Lo que no nos gusta No tiene NFC

Resolución de pantalla básica

Este nuevo teléfono mantiene muchas similitudes con sus hermanos mayores. Sin embargo, el Moto G Fast es más barato, y el motivo podría ser el no tener una batería superpotente -- aunque sí es muy buena -- como el Moto G Power, o no incluir un lapicito como el Moto G Stylus.

A continuación te cuento mi experiencia con este teléfono y las características que le hacen un buen competidor con un precio interesante.

Precio y disponibilidad

El Motorola Moto G Fast tiene un precio de US$199.99 y se puede adquirir en Best Buy, B&H Photo, Walmart, Amazon.com y Motorola.com. Y estará disponible más adelante en Boost Mobile.

Características Motorola Moto G Fast

Pantalla: 6.4 pulgadas

Procesador: Snapdragon 665

RAM: 3GB

Almacenamiento: 32GB, ampliables mediante microSD hasta 512GB

Sistema operativo: Android 10

Batería: 4,000mAh, carga rápida de 10 vatios

Cámara principal: 16 megapixeles f/1.7; 2 megapixeles, f/2.2, macro; 8 megapixeles, f/2.2, gran angular de 118 grados

Cámara frontal: 8 megapixeles, f/2.0

Conectividad: USB tipo C, 4G LTE, Bluetooth 5.0, radio FM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz y 5GHz, GPS

No tiene NFC.

Sensor de huellas físico trasero

Un diseño muy elegante

Si algo me gusta de los teléfonos móviles económicos es que no luzcan baratos, y Motorola ha logrado que un teléfono de US$200 tenga un diseño muy bonito. La parte trasera del celular es de plástico brillante, con líneas grabadas muy claras que le hacen ver diferente.

A eso debemos sumar un detalle que de buenas a primera podría haber sido imperceptible, y es que los bordes del teléfono son de metal en color plateado, y eso hace que el celular se sienta mucho más elegante.

Algo que Motorola ha estado haciendo con el sensor de huellas de sus teléfonos es colocar en la parte trasera el sensor oculto bajo el logo de la marca, algo cuando menos diferente. Atrás también encontramos apostada de forma vertical la triple cámara, en el borde superior está el puerto para audífonos y en el inferior el puerto USB tipo C y la bocina.

La parte frontal del teléfono tiene pocos bordes y en la esquina superior izquierda se encuentra la cámara en forma de agujero, que ocupa más bien poco espacio.

Moto G Fast: Tan rápido como sus hermanos mayores

El Moto G Fast podría considerarse el Moto "Lite" de esta serie lanzada por la empresa en Estados Unidos, y que es totalmente diferente a los Moto G8 que se pueden comprar en todo el mundo -- aunque ciertamente son franquicias paralelas con algunas similitudes.

Cuando le pregunté a Motorola por qué el celular tenía el nombre de Moto G Fast, ya que es el primero con ese distintivo, la empresa me explicó que el nombre "Lite" no representaba enteramente la idea de este móvil, que mantiene el mismo procesador Snapdragon 665 del Moto G Power y el Moto G Stylus.

En particular el Moto G Fast tiene solo 32GB de almacenamiento ampliables mediante microSD y solo 3GB de RAM.

Como todos los teléfonos de Motorola, este dispositivo viene con una interfaz de Android prácticamente pura, y en particular este dispositivo tiene Android 10. Motorola solo incluye algunas aplicaciones propias y modifica el app de cámara para sus celulares, lo que le hace ser ligeramente diferente a un teléfono Pixel, por ejemplo.

Entre las novedades que Motorola incluye en su software se encuentran:

Modo Moto Gametime: Ofrece una experiencia de juego más inmersiva bloqueando interrupciones como notificaciones o llamadas. Además incluye accesos directos a redes sociales y la captura de pantalla.

Ofrece una experiencia de juego más inmersiva bloqueando interrupciones como notificaciones o llamadas. Además incluye accesos directos a redes sociales y la captura de pantalla. Moto Actions: La aplicación Moto te enseña a ejecutar tareas de manera rápida, como por ejemplo voltear el celular para activar la cámara, colocar el teléfono boca abajo para silenciar una llamada, editor de capturas de pantalla, etc.

La aplicación Moto te enseña a ejecutar tareas de manera rápida, como por ejemplo voltear el celular para activar la cámara, colocar el teléfono boca abajo para silenciar una llamada, editor de capturas de pantalla, etc. Moto Audio: Es una opción que permite la mejora del sonido mediante tus bocinas y que también puede ajustarse cuando escuchas con tus audífonos.

Pruebas de rendimiento Moto G Fast 1,500 5,104 24,882 Moto G Stylus 1,504 5,068 24,623 Moto G Power 1,514 5,634 24,969 Moto G8 Plus 1,535 5,683 23,509 Moto G7 Plus 1,330 4,590 19,423 Xiaomi Redmi Note 8 1,497 5,673 24,275 Xiaomi Mi A3 1,517 5,583 23,454 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (Unlimited) Nota: Barras más largas representan mejor desempeño

Cuando realizamos las pruebas de laboratorio, encontramos que efectivamente, el Moto G Fast se mantiene muy cerca a sus hermanos mayores, a pesar de tener una menor RAM. En mi uso general, el teléfono se comportó de forma fluida sin mayores problemas.

La batería del Moto G Fast no te dará problemas

El Moto G Fast tiene una batería de 4,000mAh, que es idéntica a la del Moto G Stylus y eso previsiblemente ha provocado que ambos celulares tengan un resultado muy parecido en nuestras pruebas de laboratorio. El Moto G Fast duró 15 horas y 30 minutos en nuestras pruebas de reproducción de video continuo, mientras que el Stylus casi 16 horas.

El Moto G Fast terminará el día con al menos 20 por ciento de batería si le das mucho uso, aunque un poco más si no lo usas tanto. En mi caso lo comencé a utilizar a las 7 a.m. y aunque no jugué demasiado, sí le di un uso intenso a Instagram y otras redes sociales, descargué nuevas aplicaciones y tomé algunas fotografías.

Eso sí, cuando comparamos la batería del Moto G Fast con celulares de una gama similar, este se queda por debajo.

Prueba de batería del Moto G Fast

Batería Duración Moto G Fast 4,000mAh 15:30 Moto G Power 5,000mAh 35:32 Moto G Stylus 4,000mAh 16:00 Moto G8 Plus 4,000mAh 26:50 Moto G7 Plus 3,000mAh 17:02 Xiaomi Mi A3 4,030mAh 18:15 Xiaomi Redmi Note 8 4,000mAh 22:25 Huawei Y9 Prime 4,000mAh 15:26

Cámara: ¿Vale la pena?

El Moto G Fast tiene una cámara triple de 16 megapixeles f/1.7; 2 megapixeles, f/2.2, macro; 8 megapixeles, f/2.2, gran angular de 118 grados. Este sensor es idéntico al del Moto G Power, por lo cual la calidad de sus cámaras es bastante similar. Sin embargo, el sensor frontal cambia, ya que en este caso encontramos uno de 8 megapixeles con apertura f/2.0 y el de su hermano mayor es de 16 megapixeles.

Utilizando la cámara logré obtener fotos borrosas de objetos, aunque tuve que bloquear el enfoque en el objeto deseado para poder lograrlo, mientras que en personas el efecto borroso es automático. Además debes saber que el teléfono incluye diferentes escalas de modo borroso.

En general, la cámara del Moto G Fast es buena para un celular de un precio de US$200. Su triple lente nos da opciones de fotos macro, gran angulares y hasta retrato, y aunque la empresa no nos ha dicho qué tipo de zoom posee, las fotos con zoom 3X quedan bastante decentes, como puedes ver en esta imagen.

La cámara frontal de 8 megapixeles hace selfies muy bonitos sin llegar a ser pretenciosos. También puedes hacerlos con modo retrato.

Conclusiones

El Moto G Fast es un teléfono económico, bonito y con especificaciones excelentes para su precio. Este celular cumple con los méritos para ser uno de los mejores en su rango del 2020, porque no solo nos da un buen procesamiento o una buena calidad de sonido, sino que también posee Android 10 con una interfaz pura, y nos da puerto para audífonos, batería con duración de casi dos días y un conjunto de cámaras que no decepciona.

Sí, el Moto G Fast no tiene modo noche, y eso podría no gustarle a todo el mundo, pero en un celular económico el procesamiento es posiblemente el detalle que más solemos mirar, y este celular cumple con las promesas de sus especificaciones.

Eso sí, existen otros celulares interesantes que tienen un precio similar. El Huawei Y6P cuesta US$180 y aunque solo tiene dos cámaras, promete una gran duración de batería, ya que posee 5,000mAh.

Moto G Fast vs. Moto G Power vs. Moto G Stylus

Mientras que el Moto G Fast es el más económico de los tres celulares, es también el más débil en algunos aspectos. Por ejemplo, solo tiene 3GB de RAM, mientras que sus hermanos tienen 4GB de RAM.

A eso debemos sumar otro punto importante, y que ha ayudado a reducir su precio: su almacenamiento interno. Mientras que el Moto G Fast tiene solo 32GB, el Moto G power tiene 64GB y el Moto G Stylus tiene 128GB, desde luego, todos aceptan ampliación mediante microSD, pero a veces es mejor tener la mayor capacidad de una vez.

La cámara principal del Moto G Power y la del Moto G Fast son idénticas y aunque la frontal difiere un poco, los cambios no son tan abismales. Sin embargo, el dato que puede hacerte pensar que el Moto G Power de US$249.99 es mejor opción es su batería de 5,000mAh vs. los 4,000mAh de los otros dos modelos. Mientras que esos lograran darte entre un día y medio y dos de energía, el Power sin dudas te dejará llegar hasta los cuatro días -- siempre dependiendo de tu uso.

En general, el Moto G Power es una gran opción, aunque todo dependerá de tu presupuesto.