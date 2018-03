No soy un tipo al que le gusten las joyas. Tengo un anillo: mi anillo de bodas. Para mí, lo más extraño de llevar un segundo anillo es determinar en qué dedo hacerlo. Finalmente acabé poniéndome el Motiv Ring de titanio oscuro y plástico en el mismo dedo de la otra mano. Se ve bien, varias personas me han preguntado qué tipo de anillo llevo. Les digo que es un monitor de actividad física y normalmente no se lo acaban de creer.

El Motiv Ring se presentó en otoño pasado, cuesta US$199 y cuenta pasos, además de medir el ritmo cardíaco en reposo y el sueño. La batería le dura unos tres días. Se sincroniza mediante Bluetooth con tu iPhone (todavía no es compatible con Android). Es sorprendente ver que todo lo que puede hacer una pulsera de actividad básica puede acabar contenida en un tamaño tan pequeño. El anillo es a prueba de agua y tiene su propia batería, además de un acelerómetro e incluso un sensor óptico de ritmo cardíaco.

El Motiv no tiene indicadores, solo un LED que cambia de color cuando se está cargando. El anillo encaja magnéticamente en el cargador USB, pero la caja no lleva adaptador de corriente alterna.

Si odias la idea de un reloj inteligente (o prefieres llevar un reloj normal) pero sigues queriendo monitorizar tu actividad física, esta podría ser una opción. Igual que el antiguo Jawbone Up o el Fitbit Flex 2, es algo sencillo para tener cierta monitorización de la actividad en tu vida.

Sarah Tew/CNET

Conectado

El concepto de monitorización de actividad física de Motiv es sencillo. El app toma como métrica minutos activos: minutos en los que has dado más de 100 pasos durante 10 minutos o más. No se sincroniza continuamente pero puedes forzar la sincronización dando vueltas al anillo en dirección de las agujas del reloj cuando lo llevas puesto. Pero si camino menos de 10 minutos seguidos, no se me reconoce nada.

Es una idea inteligente. Motiv también cuenta los pasos totales diarios, pero les quita importancia.

El ritmo cardíaco es muy sencillo también: el app básicamente monitoriza el ritmo cardíaco en reposo. Es algo que no me ayuda mucho en mi vida diaria. Hay una correlación entre un ritmo cardíaco en reposo más bajo y el hecho de estar en forma, pero para ver un progreso tengo que monitorizarlo durante muchas semanas. El anillo monitoriza el promedio del ritmo cardíaco durante 10 minutos o más de actividad física, pero no se puede monitorizar tu ritmo cardíaco en todo momento.