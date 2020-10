Juan Garzón / CNET

El Molekule Air Mini Plus (Air Mini+) es un purificador de aire elegante, innovador y costoso que puedes controlar desde tu celular.

Molekule Air Mini Plus Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Buen diseño

Relativamente compacto

Sensor de partículas

Modo automático se adapta según las condiciones

Se puede controlar desde su app en tu celular

Buen funcionamiento Lo que no nos gusta Costoso

App impulsa mucho la suscripción de filtros y necesita trabajo

Ruidoso a altas velocidades

Luces indicadoras no se pueden apagar por completo en la noche

Puede producir un olor que no es para todos

Molekule es una empresa que lleva varios años en el mercado y asegura que su tecnología de purificación es superior a la que se emplean en la mayoría de purificadores de aire que han usado por décadas los filtros HEPA. En realidad, la tecnología de los filtros HEPA fueron inventados en los años 1940 y desde aquel entonces su evolución ha sido lenta.

El Molekule Air Mini Plus innova (como los otros purificadores de la empresa) al integrar tecnología que usa un filtro PECO (o PECO Filter) y luz para eliminar los contaminantes a nivel molecular para purificar el aire.

La idea es que el filtro PECO de oxidación fotoelectroquímica (Photoelectrochemical Oxidation, en inglés) está cubierto con nanopartículas que reaccionan con luz ultravioleta (UV) para eliminar esos contaminantes, batería, diferentes virus (Molekule no asegura que elimina COVID-19) y compuestos orgánicos volátiles. Así, cuando está funcionando el aparato siempre tiene una luz azul encendida en la parte interna.

Esta luz no es nada molesta y considero que hasta le da un look más moderno, pero los controles táctiles en la parte superior que constan tan solo de un punto central táctil, no se pueden desactivar por completo y en la noche puede ser molesto. Esto no significa que las luces estén encendidas en todo momento, pero si el Wi-Fi falla o algo de su estado cambia, la luz se enciende para hacerte saber y son verdaderamente brillantes.

Hablando de Wi-Fi, el alcance del purificador de aire Molekule Air Mini Plus no ofrece la mejor cobertura porque si no tienes la mejor recepción puede fallar con facilidad, más que con celulares, computadoras y cámaras.

El Molekule Air Mini Plus cuenta con cinco velocidades que puedes seleccionar manualmente, pero tiene un modo manual que ajusta automáticamente la velocidad dependiendo de lo que detecte en el ambiente -- así que entre más contaminado está el aire, la incrementa automáticamente la velocidad y si considera que está bien el aire lo coloca en la velocidad más lenta.

Inclusive, el purificador de aire te indica el cambio de aire a través de su punto táctil que cambia de color. Por ejemplo, puede cambiar de color verde a amarillo y de amarillo a rojo. Este estado también te lo muestra con claridad en el app que está disponible para iPhone y Android.

El app te permite no solo controlar sus velocidades o modo automático, sino también ver el estado del filtro (en el purificador el estado del filtro se indica a través de una luz) y lo puedes también apagar.

A pesar de esto, no hay una opción para programar su funcionamiento, el app a veces esconde diferentes opciones, tuve algunos problemas inicialmente para conectar el purificador a mi Wi-Fi hasta estando al lado del router y muchas veces lo que más terminas viendo es "publicidad" para suscribirte a su programa anual de filtros -- si no estás suscrito.

Molekule estima que su filtro dura aproximadamente seis meses y ofrece una suscripción de US$99 al año que automáticamente te envía un nuevo filtro cada seis meses. La suscripción tiene sentido porque la empresa vende cada filtro por US$75, así que te puedes ahorrar prácticamente US$50 con la suscripción siempre y cuando utilices continuamente el purificador.

El diseño del Molekule Air Mini Plus es atractivo y un poco diferente a los demás. De cierta manera, el Molekule Air Mini Plus da un aire de ser el "Apple" de los purificadores de aire porque ofrece un diseño con diferentes detalles que lo diferencian de muchos otros en el mercado, mientras que también es más costoso del promedio del mercado en su segmento.

Por ejemplo, el Molekule Air Mini Plus cuenta con una correa de cuero que te permite llevarlo a diferentes lugares con facilidad y su contraste café claro le sienta muy bien. Además, el cable de electricidad se puede ocultar en la parte inferior del purificador de aire para tener acceso a solo la longitud de cable que necesitas. Además, aunque su parte externa es de plástico, el plástico se siente un poco menos barato que muchos otros.

Su tamaño compacto está destinado principalmente para habitaciones ya que promete cubrir un área de hasta 250 pies cuadrados (cerca de 23 metros cuadrados).

En cuanto a su purificación, no cuento con un sistema diseñado para poder definir con certeza qué tan bien funciona el Molekule Air Mini Plus, pero lo comparé con el purificador Coway AP-1512HH que es uno de los más populares y recomendados en el mercado.

El Coway AP-1512HH reaccionó de manera similar en la detección de la contaminación para incrementar su velocidad de funcionamiento y muchas veces parece haber logrado purificar el aire en un tiempo similar, aunque con frecuencia el purificador de Molekule se demoraba un poco más, seguramente porque su cobertura es inferior (250 vs. 361 pies cuadrados).

De manera similar, me pareció que el purificador Coway AP-1512HH cambió un poco más las velocidades en el modo automático frente al Molekule Air Mini Plus.

Claro este purificador de Coway no cuenta con un app para controlarlo desde el celular y para eso tendrás que gastar más para un modelo como el Coway Airmegra 300S (US$649), que aunque es mucho más costoso cubre hasta 1,256 pies cuadrados.

Otro aspecto para tener en cuenta es que el Molekule Air Mini Plus produce un olor que no necesariamente es para todos y no estoy seguro si se eliminará en algún momento porque a pesar de usarlo continuamente por tres semana el olor sigue presente y es mucho más evidente en habitaciones pequeñas, el tamaño indicado para su funcionamiento.

Si no te importa el app, el Coway AP-1512HH es el más barato de estos mencionados ya que cuesta US$229, mientras que el Molekule Air Mini Plus cuesta US$499.

Precio

El purificador Molekule Air Mini Plus tiene un precio sugerido de US$499 y su filtro de remplazo (trae uno incluido cuando lo compras) cuesta US$75, aunque puedes pagar US$99 al año para recibir un filtro cada seis meses.

Conclusión

El Molekule Air Mini Plus es un purificador de aire atractivo, novedoso e inteligente que satisfará a muchos usuarios si deciden comprarlo.

El purificador ofrece un diseño relativamente compacto, un buen funcionamiento, un diseño atractivo y un app que te permite controlar diferentes funciones, mientras que su tecnología de purificación es una gran promesa para este mercado.

Sin embargo, su precio de US$499 lo hace caro frente a purificadores populares como el Coway AP-1512HH que ofrece un excelente desempeño y más cobertura, aunque se siente más barato y es más grande.