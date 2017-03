'MLB The Show 17': Un juego para fanáticos del béisbol -- y nada más

Sony

A mí, cualquier deporte me llama la atención. Prefiero el fútbol, claro está, pero también puedo disfrutar ver otros deportes como el béisbol, tenis e incluso el básquetbol. Jugarlos, por otro lado, es ya otra historia. Y con MLB The Show 17 que llega a la PS4 el 28 de marzo, descubrí que en el caso del béisbol, puede ser muy divertido... siempre y cuando sepas las reglas del deporte.

Durante el fin de semana recibí una copia de MLB The Show 17, la más reciente entrega del videojuego que refleja lo que se vive en el "Rey de los deportes", como muchos consideran al béisbol. Pero el nuevo juego no se trata solamente de entrar a un campo, elegir tu equipo favorito y jugar las nueve entradas de un partido regular.

Con MLB The Show 17 tienes la oportunidad de crear tu propio equipo, combinar estrellas de las escuadras que tu papá vio jugar para que formen parte del equipo que estás creando con los jugadores actuales en la vida real. También, puedes crear tu logo, personalizar a los jugadores e incluso modificar hasta los cordones de los zapatos.

Lo interesante de la opción de combinar jugadores del ayer con los actuales es que los jugadores de antaño aparecen en formato de tarjetas coleccionables. Un toque muy agradable para la época en la que se coleccionaban las tarjetas con el rostro y los datos de los jugadores.

MLB The Show 17 también incluye la opción de sentirte como un jugador que va evolucionando en su carrera profesional. El usuario puede seleccionar a un jugador, comenzar su carrera y recibir consejos de un asesor para después tener el dinero suficiente para contratar un agente. A partir de ahí, la carrera despegará -- dependiendo de qué tan bien juegue el usuario.

En cuanto a los gráficos, MLB The Show 17 hace un excelente trabajo en una consola PS4 (que fue en la consola que jugué); sin duda, en una PS4 Pro el juego luce mucho más y se aprovecha la posibilidad de reproducir en 4K. Los lanzamientos, el bateo, las carreras, y hasta cuando los jugadores brincan, se ve muy natural y nada robótico.

El modo de juego de 'MLB The Show 17'

La nueva entrega de la franquicia está muy enriquecida con diferentes modos de juego, no sólo en el modo Carrera que eliges a tu equipo favorito y lo llevas hasta ganar la Serie Mundial. En este caso, hay un modo de juego Retro, que te da la opción de elegir un jugador y llevarlo desde la liga amateur hasta ser el titular de un equipo de las Grandes Ligas.

Aquí es donde vuelvo a decir que el juego es para fanáticos. Si no sabes de béisbol, debes saber que en un partido los dos equipos tienen la oportunidad de batear y lanzar nueve veces. Entonces, si no eres tan fan del deporte, batear nueve veces puede ser repetitivo y aburrido, pues a pesar de anotar carreras, batear en nueve turnos y con varios jugadores no es tan divertido, o al menos no para mí. Y a eso, suma que debes lanzar nueve veces y a varios bateadores del otro equipo.

Un solo partido te puede llevar bastante tiempo, incluso horas. En comparación, un partido en FIFA puede ser configurado para que dure el tiempo que quiera el jugador, lo que lo hace más divertido e inmediato.

También, la interfaz de este juego puede ser abrumadora por toda la información que muestra: está el marcador, las sugerencias de botones a apretar para tirar una bola con diferente efecto, múltiples pantallas para cada una de las bases, que te ayudan a cazar jugadores que se quieren roban una base, entre otros aspectos. Si alguna vez viste un partido en la vida real, sabes cuánta información puede aparecer en la pantalla.

Conclusión

MLB The Show 17 es un juego entretenido para jugar una o dos veces, si es que no eres fanático del béisbol. Los modos Retro y la opción de jugar en modo Carrera son para los amantes del deporte que saben de las estadísticas, de las estrategias y de todos los términos del juego.

Si eres un neófito en el tema y quieres comprar este juego, sugeriría que primero te empaparas del concepto y veas la transmisión de algunos juegos, pues MLB The Show 17 está repleto de botones para lanzar bolas con diferentes efectos, usa combinaciones de botones para cazar a los jugadores que quieren robar bases y hasta para controlar a tus jugadores cuando tienes "casa llena".

MLB The Show 17 ofrece una buena experiencia de juego, pero no creo que sea tan divertido como lo es un Madden o FIFA durante una reunión en casa con amigos. Para un usuario promedio, que no sabe mucho de MLB The Show 17, se puede tratar de un juego soso y lento; pero para para los fanáticos al Rey de los deportes, el juego es un home run seguro.