Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

De entrada se los digo: no soy fan de Minecraft y nunca lo he sido. Entiendo que se trata de un juego sumamente exitoso al igual que entretenido para algunos jugadores. En él puedes construir desde una pequeña casa hasta reconstruir alguna de las Maravillas del mundo. Pero, en definitiva, no se trata de un juego que yo disfrute -- y vaya que le he dado sus oportunidades.

8.2 Minecraft Dungeons $20 en Best Buy CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Entretenido

Fácil de aprender

Intuitivo

Buen precio

Disponible en varias plataformas Lo que no nos gusta Enemigos muy fáciles (modo Predeterminado)

Se tiene que vencer al Archillano para desbloquear el nivel de dificultad

A veces muy lineal

Pero Minecraft Dungeons, la nueva entrega de esta saga y creación de Xbox Studios, nada tiene que ver con usar bloques y construir objetos; en realidad se trata de la misma idea -- todo un universo hecho de polígonos como imágenes en bits -- pero ahora no construimos, sino que intentaremos salvar al mundo de los Illanos.

Historia

En Minecraft Dungeons encarnamos a un Illano, el héroe de la historia que intentará salvar a su mundo del Archillano, un personaje que antes era Illano pero, tras ser exiliado, comenzó a odiar a todos sus similares y juró venganza. Ahora, el Archillano ha capturado a cuanto Illano se ha encontrado en su camino hacia el control del mundo.

Todo el universo de Minecraft Dungeons está plagado de diferentes tipos de monstruos creados por el Archillano, y tú, como héroe o heroína del juego, tendrás que acabarlos. Cada nivel tiene diferentes tipos de enemigos y diferentes laberintos que tendrás que sortear para liberar a otros Illanos capturados y para acercarte cada vez más al enfrentamiento final contra el Archillano.

¿Podrás conseguirlo?

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Nota del editor: Microsoft dio una copia del juego a CNET en Español para el análisis. La reseña se realizó en una Xbox One S.

El juego comienza con una breve historia de lo que está sucediendo en este universo de Minecraft (sobre el lío entre Illanos y Archillano). Luego, tendrás que elegir a tu persona de entre las decenas de configuraciones predeterminadas. Hay bastante variedad así que tendrás opciones de dónde elegir. Luego, a la acción.

Modo de juego

Comenzarás tu aventura en un mapa bastante simple y plano (poco a poco irán ganando relieve y teniendo enemigos cada vez más poderosos). Tu misión en este primer mapa es familiarizarte con los controles -- que desde ya te aviso que son muy fáciles de dominar. Tras acabar el pequeño tutorial, entrarás a tu base, desde la que podrás elegir tu siguiente destino, podrás comprar objetos para mejorar tu armamento y serás capaz hasta de pescar (una actividad más difícil de lo que suena).

Lo que más me ha gustado de Minecraft Dungeons es su simplicidad. En una industria plagada de ventas dentro de los juegos y que te fuerzan a comprar objetos para ser el mejor de la partida, lo fácil e intuitivo que resulta Minecraft Dungeons me parece glorioso. Simplemente descargué el juego, me puse los audífonos, tomé el control y a jugar. Nada complicado, justo y como quieres que sea un juego.

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

El título, además, ayuda muchísimo a este nivel de simplicidad. Estamos frente a un juego que no es el más atractivo por sus gráficas -- de hecho, todo lo contrario, pues parece un juego de hace 20 años al notarse a propósito cada uno de los pixeles con los que está construido -- pero ser el más atractivo por gráficos no es lo que busca Minecraft (ni con Dungeons ni nunca).

El modo de juego también hace lo suyo al ser tan fácil de jugar y entender. Creo que hasta las personas que nunca en su vida han jugado o que llevan años sin jugar podrían aprenderlo y disfrutarlo. Después de todo, Minecraft Dungeons es un juego basado en los primeros juegos de la industria del tipo dungeon crawler.

Lo único que tienes que saber es que tu combate lo realizarás con una espada y la agitarás para aniquilar a tus enemigos presionando el botón A (en Xbox). El resto es pan comido, ya que te mueves por los pasadizos con el joystick izquierdo (de cada uno de los mapas que, a su estilo, tienen su encanto).

Hay más cosas que debes de aprender, pero cada una es tan básica y fácil de aprender como recordar que el botón A es para atacar. El juego permite equiparte diferentes objetos que te ayudarán en tu travesía antes de enfrentarte con el Archillano y tendrás que aprender a controlarlos, pero es una tarea muy sencilla. Podrás equiparte con un arco, unas botas que te dan más velocidad, flechas explosivas para los tumultos de enemigos y aprender que puedes usar pócimas para hacer a tus armas mucho más poderosas, pues conforme avances en los niveles, los enemigos también se vuelven más complicados.

El juego es tan fácil, sencillo e intuitivo que me extraña que no esté disponible en plataformas móviles. Creo que el juego sería un mayor éxito en potencia si hubiera dado el salto a iOS o Android. Me imagino por completo sacando mi iPad para seguir mi progreso cuando estoy lejos de la Xbox, o viceversa.

En Minecraft Dungeons no todo es perfecto y en algunas ocasiones los mapas se llegan a sentir lentos de recorrer, repetitivos y muy lineales, a pesar de que justamente su misión es entretener y confundir al usuario. Me parece que es muy fácil pasar los mapas si los usuarios no tienen el deseo de explorar. Si se quiere alargar un poco el tiempo en que se acaban los mapas, sugiero tomar todos los atajos posibles que, en muchas ocasiones, te harán enfrentarte contra enormes hordas de enemigos pero que, si los vences, tendrás acceso a objetos escondidos.

Las funciones en línea

Minecraft Dungeons tiene una función en linea para jugar con hasta cuatro amigos y realizar misiones dentro del juego. No he podido probar esta función porque al momento de esta redacción todavía no está disponible para Xbox, pero en los próximos días previo al estreno estará disponible para todas las plataformas, incluyendo la posibilidad de jugar entre usuarios de diferentes consolas.

'Minecraft Dungeons': Conclusión

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Como lo dije al principio, nunca he sido fan de Minecraft y aunque lo probé, jamás encontré la magia que otros han encontrado. Pero con Dungeons me ha pasado todo lo contrario y desde el principio me gustó mucho. Quizá esto sea por mi gusto por otros juegos similares de los años 90, cuando empecé como niño gamer.

El juego me parece un acierto por lo simple y a la vez divertido que es; la música es un complemento bastante bueno que va de la mano con cada momento de las misiones. Y aunque la historia es trivial, en general se trata de un juego que va a divertir a todos por igual. Difícilmente me encuentro juegos que pueden gustarle a cualquier tipo de jugadores, pero creo que Minecraft Dungeons es uno de ellos.

Me parece que es un juego fácil de permitirse y más ahora con las familias en cuarentena por el COVID-19. Con un precio tan accesible (en comparación con otros que superan fácilmente los US$40 o US$50), Minecraft Dungeons es un juego casi imposible de dejar pasar. Y menos si se tiene Xbox Game Pass, pues los suscriptores a este servicio mensual lo tendrán incluido.

Minecraft Dungeons saldrá a la venta el 26 de mayo por un precio base de US$19.99. La versión Hero Edition, que contiene artículos dentro del juego, cuesta US$29.99. Minecraft Dungeons estará disponible para Xbox, PC (Windows), PlayStation y Nintendo Switch.