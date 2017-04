La nueva Xbox One S de Microsoft fue apenas una probadita. El llamado Project Scorpio de Microsoft -- programado para llegar en el cuarto trimestre de 2017 -- será el plato principal. De acuerdo con Microsoft, éste será tanto el futuro de Xbox como la más potente consola de juegos que jamás se ha fabricado.

La trampa: No va a reproducir ningún juego nuevo. En lugar de tratar de venderles a los gamers una generación completamente nueva de hardware de videojuegos, Project Scorpio tiene todo que ver con las actualizaciones..

En abril, Microsoft reveló algunas de las especificaciones del sistema de videojuegos April:

CPU: Ocho núcleos personalizados x86 con velocidad de 2.3GHz

GPU: 40 unidades de cómputo personalizadas de 1,172MHz

Memoria RAM: 12GB del tipo GGDR5

Ancho de banda de la memoria: 326GBps

Unidad de almacenamiento: 1TB (2.5 pulgadas)

Unidad de discos: compatible con 4K UHD Blu-ray

Precio: unos US$500

¿Qué quieren decir con actualizaciones?

De acuerdo con Microsoft, Project Scorpio no tendrá ningún juego exclusivo. Ni uno.

En lugar de eso, Scorpio tendrá los mismos juegos que puedes jugar en una Xbox o Xbox One S, pero algunos de ellos en mucha mayor fidelidad. Con 4.5 veces la potencia de una Xbox One original, Microsoft afirma que Project Scorpio puede ejecutar esos mismos juegos a una resolución de ultra alta definición 4K en 60 fotogramas por segundo.

Compara esto con la actual Xbox One, que todavía lucha para dar salida a muchos juegos en resolución de 1,920x1,080 pixeles (1080p). Scorpio es un poco como meter una nueva tarjeta de video de PC en tu consola de juegos.

¿Todos mis juegos de Xbox One se ejecutarán en 4K?

No necesariamente. Los juegos deberán ser diseñados para tomar ventaja de la mayor resolución, y Microsoft afirma que no obligará a los desarrolladores para hacer eso realidad.

Sin embargo, Microsoft dice que algunos de los nuevos juegos ya se están desarrollando con Scorpio en mente, y Scorpio también desatará el potencial de un puñado de títulos existentes. Juegos como Halo 5, The Division, The Witcher 3 y Doom reducen de forma dinámica sus gráficos cada vez que la Xbox One no puede manejar la carga.

Con Project Scorpio, no habrá necesidad de eso. Microsoft dice que los juegos que utilizan escalado dinámico se verán constantemente mejor que antes.

¿Pero la Xbox One S ya reproduce imágenes 4K?

Sí y no. La Xbox One S puede mostrar imágenes 4K en tu TV, pero eso no es lo mismo que la prestación de juegos a 4K.

O, dicho de manera más simple, puedes ver Blu-rays 4K usando una Xbox One S, pero los juegos no se verán mucho mejor.

Aún así, la One S es ahora compatible con HDR (alto rango dinámico) con un puñado de juegos, lo que debe suponer saturación del color y el contraste en esos títulos, siempre y cuando tengas un televisor compatible con HDR.

¿Por qué los desarrolladores deben trabajar con Scorpio en lugar de con la Xbox One?

Ah, pero los desarrolladores de juegos ya trabajan para una amplia variedad de PCs con Windows, y Scorpio es sólo un punto más en esa tendencia.

El mismo juego que se ejecuta en una Xbox One (con un estimado de 1.33 teraflops de rendimiento gráfico) necesita ejecutarse en una Nvidia GeForce GTX 1080 de 9 teraflops, y en una tarjeta gráfica AMD RX480 de 6 teraflops también. (Esa última comparación puede ser particularmente útil, ya que Scorpio también tiene un AMD GPU de 6 teraflops).

Y no hay que olvidar que Microsoft está tratando de fusionar los mundos de la PC y la consola de juegos, algunos juegos serán diseñados tanto para Xbox como para Windows desde el principio.

Agrandar Imagen Sean Hollister/CNET

¿Funcionarán mis juegos de la Xbox One con Project Scorpio?

Sí, incluso los más antiguos. "Esta consola reproducirá Ryse: Son of Rome, un juego de lanzamiento para tu Xbox One," dijo el ejecutivo de Microsoft, Phil Spencer a Eurogamer.

¿Y qué hay de los accesorios de mi Xbox One? ¿Necesitaré comprar más controles?

Microsoft dice que cada accesorio para la Xbox One debe funcionar, también. "Nuestro compromiso es asegurarnos de que todos los juegos y todos los accesorios funcionen en todas las plataformas", dijo Mike Ybarra, de Microsoft al diario The Guardian en julio.

¿Qué pasa con los otros 200 y pico de juegos más viejos de la Xbox 360 que fueron actualizados para funcionar con la Xbox One?

Microsoft no ha dicho nada al respecto, pero creemos que la creciente biblioteca de juegos compatibles con Xbox 360 -- incluyendo Alan Wake, Mass Effect y Red Dead Redemption -- también van a funcionar.

¿Qué pasa si no tengo un TV 4K?

Puede que estés mejor con tu Xbox One original. "Scorpio está diseñado para ser una consola 4K y si no tienes un TV 4K, no vas a ver el beneficio para el cual la hemos diseñado", dijo Phil Spencer a Eurogamer.

Pero puede que quieras jugar tus juegos Scorpio en VR.

¿Realidad virtual?

Sí. Microsoft dice que una de las razones por las que está utilizando tan potente chip de gráficos es para que pueda conducir un dispositivo de realidad virtual. No estamos seguros de qué tipo de aparato se trata, sin embargo.

En mayo, un rumor sugería que Microsoft se asociaría con Facebook para apoyar el auricular Oculus Rift. Pero cuando Project Scorpio fue anunciado oficialmente en junio, Microsoft dijo que sería capaz de jugar Fallout 4 en VR, un título que hasta ahora sólo ha confirmado para el rival de Oculus, las gafas HTC Vive.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

O tal vez Project Scorpio simplemente va a ser compatible con cualquier dispositivo de realidad virtual que le conectes. Después de todo, la Xbox One funciona con Windows 10 y Microsoft planea hacer que las computadoras con Windows 10 sean compatibles con auriculares de realidad virtual a partir del próximo año.

De cualquier manera, no debes esperar a que las experiencias de realidad virtual sean mucho mejor que una línea existente de PCs listas para VR. En nuestro análisis de la tarjeta gráfica AMD RX480 (de nuevo, mismo rendimiento de 6 teraflops de Scorpio) nos pareció que era apenas lo suficientemente buena para la realidad virtual de hoy.

Por cierto, la realidad virtual podría ser la excepción a la regla de "no habrá juegos exclusivos para Scorpio". Dado que la Xbox One original y la Xbox One S no son compatibles con VR, cualquier experiencia de realidad virtual podría ser exclusiva de la nueva consola.

Si la Xbox One original reproduce todos los juegos y Scorpio añade 4K y VR, ¿por qué deberías comprar el producto intermedio, la Xbox One S?

Es pequeña y linda.

Pero en serio, si no tienes una Xbox One y no te puedes esperar hasta 2017, la Xbox One S es genial. Es mejor que la Xbox One original prácticamente en todos los sentidos. Pero si ya tienes una Xbox One, sin duda querrás esperar.

¿Scorpio será pequeña y linda también?

Improbable. La única cosa que logramos ver era un monolito negro azabache. Y, sin embargo, el jefe de operaciones de Xbox, Dave McCarthy, dijo a GameSpot que el principio de ser "40 por ciento más pequeña" de la Xbox One S podría "ser coherente cuando nos movamos a Project Scorpio".

Interpreta lo anterior como mejor te parezca.

¿Cuánto costará Scorpio?

Lo único que sabemos es que costará más que la Xbox One S -- que en la actualidad se vende por US$300 por el modelo de 500GB y puede costar hasta US$400 por 2TB de almacenamiento.

"Va a tener un precio premium sobre la consola actual y ambas existirán en el mercado al mismo tiempo" dijo el jefe de Xbox, Phil Spencer a Eurogamer.

¿Realmente se llamará Project Scorpio?

Nah... eso es probablemente sólo un nombre en código.

¿Es éste el fin de las consolas de videojuegos como las conocemos?

Sólo si Scorpio tiene éxito. Microsoft está apostando en un futuro en donde nunca vas a tener que adquirir una nueva biblioteca de juegos, pero la compañía sí que lo ve como una apuesta a futuro.

¿Qué están haciendo Sony y Nintendo estos días?

Sony podría anunciar pronto la PlayStation Neo una consola nueva, lista para la realidad virtual y esto podría ocurrir tan pronto como el septiembre. Además, la esperada Nintendo NX de Nintendo estaría lista para llegar en marzo.