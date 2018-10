Microsoft Surface Headphones: Unos audífonos con cancelación de ruido para competir con Bose y Sony

David Carnoy/CNET

Microsoft ha presentado una sorpresa total. No es un nuevo teclado o un mouse, sino un producto que pertenece a una categoría totalmente nueva para la empresa: un par de audífonos premium con cancelación de ruido simplemente llamados Surface Headphones, que estarán disponibles este otoño a un precio de US$350 con un lanzamiento limitado en EE.UU.

¿Microsoft haciendo audífonos? No es tan extraño como parece, porque, bueno, todo el mundo parece estar haciendo audífonos en estos días. Pero ¿qué tan buenos podrían ser? O mejor dicho: ¿podrían competir con los mejores audífonos con cancelación de ruido de Bose y Sony, que también costaron alrededor de US$350.

La semana pasada, viajé hasta Redmond, Washington, para echar un vistazo a todo esto, y escuchar.

Lo primero que quedó claro, y que Microsoft quería dejarme claro, fue que este no fue un proyecto organizado apresuradamente en el que Microsoft colocó su marca en unos audífonos hechos en China.

Los Surface Headphones de Microsoft fueron diseñados internamente durante tres años por un equipo de diseñadores e ingenieros. Y en caso de que no lo supieras, Microsoft tiene una instalación de diseño industrial de clase mundial y un montón de laboratorios para probar los productos a medida que los fabrica y los refina.

Los audífonos son lo que esperarías de unos audífonos premium con cancelación de ruido. Para empezar, son muy cómodos de usar. Las almohadillas para los oídos son lujosas y la banda para la cabeza está bien hecha para ajustarse a la cabeza sin poner demasiada presión sobre ella. Su peso es de 10.2 onzas o 290 gramos, lo que no los hace tan ligeros como los Bose QuietComfort 35 II (234 gramos) o los Sony WH-1000XM3 (254 gramos), pero no se sienten pesados en mi cabeza y parecen tener una construcción robusta.

Una de las características clave de los audífonos es un dial integrado en cada auricular. Gira el anillo en la orejera derecha para ajustar el volumen y el de la izquierda para ajustar la cantidad de cancelación de ruido que deseas. La esfera gira con mucha suavidad (se realizó una gran cantidad de trabajo de diseño en la esfera) y técnicamente hay 13 niveles o "puntos" de cancelación de ruido. (Microsoft tiene cierta experiencia previa con los diales: crearon Surface Dial para la computadora Surface Studio hace un par de años).

Hay controles táctiles en los audífonos (el área táctil es aproximadamente del tamaño de una moneda de 25 centavos) que te permite pausar/reproducir tu música y responder / finalizar llamadas con un toque, saltar pistas hacia adelante (dos toques) y hacia atrás (tres toques). También vale la pena mencionar que cuando se quitan los auriculares, su música se detiene automáticamente y se reanuda la reproducción cuando vuelves a ponerte los audífonos.

Puedes maximizar la cancelación de ruido para amortiguar el sonido delmundo exterior o volver a marcar hasta el punto de dejar que el sonido ambiental entre en los audífonos, permitiéndote, por ejemplo, hablar con una asistente de vuelo en un avión sin tener que quitarte los audífonos. La cancelación de ruido parecía bastante efectiva, pero no pude compararlo con la cancelación de ruido de otros modelos de la competencia.

Microsoft dice que los audífonos están equipados con 8 micrófonos, incluidos 4 micrófonos de formación de haz (2 en cada audífono) que no sólo ayudan a que tu voz suene clara en las llamadas, sino también a emitir comandos de voz utilizando el asistente de voz digital Cortana de Microsoft. Cortana siempre está encendida, así que todo lo que tienes que hacer es decir "Oye, Cortana" para dar un comando de voz. Por lo general, debes presionar un botón para activar el asistente de voz en tus audífonos, ya sea Alexa o Google Assistant. Pero este modo de manos libres es similar a la experiencia que obtienes con las bocinas Wi-Fi con capacidad para voz, incluidas las bocinas Amazon Echo.

Como es de esperar, los audífonos Microsoft Surface Headphones están diseñados para funcionar con portátiles Microsoft Surface, pero también funcionan bien con otros dispositivos Bluetooth móviles, incluidos los dispositivos iOS y Android, así como MacOS. Los audífonos están equipados con Bluetooth 4.2, no el último Bluetooth 5.0, pero puedes conectarlos a varios dispositivos e intercambiarlos fácilmente (no probé esto todavía). También se carga a través de USB-C, lo cual es bueno, y tiene una función de carga rápida que te brinda una hora de reproducción de música con una carga de 5 minutos.

Me pareció que los audífonos sonaban bastante bien en el poco tiempo que pasé con ellos. Según Microsoft, tiene controladores Free Edge de baja distorsión de 40mm. Podrás ajustar el sonido a través de una aplicación complementaria (que sólo vimos brevemente) pero el sonido predeterminado tiene un poco de aumento de presencia en los agudos junto con un poco de refuerzo de bajos para crear un sonido impactante. Eso es típico de muchos audífonos hoy en día. Pensé que el rango medio sonaba claro y natural.

La vida útil de la batería es de 15 horas, lo que no es tan impresionante como la duración de la batería de los modelos de la competencia. Si apagas el Bluetooth y conectas el cable incluido, puedes obtener hasta 50 horas de reproducción de música, pero sospecho que la gente querrá usar el modo alámbrico en un avión.

La característica de Cortana siempre encendida y manos libres sí afecta la vida útil de la batería, me dijeron los representantes de Microsoft, aunque no dijeron cuánto. Al menos en estos momentos, no puedes apagarla, aunque parece que podrás silenciar los micrófonos por privacidad. Tal vez en el futuro se modificará la configuración de manos libres de Cortana, pero en el lanzamiento, la compañía está destacando el control de voz de Cortana con manos libres como una característica clave que diferencia a estos audífonos de los modelos de la competencia.

No pude probar los Surface Headphones y compararlos con modelos rivales. Por ello, no puedo decir si son mejores o peores que los audífonos de Bose o Sony. Pero, al final de cuentas, sí pienso que sería mejor que estos audífonos tuvieran un precio un poco menor al de sus competidores para sacar una ventaja en este frente. Sin embargo, no me sorprendería ver que se vendiera como un paquete junto a las computadoras Surface en el futuro.

Dicho esto, Microsoft ha creado un convincente par de audífonos de primera clase con cancelación de ruido y funciones que los distinguen. En las próximas semanas, podré probar a profundidad estos auriculares y publicaré mi análisis definitivo.

Mientras tanto, estas son las especificaciones clave de los Surface Headphones, de acuerdo con Microsoft.