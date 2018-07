Surface Go: Microsoft lanza Surface más pequeña con menos poder y menor precio

Sarah Tew/CNET

Es más pequeña, más portátil y más barata. Pero también es menos poderosa y aún hay que pagar extra por sus accesorios. En otras palabras, la Surface Go de Microsoft es la respuesta a la mitad de lo que deseas en una PC, pero con un precio desde US$399, que podría ser suficiente para convencerte.

La Surface Go tiene una pantalla más pequeña de 10 pulgadas (frente a 12.3 pulgadas de la Surface Pro), que la hace sentirse similar a un iPad. Pero también sustituye los procesadores Core-i de Intel por unos de Pentium de menor gama. Esto significa que la nueva Surface se sentirá como una laptop de menor gama y menos como una PC completa. Tiene menos poder de procesamiento, pero lo bueno es que ofrece lo que la mayoría de los usuarios de PC de la actualidad necesitan: navegación Web, reproducción de video y herramientas y servicios en línea, y no sentirás mucha diferencia comparado con otras PC cuando la uses para estas cosas.

Esta híbrida se compara a un producto llamado Surface 3 (que no incluía la designación Pro), que era una variante de 10 pulgadas lanzada en 2015 y que tenía un procesador Intel Atom. En ese momento, dijimos que no era lo suficientemente poderosa para ser tu computadora de tiempo completo. Tendremos que pasar más tiempo probando y usando la Surface Go para ver si ese es de nuevo el caso.

En persona y durante una breve sesión de demostración, la Surface Go, que pesa 1.15 libras, pareció lograr un bien equilibrio entre diseño y funcionalidad. El cuerpo más pequeño es perfecto para llevarla a todas partes en la mano o en un bolso pequeño. Lo mejor de la experiencia que ofrecen las Surface, como el excelente stand, la cubierta con teclado de alto nivel y la funcional compatibilidad con el lápiz óptico, siguen presentes, en un formato más pequeño. También da un paso al futuro (algunos dirían que al presente) al añadirle un puerto USB tipo C. Se puede cargar vía USB-C o a través de la conexión típica de las Surface que viene incluida.

Sarah Tew/CNET

Las especificaciones clave son:

Procesador Intel Pentium Gold 4415Y



Pantalla de 10 pulgadas con resolución de 1,800x1,200 pixeles



RAM de 4GB o 8GB



Almacenamiento eMMC de 64GB, o almacenamiento SSD de 128GB o 256GB



Cámara Windows Hello de lector de rostros de 5MP

Cámara trasera con auto-enfoque de 8MP



Entradas USB-C, microSD y para audífonos

Sistema operativo Windows 10 S, Home o Pro

Sarah Tew/CNET

Se vende por separado



Estas son las malas noticias. Mientras que Microsoft ha creado una versión retroiluminada de su excelente cubierta de teclado, que siempre he considerado como la parte más impresionante de todo el sistema de Surface, esta no está incluida en el precio de compra. Como las cubiertas de teclado para los modelos más grandes Surface Pro, tienes que comprar esta cubierta de forma separada, con un precio inicial de US$99 para la versión en negro y US$129 por la versión en colores Alcantara. Esto es US$30 menos que las cubiertas de teclado para la Surface Pro.

El stylus Surface Pen también cuesta US$99 y es el mismo que usarías en la Surface Pro. Eso significa que añadir un lápiz óptico y un teclado aumenta el precio en 50 por ciento, que reduce el atractivo del bajo precio inicial. Mientras que el Surface Pen es el mismo que Microsoft presentó el año pasado, hay un nuevo y más pequeño Mobile Mouse (US$35) que viene en varias opciones de colores.

Sarah Tew/CNET

La necesidad de una nueva Surface



La línea Surface de Microsoft ha tomado grandes pasos evolutivos en los últimos años, pasando de la tableta Surface Pro original a una más contundente Surface Book (con tarjetas Nvidia para gráficos), la delgada Surface Laptop y hasta la todo-en-uno computadora de escritorio Surface Studio.

Pero la línea Surface Pro ha experimentado actualizaciones mínimas en sus pasadas iteraciones. Los procesadores se han actualizado, el modelo LTE está ahora disponible para los consumidores, y los accesorios más lujosos adquieren el look de tela Alcantara de la Surface Laptop. Pero no ha habido nada mayor para que te decidas sin dudas a actualizarte o para ser un nuevo usuario de la Surface.

Sarah Tew/CNET

La nueva y más pequeña Surface toma la Pro y la reduce al tamaño de un iPad al precio de un iPad. Ejecutando Windows 10S o Windows 10 (hay una opción sin costo para actualizarte de sistema operativo) y un CPU Intel, este dispositivo tiene suficiente atractivo y tiene más sentido que la Surface RT original, que usaba CPU ARM y el muy limitado sistema operativo Windows RT.

Si incluyeran la cubierta de teclado con la Surface, no dudaría en adquirirla. Pero como está, tendremos que hacer que la Surface Go pase por nuestro proceso de pruebas para ver si aguanta los usos de un estudiante o un profesional.

La Surface Go estará disponible a partir del 2 de agosto, primero en modelos Wi-Fi; modelos equipados con LTE llegarán más tarde. Los pedidos por adelantado comienzan inmediatamente en la mayoría de países, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia.