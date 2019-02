Cuatro años después del lanzamiento de las HoloLens, las gafas de realidad mixta de Microsoft, la empresa reafirma su compromiso con este sector de la industria con las HoloLens 2, la segunda generación de su sistema que sigue enfocado en el mundo empresarial y que cuesta US$3,500.

Microsoft se ha empeñado en mejorar tres cosas. Estos cambios son mucho más profundos de lo que parecen a primera vista y colocan a la empresa en una posición firme para consolidarse al frente de las innovaciones en el novel sector. Microsoft le llama realidad mixta, pero la tecnología que cae claramente en el espacio de la realidad aumentada ya que ésta coloca imágenes 3D tipo hologramas sobre superficies físicas para que interactúen con la realidad.

Las tres áreas que Microsoft se empeñó en mejorar con esta nueva versión son la comodidad de las gafas, la experiencia inmersiva y las utilidad del sistema al salir de la caja.

Comodidad

Las HoloLens originales estaban formadas de dos aros: el principal integraba toda la tecnología y el segundo, más delgado, era una diadema que se colocaba sobre la cabeza del usuario y requería de cierta asistencia para que quedara cómoda y firme. En mi experiencia con ese modelo sentí en varias ocasiones que la diadema se deslizaba y que el peso del dispositivo caía sobre mi nariz, lo cual lo hacía muy incómodo. Además, no recuerdo un solo instante en el que no tuve que estar pendiente de cómo se movían y colocaban sobre mi cabeza, porque tenían mucho juego incluso cuando quedaban bien puestas.

También, ese modelo requería alinear tu dedo con una serie de seis puntos por ojo o usar un app de Calibración para ajustar la optometría de las gafas cuando te las ponías por primera vez.

Las HoloLens 2 son mucho –muchísimo– más cómodas que las originales. Ahora cuentan con un solo aro en el que están integrados todos los componentes. El aro se expande para que lo coloques sobre tu cabeza y tiene un tornillo en la parte de atrás para ajustarlo, algo que puedes hacer con una sola mano. A pesar de no ser mucho más ligeras (las HoloLens originales pesan 579 gramos y las nuevas pesan 566 gramos) ahora su peso está mejor distribuido en un punto de gravedad detrás de las orejas, lo cual hace que prácticamente no se sientan. El cambio es notorio y sobresaliente. La empresa dice que es "tres veces más cómodo" con base en una combinación de métricas cuantitativas y cualitativas establecidas por Microsoft. No puedo aseverar que sean tres -- o dos o cinco -- veces, pero es un hecho que son mucho más cómodas.

James Martin/CNET

Asimismo, en esta nueva versión te aparece una imagen de un punto dentro de un rectángulo que se mueve por todos lados y que tienes que seguir con la mirada; eso basta para calibrar la optometría de las gafas y la distancia entre tus pupilas, que ya no requieren de un app para hacerlo.

La nueva versión también permite subir los lentes hacia arriba, como si fueran una visera, para que puedas hablar con tus colegas –y verlos a los ojos– sin tener que quitarte el sistema de la cabeza. Un avance sutil, pero bienvenido.

El cambio de dos a una sola diadema parece simple, pero implicó pasar todos los cables y colocar todos los componentes en el mismo óvalo y asegurarse de que, por ejemplo, los cables no se trozaran o enredaran al expandir el aro para ponértelo o que la conexión no se interrumpiera al subir la visera.

Microsoft dice que las HoloLens le quedan al 95 por ciento de tipos de cabeza en el mundo con base en sus múltiples pruebas de laboratorio. También se pueden usar con tus anteojos puestos, lo cual me resultó sumamente práctico.

James Martin/CNET

El frente de las nuevas gafas está hecho de fibra de carbono, un material ligero y súper resistente que es raro hallar en productos de consumo. Sin embargo, las gafas no tienen certificación de resistencia al polvo y el agua pero cuentan con varios estándares de protección ocular como ANSI Z87.1, CSA Z94.3 y EN 166.

Las nuevas HoloLens tiene un nuevo HPU (Holographic Processing Unit) con un chip secundario para la inteligencia artificial. Esto permite, por ejemplo, que reconozca mejor las superficies -- como ventanas y paredes -- y entienda mejor el contexto de las cosas. También utiliza la mirada y los movimientos de cabeza del usuario para determinar en dónde están parados sus interlocutores y para interactuar con los hologramas.

El nuevo diseño incluye surcos a los lados para dejar salir el calor -- las originales tenían la salida de calor al frente. Las HoloLens 2 tiene un sistema de cinco micrófonos con cancelación de ruido y audífonos estéreo. Además del HPU, cuentan con un procesador Qualcomm Snapdragon 850 de 64 bits. La empresa no compartió el estimado de duración de la batería.

En cuanto a conectividad, las gafas con compatibles con 802.11a/b/g/n/ac WLAN (Wi-Fi) y Bluetooth 5.0. Se cargan a través de un cable USB-C.

La empresa dice que es fácil limpiar las gafas y que incluso se puede usar alcohol para desinfectarlas para trabajos médicos. Las almohadillas se pueden sacar para limpiarlas, también.

Especificaciones

Especificaciones HoloLens 2 Pantalla Dos guías ópticas de vidrio como lentes, resolución 2K y densidad holográfica de >2.5k radiantes (punto de luz por radián) Sensores Para los movimientos de cabeza y ojos y Azure Kinect para la profundidad; acelerómetro, giroscopio y magnetómetro Cámara 8MP y video de 1080p30 a 120cps Micrófonos Sistema de cinco con cancelación de ruido Audífonos / altavoces Estéreo y con efecto "espacial" Interfaz Gestos, mirada y voz con Cortana. Windows Hello con lector de iris Procesadores Qualcomm Snapdragon 850 de 64 bits y HPU de segunda generación Conectividad WiFi 802.11ac 2x2 y Bluetooth 5 Conexión USB-C Software Windows Holographic Operating System, Edge, Remote Assist, Layout, Guides, 3d Viewer y OneDrive for Business Peso 566 gramos

¿Qué trae la caja? Además de las HoloLens 2, viene una banda para la cabeza, el cable USB-C y el enchufe de 18 vatios.

Inmersión

Microsoft dice que el campo de visión de las HoloLens 2 es más del doble de tamaño (en en la dimensión vertical) que en la primera generación, aunque la empresa no quiso compartir el tamaño de la imagen porque "no representa bien las mejoras en el campo de visión".

Microsoft usa la métrica de "pixeles por grado (pixels per degree) para explicar la densidad de una imagen electrónica. Las HoloLens 2 tienen una densidad de pixeles de 47ppd (igual que la primera generación), lo cual equipara a una resolución tipo retina "la resolución más alta que el ojo humano puede discernir", según la empresa. Microsoft logró mantener la misma resolución duplicando el campo de visión, todo "un logro de ingeniería", dice, y añade que "es la mejor resolución de un dispositivo de este tipo en el mercado".

James Martin/CNET

En cuanto al hardware, la empresa logró reducir a la mitad el llamado subsistema de luz con tecnología MEMS -- un sistema microelectromecánico hecho en silicio, que es más compacto. Dos láseres de pozo cuántico proyectan la luz a un espejo con tecnología MEMS que la refleja a través de unos lentes de vidrio -- llamados guías ópticas -- que tienen una serie de surcos o trazos diagonales que ayudan a generar el efecto tridimensional del holograma. Las guías ópticas de las HoloLens 2 tienen surcos de los dos lados, mientras que sus predecesoras las tenían solo de uno, con el objetivo de ofrecer un mayor campo de visión. La empresa dice que la tecnología MEMS es más eficiente en el consumo de energía que las anteriores (LED y LCOS).

En las HoloLens 2 las guías ópticas (lentes) son más grandes y también más compactos (en vez de tres placas -- cada una de un color: rojo, verde y azul –ahora están formados por solo dos que comparten un color– el verde). Cuando el sistema de luz proyecta la imagen sobre los lentes, esa proyección se reproduce y genera millones de puntos de luz que son percibidos por el ojo como una imagen tridimensional u holográfica. Las imágenes son de 120 cuadros por segundo.

Así lo explica Microsoft: "El subsistema de luz produce una imagen y la proyecta a las surcos, que inyectan los fotones al vidrio donde, utilizando la reflexión interna total, el diseño guía a los fotones hacia la pupila de salida". ¿Más claro?

Gestos y movimientos

Las HoloLens 2 se pueden gestionar con comandos de voz de Cortana, con movimientos de la mirada y con gestos de la mano, al igual que la primera generación. Pero las nuevas gafas reconocen movimientos de las manos más naturales -- como apretar un botón con un dedo o expandir el tamaño de una imagen "tomando" sus extremos y abriendo los brazos hacia afuera.

Las HoloLens 2 funcionan con Windows Hello, el sistema de reconocimiento biométrico de Microsoft que usa tu rostro, huellas dactilares e iris para desbloquear o acceder al sistema. El reconocimiento de iris es nuevo en esta generación.

James Martin/CNET

Experiencia

Como ya dije, las nuevas HoloLens son mucho más cómodas y mucho más fáciles de poner que el sistema anterior. También son más resistentes. Esos son cambios evidentes, e importantes.

Comenzar a usar las nuevas HoloLens es fácil porque ahora se calibran automáticamente -- el proceso toma unos segundos. Para este texto, realicé tres experiencias de realidad mixta: una de un mapa que exploré en grupo; un tutorial de capacitación para arreglar una motocicleta; y una tercera que mostraba algunos de los gestos y funciones nuevas. Microsoft aclaró que no eran las versiones definitivas de estas experiencias y que podían presentar errores y problemas.

A diferencia de cuando probé las HoloLens originales (hice seis experiencias, todas en espacios cerrados y muy controladas) las tres pruebas con las HoloLens 2 fueron en espacios con mucha luz, lo cual ya habla de la confianza que tiene Microsoft en la calidad, definición y nitidez de sus hologramas. Todas las imágenes se vieron claramente, incluso en los espacios más brillantes y soleados.

Sin embargo, a pesar de haber duplicado el campo de visión y el tamaño de las imágenes, cualquier movimiento de cabeza -- incluso los más naturales y lentos -- me hacían perder la imagen, lo cual me indica que la tarea pendiente es hacer el campo de visión mucho más grande en el futuro. Esto me forzó a mantener mi vista al frente y a hacer movimientos de cabeza muy medidos, lo cual no es lo ideal en circunstancias en las que hay que voltear rápido, por ejemplo. En la experiencia comunitaria -- varios estábamos viendo un plano arquitectónico 3D sobre una mesa -- el cuerpo del narrador virtual se cortaba desde algunos ángulos, lo cual me resultó frustrante. Eso sí, poder tener una experiencia en realidad aumentada con varias personas a la vez habla sobre el enorme potencial de esta tecnología y fue divertido ver el nombre de cada participante flotando sobre su cabeza, así como poder extender la mano palma arriba y ver cómo se colocaba una imagen holográfica sobre mi mano -- y sobre la de cualquier otro que hiciera el mismo gesto.

James Martin/CNET

Como con las HoloLens originales, también hice un tutorial para reparar una motocicleta (con las originales, lo hice vía Skype con una persona; esta vez fue una experiencia paso a paso programada). Aunque este demo no funcionó muy bien -- las flechas virtuales a veces apuntaban a las herramientas incorrectas, lo cual puede ser muy peligroso en un ambiente de trabajo real -- queda clara la apuesta de Microsoft por el software de capacitación y por el trabajo en grupo a distancia con el apoyo de las HoloLens. Aquí también el potencial es enorme.

La tercera prueba se basó en mostrar el reconocimiento de gestos naturales y el uso del sistema con comandos de voz y la mirada. Microsoft no ha hecho sino mejorar la interfaz de las HoloLens que desde su primera generación contaban con la opción de usar la voz, la mirada y los gestos, pero ahora ya no es necesario aprender gestos ni comandos especiales. Aunque ciertamente todavía requieren de un cierto nivel de adaptación y de costumbre, el hecho de que las HoloLens reconozcan nuestros movimientos naturales es en enorme punto a su favor. Ya no hay que aprender o recordar ciertos movimientos y eso las hace mucho más fácil de usar. (En cuanto "apreté" un botón virtual con mi dedo índice lo primero que pensé fue "¿cómo es posible que no fuera siempre así?").

James Martin/CNET

Utilidad

Microsoft ha dicho sin pelos en la lengua que las HoloLens 2 son un producto para empresas. La gigante de Redmond ha trabajado con muchos socios y clientes de diversas industrias -- como la automotriz, la médica y la manufactura -- y a intentado crear un dispositivo que le sirva a la mayoría, dejándole las aplicaciones específicas a cada empresa. Entre las áreas que Microsoft considera que pueden servirle a la mayoría de sus clientes potenciales está la capacidad de trabajar remotamente en equipo, la capacitación y entrenamiento de personal y la interacción entre los espacios físicos y virtuales para, por ejemplo, compara el tamaño de un producto en distintos tipos de habitaciones.

A fines del año pasado, Microsoft anunció las aplicaciones empresariales de realidad mixta de su portafolio Microsoft Dynamics. Los apps Dynamics 365 Remote Assist y Layout están enfocados para el trabajo remoto y la interacción con espacio físicos con realidad mixta, respectivamente. Junto con las HoloLens 2 Microsoft anunció el app Dynamics 365 Guides para el desarrollo de tutoriales de capacitación. Las apps se bajan directamente en el dispositivo a través de la Microsoft Store, igual que en la primera versión.

La empresa está apostando, también, por ofrecer más acceso a terceros para el desarrollo de aplicaciones y herramientas para su plataforma vía la nube con su Project Kinect for Azure, anunciado en 2018. En Mobile World Congress 2019, Microsoft anunció el kit de desarrolladores Kinect Azure, de US$399, que incluye los mismos sensores de profundidad y distancia de las HoloLens además de un sistema de siete micrófonos para que los desarrolladores puedan crear soluciones para la realidad mixta con base en lo que la empresa llama "la cuarta generación" del sensor Kinect, lanzado originalmente en 2010.

Primeras impresiones

El hecho de que las HoloLens 2 sigan enfocadas a las empresas como sus predecesoras limitará el número de personas que conocerán el sistema de realidad mixta de Microsoft . Pero aunque a primera vista no son tan evidentes, los cambios y las estrategias que está impulsando la gigante de Redmond en el mundo de la realidad aumentada y los hologramas la está llevando más cerca de lanzar un producto para el consumidor, incluso cuando estas gafas, a US$3,500, son más caras que las anteriores.

Con las HoloLens 2, la empresa logró alcanzar un nivel de confort y un diseño físico ideal que ya no requiere -- prácticamente -- de mayores transformaciones. Con los temas del diseño exterior y la comodidad resueltos, ahora Microsoft se puede concentrar aún más en mejorar la tarea pendiente más importante: crear un campo de visión de 180 grados en ambos ejes -- o lo más cercano posible. En ese sentido, Microsoft dio un paso fundamental con la incorporación de la tecnología MEMS, cuya principal cualidad es que permite la miniaturización significativa de los componentes sin afectar su desempeño. Y, como explica la empresa, esta tecnología es algo que puede seguir escalando la arquitectura. Esos avances, sobre todo en el subsistema de luz y óptica, no son poca cosa. Ahora toca reducir su precio, lo cual mucho tiene que ver con hacer más común y masiva su manufactura (Microsoft no solo tuvo que inventar muchos de estos componentes, sino también los aparatos para fabricarlo, algo que incrementa su costo).

Hace cuatro años, cuando conocimos las primeras HoloLens, Magic Leap no existía y muy pocas otras empresas tenían aparatos de realidad virtual o aumentada sin cables con este poder de computación integrado. Ahora la competencia es más férrea, pero con las HoloLens 2, Microsoft está mostrando el compromiso que este nuevo sector de la industria necesita para crear verdaderas innovaciones y para, algún día, poner dispositivos de calidad en las manos -- y frente a los ojos -- de más consumidores.