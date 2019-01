Meizu

El Meizu Zero es un celular como ninguno otro, pues no tiene conector de audífonos, ni puerto de carga, ranura para tarjeta SIM, orificios para la bocina y ni siquiera botones.

La empresa china presentó el miércoles este celular como su nuevo teléfono insignia que quiere posicionarse como el más simple que puedes encontrar en la actualidad. Eso significa que todo el enfoque y control de este dispositivo tiene lugar en la pantalla, mientras que su cuerpo de cerámica le hace lucir muy elegante –y promete sentirse premium en la mano.

El celular tiene una pantalla AMOLED de 5.99 pulgadas y como no tiene un puerto USB-C, solo se puede cargar de manera inalámbrica con una tecnología que la empresa llama Super Wireless mCharge (18 vatios) que ofrecería una carga mucho más rápida que la que encuentras en celulares Samsung (9 vatios) y Apple (7.5 vatios).

Como el Meizu Zero no integra botones físicos tradicionales, la empresa ha colocado unos botones "virtuales" al costado del celular que permiten encender o apagar el dispositivo, al igual que ajustar el volumen. Esto significa que el borde del celular detecta la presión que le colocas en diferentes áreas para esos propósitos, pero no ofrece botones formales como otros celulares. Al parecer, el Meizu Zero no ofrece ni siquiera botones falsos como el del HTC U12 Plus ( ).

Por otra parte, como el celular Meizu Zero tampoco tiene ranura para tarjeta SIM, la empresa integra simplemente una tarjeta eSIM.

El Meizu Zero también es resistente al agua, ejecuta Android, tiene lector de huellas en la pantalla y el sonido lo reproduce gracias a la tecnología mSound 2.0 que convierte a la pantalla en la bocina, similar a lo que vemos en la tecnología LG Crystal Sound OLED.

Un aspecto relativamente negativo del Meizu Zero es que tiene un procesador Snapdragon 845 en vez del Snapdragon 855 que esperamos ver en muchos celulares este año.

Meizu

Precio y disponibilidad

El precio del Meizu Zero no ha sido anunciado, pero se espera que la empresa china revele su disponibilidad y precio en el Congreso Mundial para Dispositivos Móviles (MWC) a finales de febrero.

Meizu Zero: Características y especificaciones

Pantalla: 5.99 pulgadas (AMOLED)

Procesador: Snapdragon 845

Sistema operativo: Android

Carga: Inalámbrica de 18 vatios (mCharge 18W)

Sonido: mSound 2.0 (a través de la pantalla)

Conectividad: Wi-Fi y eSIM

Resistencia al agua: IP68 (hasta 2 metros de profundidad por hasta 30 minutos)